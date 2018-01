Miroslav Kulhavý: Pět let kopají do Zemana a teď zoufale křičí, a to s oprávněnou obavou - nebylo nic platné!

Je nošením dříví do lesa, když je konstatováno, že jsou to právě příznivci pana Schvarzenberga, kteří pět let rozdělují společnost.

A to nejen zbytečnými útoky na prezidenta Zemana, ale i na jeho příznivce. Neuvědomují si, že hned od počátku kritizovat snad i každé Zemanovo nadechnutí je nedůvěryhodné a proto dnes, kdy mohou mít i v něčem pravdu, jim většina občanů nevěří ani „dobrý den“.

Druhá, antizemanovskou rétorikou zatížená, je skupina lidí žijící v akademické bublině, zvaná též jako „elita národa“. Svým postojem mnohdy ovlivňují názorově neukotvené studenty, což je možno nepřímo kvalifikovat jako zneužití postavení. Je hned dlužno dodat, že z nich někteří se nevyjadřují vůbec a najde se i pár statečných elitářů, kteří veřejně oznamují, že budou volit Zemana. Nečiní tak z nějaké politické slepoty a často pozvednou hlas k oprávněné kritice, ale souhlas se Zemanovým postojem k hlavním tématům doby je převažující. S těmi jsem na jedné lodi.

Jednou z největších špinavostí jsou soudy o Zemanově zdraví. Pominu v oboru nevzdělané novináře a komentátory, kteří by možná ani neuměli dát první pomoc, ale u Zemanova zdraví jsou vševědci. Špinavost je mnohem větší od těch, kteří zneužívají svých diplomů, na dálku bez vyšetření stanovují diagnózu, např. jako zde na PL pan Hnízdil. To, co je nejvíce odsouzení hodné, že činí tak veřejně jen za účelem prosazení svého politického názoru. Každému se může zdraví zhoršit; něco o tom při svém věku vím, ale i kdyby Zeman nedokončil svůj mandát, tak příští dva, tři roky budou v Evropě, včetně V4 a tím i včetně v ČR, rozhodující a je dobré mít na Hradě jistotu. A za ten čas se může, i z některých současných kandidátů, vygenerovat osobnost, kterou bude vhodné poslat po Zemanovi na Hrad.

Tou dnešní jistotou je postoj: euro ano, ale bez časované bomby silně zadluženého Řecka a dalších; EU ano, ale zcela jistě po zásadních reformních změnách, o které by se ČR měla také zasloužit; časově omezenou pomoc bezprostředně ohroženým na životě ano, ale bez trvalého usazení migrantů- muslimů, ohrožujících svou vírou (ideologií) demokratické základy státu. Tento vyvážený postoj jednoznačné převažuje nad nepatřičnými vulgarismy, zvednutou hůlkou apod.

Už vůbec je odsouzení hodné kategorizovat voliče toho kterého kandidáta. U Zemana zvláště je zdůrazňováno, že jej volí, slovy úchylných hodnotitelů, „lůza“ a s demencí se potýkající důchodci. Takovéto vyvyšování se z úst části naší „elity“ a souborně lidí podobného názoru zvaného „pražská kavárna“ včetně přesvědčených či koupených novinářů, je zcela jistě kontraproduktivní. Nejvíce se mně líbí prohlášení: nevím, kdo toho Zemana volí; z okruhu mých známých nikdo. A v tom je ten zakopaný pes; názor malé kavárenské bubliny je povyšován. Za svůj život jsem poznal i vystudované hlupáky a i inteligentní lidi od řemesla. Vzdělání je velmi potřebné; dává možnost osobnostního růstu i rozhledu. Přirozenou inteligenci však nenahradí. Ano, když se spojí tato inteligence, vzdělání a životní zkušenosti z práce s mnoha lidmi, může se zjevit osobnost, která je na přední posty ve státě žádoucí. Jen tak na okraj: čím to je, že tradiční politické strany nepostavili svého kandidáta do prezidentských voleb? Osobnosti došly? To taky vypovídá o jejich současném postavení.

Velmi jsem zvědavý na názory tradičních okopávačů Zemanových kotníků po volbách, ať už dopadnou jakkoli. Za některé, kde byl zatracován i národ, mohu ty dvě verze, dle výsledku, napsat již teď. Přeji občanům jednokolovou volbu, i když při četnosti kandidátů, možná záměrné, je to méně pravděpodobné. Určitě však je na místě výzva: i ti, kdož nechodíte k volbám, ať už z jakýchkoli důvodů, tentokrát běžte; je to pro budoucnost důležité.

autor: PV