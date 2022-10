Miroslav Macek: Doufám, že i vy se cítíte být nejsvobodnější za poslední desetiletí

reklama

V Brně proběhl tradiční Sněm průmyslu a dopravy, na kterém vystoupil též premiér Fiala. Jeden z účastníků poté řekl Parlamentním listům:

„Vyslechli jsme si pohádky, jak Česko naplno využívá výhod, že je předsednickou zemí EU a nastoluje agendu. Prdlajs, jen tady pohádkařil, jinak to nejde pojmenovat. Místo nastolování hovadin by měli začít okamžitě schvalovat velkorysé a funkční kroky, které ihned začnou platit. Včera bylo pozdě! Hlava mi nebere, co tady vykládal. Chválil se, plácal po ramenou, jak vláda dře, jak všechno zvládají a mají pod kontrolou. Kulový mají pod kontrolou! Podívejte se, když jsem Fialu sledoval, jeho výrazy a tón v hlase, opravdu z něj bylo na dálku vidět, jak mu tahle role nesedí, že by si raději někde v univerzitní knihovně četl knížku. Dovedu to pochopit, jistě, ale nechápu, proč kurva chtěl dělat premiéra. To si myslel, že to bude lážo plážo jako řídit brněnskou univerzitu? To jsme to dopracovali. Kdyby měl aspoň schopné ministry, ale Síkela nám taky nic nedá, ten tomu nerozumí a jen vyčkává, že s něčím přijde Brusel. Jako by nestačilo, že se na nás jako tsunami řítí největší krize moderních dějin, my musíme mít ještě další pohromu v podobě bezradné vlády, která je podělaná činit vážná rozhodnutí.“

***

„Díky jednotě Ukrajiny, Spojených států amerických a všech našich partnerů ve svobodném světě má dnes svoboda nejvyšší sílu za poslední desetiletí a vykazuje konkrétní vítězství v konfrontaci s tyranií,“ prohlásil ukrajinský prezident Zelenskyj.

Doufám, že i vy se cítíte být nejsvobodnější za poslední desetiletí.

***

Slova k zapamatování:

Bývalý velitel amerických ozbrojených sil v Evropě, generál Ben Hodges na výročním Varšavském bezpečnostním fóru:

"Jsem přesvědčen, že do konce roku Ukrajinci zatlačí Rusy zpět na hranice z 23. února a do konce příštího léta se zmocní Krymu."

***

Jak typické!

Z rozhovoru šestnáctileté středoškolačky Cookové organizující školní stávky za klima v novozélandském Wellingtonu s moderátorkou Heather du Plessis-Allanovou na stanici Newstalk ZB, kdy rozhovor došel až do bodu, kdy Cooková navrhla, aby se lidem zakázalo cestovat, kam se jim zachce.

„Takže budeme muset mít něco jako výjezdní doložky, abychom mohli létat?“

„Ano, to je jedna z věcí, kterou bychom měli zavést.“

„A mohla bych třeba letět na Fidži?“

„V současné klimatické krizi si nemyslím, že je to nezbytné.“

„A ty jsi naposledy letěla letadlem kdy?“

„Hmmm, nejsem si jistá… asi tak před pár měsíci, abych byla upřímná.“

„A kam jsi letěla?“

„Na Fidži.“

„Izzy, to ti snad nezáleží na klimatu? To myslíš vážně, Izzy? Ty jsi fakt byla na Fidži?“

„Je to docela ironické. To sice jo, ale popravdě jsem tam vůbec nechtěla. Neměla jsem šanci se z toho vyvléknout, to moji rodiče chtěli letět na Fidži.“

„Stydíš se alespoň za to, co tví rodiče udělali planetě, když tě k tomu donutili?“

„Samozřejmě, že se nestydím.“

„Izzy, promiň, ale ty jsi fakt šampionka. Myslím, že máš před sebou skvělou budoucnost.“

Matka klimaaktivistky Rose Cooková se poté vytasila s tvrzením, že rozhovor s její dcerou byl šikanou a moderátorka tím rozhovorem odvrátila pozornost od klimatické krize.

