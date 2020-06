Miroslav Macek: Co se stane, až Američanům dojde, že Václav Havel byl běloch?

reklama

Někteří majitelé cestovních kanceláří se rozhodli řešit propad příjmů zvýšením reklamy: Chcete poznat život domorodých afrických kmenů? Vydejte se s námi do Německa či Francie!

Podiv nad tím, že někteří lidé stále nosí roušky, aniž by museli, není na místě. Spousta Čechů také vlezla do KSČ, aniž by musela.

Čím dál tím více lidí si usnadňuje výběr filmů, které chtějí zhlédnout, jednoduchou metodou: chodí na ty, které sepsula Hana Třeštíková.

Novinář Tomáš Klvaňa prohlásil, že my jsme Rusku sebrali sochu Koněva a oni nám na oplátku Českou televizi. Pokud by tomu skutečně tak bylo, tak to byl pro nás skvělý výměnný obchod.

Nemravný loudil na červené motorce obtěžoval na Ústecku běžkyně.

Konec demokracie nastává, když poslanecká sněmovna vzešlá ze svobodných voleb zvolí v tajné volbě dle platného zákona do veřejných funkcí tři bezúhonné občany.

Šíří se fakenews, že v rámci korektnosti a etnické vyváženosti bude zakázáno psát pouze latinkou.

Svět se po koronavirovém šílenství opět vrací k normálnímu spořádanému způsobu života, jak dosvědčuje titulek: Těhotný muž čeká dítě s trasgender modelkou.

Američtí vědci zjistili, že pes očichávající zadek jiného psa získá více informací než divák České televize.

Čeští diplomaté si začínají klást otázku, co to udělá s našimi vztahy s USA, až jim tam dojde, že Václav Havel byl běloch.

Zemřela fenka Karla Gotta Stella. Vláda prý uvažuje o státním pohřbu.

Mikuláš Minář z Milionu chvilek pro demokracii uvažuje po kritice opozičních politiků o vstupu do politiky. Je vidět, že zná prastarou metodu „udělat bordel, zkritizovat ostatní coury a nechat si jako děvka dobře zaplatit“.

Premiér Babiš potvrdil miliardářovi Babišovi, že Babiš ani Babišův Agrofert nejsou ve střetu Babišových zájmů.

Anketa Má smysl existence Senátu Parlamentu ČR? Má 4% Nemá 96% hlasovalo: 10735 lidí

Poslední vědecké výzkumy zjistily, že svět není plný idiotů, jsou jen strategicky rozmístěni.

Lidé, kteří často sledovali zprávy ze zahraničí, poklekají dnes při praní prádla před pračkou, aby se omluvili za to, že perou tmavé a bílé prádlo zvlášť.

Nejvyšší soud označil odposlechy v kauze Nečas – Nagyová za nezákonné. Protože jsme v Česku, můžete třikrát hádat, co se stane těm, kteří nezákonně postupovali.

Novinář Jindřich Šídlo si po dvaceti letech přestal kupovat Reflex.

V České televizi se objevila šokující zpráva, že po vydatných deštích stoupla hladina některých řek.

Vyšlo najevo, že za blahodárný déšť může premiér Babiš, za bleskové povodně pak poslanec Kalousek.

Zásluhou souběhu slunovratu, novu a zatmění měsíce jsme se jako národ konečně sjednotili a jako jeden muž (žena a dalších 126 pohlaví) pevně stojíme za svým premiérem v jeho boji se zrádci a jejich přisluhovači z Bruselu.

Ministryně financí Schillerová prohlásila, že krizi lehce překonáme a již v roce 2028 na tom budeme stejně dobře jako před koronavirem. Pokládám to za velice střízlivý odhad, jsem totiž přesvědčen, že ona osobně na tom bude roku 2028 mnohem a mnohem lépe.

ODS se pustila do řešení „morálních témat“. To je skvělé! Pak by ovšem měli mít stínové Ministerstvo pro morální záležitosti, doživotním ministrem jmenovat in memoriam Václava Havla, náměstkem Tomáše Halíka a mluvčím Jakuba Jandu, ačkoliv Miloš Vystrčil po návratu z Tchaj-wanu by jistě též vynikl.

A jedna dobrá zpráva nakonec: Teroristé, kteří před měsícem obsadili vinný sklípek u Znojma, stále nezformulovali svoje požadavky.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

