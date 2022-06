Miroslav Macek: Jakmile je člověk jednou nadbytečný, nemá žádnou moc

reklama

Spojené státy jsou připraveny poskytnout lodním a pojišťovacím společnostem, které chtějí exportovat ruské obilí a hnojiva, „comfort letters“.

„Společnosti jsou poněkud nervózní, a tak jsme připraveni poskytnout jim „comfort letters“, které je uklidní,“ řekla Linda Thomas - Greenfieldová, velvyslankyně USA u OSN, a poznamenala, že na ruské obilí a hnojiva se sankce nevztahují.

„Comfort letter“ je obchodní dokument, který ujišťuje jeho držitele, že finanční a kontraktační závazky budou splněny.

Řeči o tom, že Spojené státy se staví do role „světového četníka“ si nechte od cesty, dodávám. Činí tak přece nezištně pro naše dobro…

***

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7754 lidí

Yuval Noah Harari, izraelský historik a filosof, profesor na Universitě v Jerusalemě:

„Ta nejdůležitější otázka příštích desetiletí jak v ekonomii, tak v politice je, co budeme dělat se všemi těmi zbytečnými lidmi? Jejich hlavní problém bude nuda, takže co s nimi dělat a jak jim najít nějaký smysl v jejich životech, které jsou v podstatě beze smyslu a bezvýznamné?

„Řekl bych, předložit jim kombinaci drog a počítačových her jako řešení. Ono se to už ve skutečnosti děje. Můžete vidět víc a víc těch, kteří řeší své vnitřní problémy počítačovými hrami a drogami, ať už jsou to léky, nebo návykové drogy.“

„Podívejte se na dnešní Japonsko: to je zhruba o 20 let napřed před zbytkem světa naprosto ve všem. A můžete vidět současný společenský fenomén, kdy lidé mají známost s virtuálními partnery. Tito lidé žijí skrze počítač a nikdy nevyjdou z domu ven.“

„Jakmile je člověk jednou nadbytečný a zbytečný, tak nemá žádnou moc. Dnešní lidé si myslí, že davy mají nějakou moc. Jsou ovlivněni úspěšnými hromadnými vzpourami a revolucemi z minulosti a myslí si, že dnes je to to stejné. Já sám si nemyslím, že davy mají nějakou moc, ani když jsou dobře zorganizovány. Na nic to není, to všecko patří do minulosti.“

