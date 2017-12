Miroslav Kulhavý: Antibabiš poslal ČSSD ke dnu. Kam se dostanou ti s programem antizeman?

Rovněž protikandidáti se dost často, i skrytě, vyjadřují k výkonu funkce současného prezidenta. Ne že by nebylo co kritizovat, ale volba se nemůže odvíjet od zvednuté hole jako ukazovátko nebo jen výhradně kritikou lidového slovníku.

V příštích dnech, s blížícím se termínem voleb, půjdou do akce připravené zabodnuté vidle v hnoji. Asi ne u všech kandidátů je hnojiště nejsledovanější komoditou, ale někteří už zkusmo něco vykydali a kousek pole pohnojili. Myslím si však, že to bude spíše medvědí služba nebo gól do vlastní branky.

Každý vykydaný hnůj páchne a tak by bylo možná lepší, kdyby Zeman svou roli favorita proměnil v konečné rozhodnutí už v prvním kole. Hnoje na náměstích by bylo méně a rozbouřená politická hladina by se dříve uklidnila. Je to potřebné pro další aktuální procesy kolem nové vlády, kde není vůbec jasno, co bude dál.

U mě Zeman boduje v těch nejzákladnějších tématech v rámci domácí i zahraniční politiky státu. Vím, nemá pravomoc s konečnou platností rozhodovat, ale má moc postoje a slova. Vím, že v řadě otázek mluví za velkou část populace a to není málo. Například jeho vyvážený postoj k euru; ano, přijmout, ale až si to eurozóna (a já dodávám německé nenažrané banky) vypořádá s masivně zadluženým Řeckem a částečně Itálií. Nebo sankce proti Rusku: to nestrádá, otevřelo nové trhy na jihu a východě, takže Evropě zbyl černý petr v podobě vlastních ztrát, opředených líbivými slovíčky. Zde se vkrádá otázka, kdo vybíral komodity, které jsou zahrnuty do sankcí. Dost se to dotklo našich zemědělských podniků, ale v průmyslové výrobě Francie a Německo s Ruskem čile obchodují.

V jedné z nejzásadovější otázce týkající migrace a tím i bezpečnosti v ČR mám se Zemanem 100% shodu. Islám do Evropy včetně ČR nepatří a jakékoli ustupování požadavkům muslimů je zločin na příštích generacích. Rovněž v diferencované podpoře sociálně slabých nacházím názorovou shodu. Pevně doufám, že to bude právě Miloš Zeman, kdo bude iniciovat vládu k rozhodným krokům jak v otázce legality muslimské ideologie v ČR včetně její propagace, tak i v otázce využívání, nebo spíše zneužívání sociální podpory. I kdyby se o nic dalšího nezajímal (což si neumím představit), tak pro tyto stěžejní témata patří na Hrad!

autor: PV