Miroslav Macek: Běžné lidské činnosti spousta lidí považuje za těžké zločiny, které je třeba přísně trestat

V 45. týdnu od 2. do 8. listopadu zemřelo v České republice podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 4135 osob. Ve srovnání s průměrem z let 2015 až 2019 je patrný nárůst na více než dvojnásobek. Ve stejném období eviduje ministerstvo zdravotnictví 1513 úmrtí souvisejících s covidem-19.

To, co statistika neříká, neb to neumí, je počet lidí z těch 1513, kteří by vzhledem ke svým dalším chorobám v tom týdnu zemřeli i bez toho, že byli pozitivně testovaní.

A o to nyní začne, obávám se, spíše politický, než medicínský boj.

Lidé odpovědní za koronavirovou hysterii budou tvrdit, že mrtvých by bylo bez jejich drastických opatření ještě víc, aniž by pro to, pochopitelně měli jakýkoliv vědecký důkaz, a že těch 1513 by ještě léta mohlo žít, nebýt covidu.

Zrovna tak ovšem já mohu tvrdit (aniž bych pro to měl stejně jako oni vědecký důkaz), že polovina z těch 1513 by zemřela v tom týdnu tak jak tak, a celý zbývající nárůst zemřelých jde na vrub odkládané lékařské péče, zanedbání vážných příznaků nemoci či stresu, jinak řečeno vyburcovaného přehnaného strachu. A jsem přesvědčen, že jsem blíže pravdě.

Navíc: každá epidemie, není-li uměle protahována, relativně rychle pomíjí, kdežto zdravotní následky koronavirové hysterie a s ní spojených společenských a ekonomických dopadů budeme pociťovat na celkovém zdraví společnosti a ještě drahná a drahná léta.

Končím výstižnou parafrází Lewise Thomase:

To vše nejsou oběti nepřítele, ale chyb vlastního generálního štábu.

***

Chřipka se letos nešíří, protože lidé dodržují vládou nařízená opatření. Covid se šíří, protože je nedodržují.

***

V Nizozemsku od dnešní půlnoci začal přísný lockdown, který premiér Mark Rutte vyhlásil teprve v pondělí večer. Během zpřísněných opatření budou zavřená kina, divadla, muzea, ale také kadeřnictví, fitness studia a plavecké bazény. Lidé se smí setkat jen s dalšími dvěma lidmi. Zavírají se také všechny školy a školky a to vše nejméně do 19. ledna.

Jak to říkal Miloš Knor? Hlavně nežijte, abyste náhodou nezemřeli. A jak to říkal profesor Zrzavý? A to vše zavřete dvakrát, třikrát, desetkrát, padesátkrát?

***

Stát by mohl do každého kraje koupit automatizovaný testovací přístroj na covid-19 od firmy Diana Biotechnologies, řekl novinářům při červencové návštěvě firmy premiér Babiš.

Zpráva z října t. r.: Diana Biotechnologies dodává PCR testy a mimo jiné vyvíjí test na detekci onemocnění covid-19.

Členem dozorčí rady této firmy je též prorektor Univerzity Karlovy Konvalinka, který, jak jsem již včera psal, prohlásil: „Lidé, kteří nevěří ničemu, nevěří svým lékařům a nevěří svým politikům, tak nemohou být dobrými občany demokratického státu.“

Takže, dámy a pánové, věřte svým politikům a lékařům a testujte se, testujte se, testujte se testy Diana Biotechnologies, jinak nejste dobrými občany.

***

Z textu Pavla Šťástky na facebooku:

Z odstupu je naprosto fascinující sledovat psychologickou hru, která se tady už více jak půl roku hraje. Dle toho, co vidím kolem sebe, tak se jedna část české společnosti dostala do stavu oběti, trpící tzv. stockholmským syndromem. Oběť je nejprve šokována náhle vzniklou situací, kdy se ocitá v bezprostředním ohrožení života a je si jistá, že zemře. Pokud se únosce rozhodne, že ji nechá naživu, vyvolá v oběti pocit vděčnosti. Únosce je pro něj ten, kdo mu „zachránil“ život, ačkoli jej do této situace dostal.

Oběti se dostanou do situace naprosté závislosti, prožívají silné a primitivní city k únosci. „Je to až mateřská láska. Podstupujete fázi naprostého zdětinštění: Nemůžete se krmit, mluvit ani jít na záchod bez dovolení,“

Dnes tito lidé každý den hltají čísla prezentovaná státem a i po půl roce bezuzdného lhaní, čistého amatérismu a vyhrožovaní, stále věří tomu, že je tento stát chrání a chce jejich blaho. Připomínají mi psa uvázaného u boudy, který vděčně vrtí ocasem, když mu jeho pán přinese misku žrádla a na pár minut ho volně pustí na dvorek. Poslušně potom plní i ten sebevětší nesmysl, který tento stát vymyslí a nabádají ostatní ke stejné stádní a slepé poslušnosti, protože je to dle nich jediná cesta, jak si zasloužit pánovu pozornost. Bez této submisivní, kolektivní poslušnosti, na nás bude pán zlý a zavře nás za trest do klece. Dle těchto lidí zcela oprávněně, můžeme si za to sami. Stačilo jenom poslouchat. Naprostá většina těchto lidí má dnes už natolik vymytý mozek, že běžné lidské činnosti, které ještě rok zpátky každý považoval za naprosto běžné a přirozené, oni dnes považují za těžké zločiny, které je třeba přísně trestat.

***

Haló, to je policie?

Ano. Co pro vás můžeme udělat?

U sousedů pořádají večírek a je tam nejméně patnáct lidí!

No vidíte. Kdybyste nebyl takové udavačské hovado, tak by vás také pozvali.

