Miroslav Kulhavý: Prezident si řekl jen o jedno volební období?

reklama

Tu svou pochybnost obrousil, či spíše utlumil slibem, že pokud nedojde k podání k Ústavnímu soudu někým jiným stran tohoto zákona, učiní podání sám, aby měl jistotu, že nedošlo k porušení ústavního práva.

To však nic nemění na tom, že tři miliony důchodců-voličů dostanou při valorizaci v průměru o tisíc korun méně, a i když už mnohým slábne paměť, jistě jim bude za pět let u prezidentských voleb připomenuto, kdo to svým podpisem legalizoval. Proto se domnívám, že je docela reálné, paradoxně hned při uvedení do funkce, že Petr Pavel od většiny dnešních i od budoucích důchodců hlas nedostane, což pravděpodobně zapříčiní, že nebude podruhé zvolen. Samozřejmě to také závisí na tom, kdo bude tím hlavním protikandidátem.

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 34815 lidí

Kontrast k sníženým valorizacím dokumentuje zpráva OSN: Analýza CEPEJ EU dokazuje, jak se v Česku přemnožili vysocí státní úředníci a politici a jak si nadělili na poměry v EU neúměrně vysoké platy! Doslova vyžírají obyčejné Čechy! Zprávu ve středu 30. listopadu v 16 hodin odpoledne vydalo OSN. Podle zprávy je Česko letos druhý nejhorší stát na celém světě podle míry poklesu reálných mezd pracujících! Horší než Česko (-6,8 %) je už jen Nicaragua (-7,6 %).

Negativní vnímání prezidentova podpisu pod zákon o snížení valorizace důchodů nezachrání ani jeho kritická slova, kdy dal do souvislosti toto snížení a naopak plné zvýšení platů politiků. To vše však jsou jen důsledky jednak do nebes volajícího pokrytectví, ale hlavně nevyužití několika možností, jak výrazně zmírnit nepoměr mezi příjmy a výdaji státní kasy.

Všemu vévodí neřešení situace v ČEZ, značný nepoměr mezi výrobní cenou a zpětným nákupem z lipské burzy + nezrušené emisní povolenky. Rovněž také nedostatečné objemy v zásobnících plynu včetně jejich nevlastnění. Energie jsou tou nejvýznamnější položkou vysoké inflace, ke které je nutno připočíst lichvářské navýšení cen u řady zboží včetně základních potravin.

Prezident je určitou reprezentativní personou státu, i když co do důležitosti jsou jeho pravomoci omezené. Na odhady jeho konání je moc brzy, ale bude nutné užít i výjimečné prostředky k obraně občanských práv, když dojde k působnosti Parlamentu ČR, Senátu a prezidenta jedním nechtěným směrem, jak to bylo opozicí avizováno. Krajním řešením by byly předčasné volby a zvýšený tlak na zmenšení počtu „politických trafik“.

Psali jsme: Miroslav Kulhavý: Vážený pane Jindřichu Rajchle... Miroslav Kulhavý: Ministr Nekula se právě probudil Miroslav Kulhavý: Vážení občané, vidíte, jak máme prolhanou vládu? Miroslav Kulhavý: Vrchol pokrytectví se jmenuje vláda Petra Fialy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.