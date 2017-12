Miroslav Kulhavý: Pane Babiši, pusťte k veslu p. Fialu z ODS a spol.!

Vždyť je to mág, kouzelníků král, člověk mimořádných schopností, u kterého neplatí ani to osvědčené „vem na dlani chup“. Vždy se nesmírně divím, když slyším parlamentní opozici, jak by tam těm přidala a nebo přesunula desítky miliard.

Někdo by měl, nejlépe finanční policie, prověřit sněmovní opoziční lavice a místnosti poslaneckých klubů, kde je tam dobře utajená skrýš (a musí být na ty miliardy dost velká), ze které by se rozdávalo, kdyby se opozice dostala k moci.

Konkrétně p. Fiala z ODS žongluje s desítkami miliard, ale ani půl slovem se nezmíní o dopadech tam, komu je chce vzít, kde je chce odebrat. A aby těm přesunovacím hrátkám dal ještě navíc pořádnou dardu, tak desítky miliard, o kterých se zmiňuje, by rázem smazal, když požaduje vyrovnaný rozpočet bez těch 50 deficitních. To je schizofrenie křížená pokrytectvím.

To žonglování s odbornou asistencí z TOP 09 v podobě p. Kalouska, takto jedničku na přesuny (škrty) moc dobře známe. Dodnes se po něm zacelují rány u hasičů, policistů, učitelů a dalších, o důchodcích nemluvě. Nějaké řeči o krizi mají jen minimální hodnotu. Na předražené zakázky se peníz vždy našel a navíc v okolních státech šli do plusu, jen my jsme si ten dlouhý mínus vychutnávali! M.j. – koupím sirku za miliardu, párátko za dvě a odborný posudek za tři; to jsem toho proinvestoval! A přitom příprava nových stavebních investic je deset let zpět mizerná a zákon o liniových stavbách, který měl už být dávno v platnosti, není stále schválen. To jde na vrub všem vládám včetně té v čele se skoropremiérem, úředníkem Sobotkou.

Shrnuto: současný „demokratický blok“ je směšný, když tancuje na polopravdách a na polovičních sdělení: do vlády NE, rozpočet NE, podpora jednobarevné vlády NE, ale předčasné volby také NE! Víte vůbec vy rádoby konstruktivní, co chcete?

Miroslav Kulhavý

