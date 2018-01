Miroslav Kulhavý: Kdo už pět let rozděluje společnost? Slušné vulgarismy „elity“ povolují?

Není potřeba dlouho hledat; současná předvolební kampaň k blížícím se volbám prezidenta na další období ukazuje vesměs známé tváře, které již v minulých volbách a hlavně po nich, smazali ze svého sortimentu názorů do té doby prodávanou komoditu – demokracii, neuznali většinovou volbu (nepopřáli vítězi) a celých pět let prolézali nelegální skládky odpadu a plnili své diskusní kyblíky koktejlem špíny a lží.

Kyblíky byly po celou dobu prezidenta Zemana na Hradě doplňovány stejným svinstvem tak, aby do současné předvolební kampaně přímo přetékaly. Logický krok Zemana neúčastnit se předvolebního hašteření, přivedl bohatě vyzbrojenou pražskou kavárnu až k šílenství. Neschopnost adekvátně reagovat se u protizemanovských stratégů projevila nepravdou zářícím tvrzením, že se Zeman bojí a že by diskuse nezvládl. Jeho mnohé projevy z patra a přímá diskuse s občany falešné tvrzení usvědčuje o opaku; hlava Zemana je v plné formě. Vulgarismus elit různé intenzity (když už není po čem sáhnout) je hanlivé vyjadřování o Zemanově zdravotním stavu. Opakovaně byl zveřejněn zdravotní stav, kdy nejvážnější a nejviditelnější je cukrovkou způsobená neuropatie nohou. Ne, to nestačí; nepočítám zvrhlíka z Brna s ohlašováním rakoviny, ale další a další různé výzvy ke zrušení kandidatury pro údajnou celkovou zchátralost jsou právě tím elitářským vulgarismem, který jen ukazuje argumentační slabost a na který se nehodí jiná odpověď, než „Běžte se vycpat a dejte si studený obklad!“

To, k čemu je opakovaně vyzýván, tedy k diskusi, je navádění ke špatnému výkonu prezidentské funkce a jistě by mu to bylo vytčeno a nutno říci, že právem. A právě nepotřebnost se prezentovat v diskusích, někdy s úrovní 5. cenovky, je dobře odůvodněna poukázáním na pětileté období výkonu v prezidentské funkci, což je jistě více, než nejisté sliby dalších kandidátů. Navíc, zaujatost některých moderátorů je tak zjevná (viďte p. Moravče), že i anděl by ze studia odešel se špinavými křídly!

Ne, že by u Zemana nebylo co kritizovat a to jak v zahraničí, tak i doma; lidský faktor si u každého vybírá svou daň. Některé výroky mohly vyznít jinak a nebo zůstat nevyřčené, některé osoby v týmu jsou problematické, averze k novinářům je sice pochopitelná, ale expresiva na jejich hlavy jsou kontraproduktivní, včetně výroku u Putina. M.j. kritizovaná lehce zvednutá pěst ve vánočním poselství v souvislosti s předčasnými volbami však byla zcela na místě. Já a mnozí jiní ji pochopili jednoduše: poslanci, občané vám dali v poměrném počtu mandát a je na vás se dohodnout, jak povedete dál tuto zemi. Pokud toho nejste schopni, složte mandát a běžte dělat něco užitečnějšího. Předčasné volby v tak krátkém čase nic neřeší, jen by se trochu přesypaly procenta a možná by se zmenšil počet stran v parlamentu zastoupených. A také by se vyhodily nemalé peníze, které lze využít daleko účelněji.

Závěr se přímo nabízí: společnost rozdělují namyšlené elity se sekundujícími některými umělci, kteří často pohlížejí ze své falešné bubliny na voliče Zemana jako na luzu, která by snad ani neměla mít volební právo. Když pominu některé prezidentské povinnosti dovnitř státu, zásadní jasný názor na členství v EU (za určitých podmínek při nutnosti změn), přijetí eura (po vyřešení silně zadlužených v čele s Řeckem) a hlavně postoj k migraci, která je převážně muslimská (nemám na mysli ukrajinskou apod.)

Umím si představit lepšího kandidáta než je Miloš Zeman; třeba je mezi námi, ale z těch dalších registrovaných uchazečů není ani jeden, který by byl Zemanovi rovnocenným soupeřem. Medii nadstandardně podporované elitářské názory včetně propagace jejich favoritů (ČT fuj!), nemohou silou svého křiku přehlušit úvahu zdravého selského rozumu; lidi však nejsou ovce, jak by si to někteří přáli. Volba je tedy jasná, ale i tak přeji všem spokojenost s odpovědným rozhodnutím u volební urny.

autor: PV