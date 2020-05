Miroslav Kulhavý: Těm třem pražským provokatérům hrozí skutečně nebezpečí

Je potřeba si hned na úvod vyjasnit odkud. Jestli se někdo domnívá, že z Ruska, je na omylu. Umíte si představit, že by do dnešní proti ruské hysterie došlo alespoň v jednom případě k napadení, nebo dokonce k usmrcení protiruského provokatéra?

reklama

Ať už je Putin, jaký je, není totální blb! Dobře si umí spočítat, že by nic nezískal, ale naopak by dost v česko-ruských vztazích ztratil. Tady by pak nepomohl ani ten na hradě, který se na rozdíl od jiných nerozhlíží jen na západ, ale do všech světových stran, tedy i včetně Ruska. Umím si živě představit, co by spustili rudobijci z demobloku, z akademické a umělecké sféry včetně některých novinářů – viďte madam Fridrichová a další, za smršť pobouřených reakcí, kdyby se některému z těch tří něco vážného stalo?

Nabízí se proto klasická otázka: cui bono? Kdo by měl z takové události prospěch? Odpověď je jednoduchá – právě ti výše jmenovaní! Tedy ne nebezpečí z Ruska, ale od těch protiruských fanatiků, kteří by se neštítili něco tak odporného realizovat. Jistě, je tu ještě jedna skupina těch, kteří jsou niterně nenávistní kvůli Koněvovi nebo kvůli aktu památníku toho řeporyjského šaška. Ale jejich motivace nebude asi tak silná, aby došlo k devastačnímu ublížení.

Anketa Kdo je vám sympatičtější? Pavel Novotný 2% Jaroslav Foldyna 95% Ani jeden 3% hlasovalo: 7340 lidí

Jsme-li u toho lidského odpadu z Řeporyj – jistě má v plánu, po vzoru z Prahy 6, umístit pod pomníček cedulku, že vrahové z Varšavy cestou na Západ pomohli Praze. Příklad se nabízí: když ti, ty tajtrdlíku starostovej, někdo povraždí příbuzenstvo, ale následně zachrání sousedovi topící se děti, je to na děkovný památník? A to nepočítám jednotlivce z řad vlasovců, kteří pomáhali esesákům likvidovat náš partyzánský odboj.

Výše uvedený text by mohl být i varovným nasměrováním našich bezpečnostních složek, odkud těm zalezlým v noře hrozí větší nebezpečí. Ale myslím si, že oprávněně se mohu domnívat, že není potřeba radit a že takovou možnost jistě nepřehlíží.

Co říci obecně závěrem; Umím si představit, že si komunální politici nemohou zasahovat do zahraniční politiky státu, jak se jim zlíbí, ale že takové akty by měly podléhat příslušnému zákonu a souhlas by měl být krytý na úrovni parlamentu nebo vlády. Předešlo by se zbytečným tahanicím, a naopak odpovědnost by při souhlasu měla jasnou adresu.

P.S.

Samozřejmě hubu tomu trapákovi z ODS v Řeporyjích zavřít nejde. To ať řeší pan Fiala, když se ho tak zastává.

Psali jsme: Miroslav Kulhavý: Zaplatí soudci Nejvyššího soudu 10 miliónů ze svého? Miroslav Kulhavý: Výzva firmě Asekol Miroslav Kulhavý: I ten Ludvík se zařadil mezi ignoranty?! Miroslav Kulhavý: Rektore Zimo, utřete si od té sprosťárny svá ústa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.