Miroslav Macek: Jde jen o jedno jediné - získat nekontrolovatelnou moc

Nastává boj se státními zástupci, kteří chtějí vedle moci zákonodárné, výkonné a soudní vytvořit další, „nezávislou“, tedy nikým nekontrolovatelnou moc.

V tomto boji nesmí získat ani kousek, kousíček území, jinak se opravdu se vším všudy vrátíme o desetiletí zpátky, a to se všemi neblahými následky.

Je též nezbytné, aby tento boj neprobíhal za kouřovou clonou všelijakých podstrkovaných podružností a s mediálním halasem o protikorupčním náboji navrhovaných změn. Jde totiž jen o jedno jediné: získat nekontrolovatelnou moc.

Novelu vodního zákona, kterou vypracovala ministerstva zemědělství a životního prostředí, v pondělí schválila vláda. Stát plánuje zřízení komisí, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Komise budou moci v takovém období zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění.

Dodávám:

Rozum zůstává stát! Co takhle vrhnout se všemi silami na obnovu tradiční české krajiny, a to bez ohledu na zájmy zemědělských baronů? Čímž si vlastně odpovídám na otázku, proč to nepůjde a zůstanou jen komise a buzerace, případně zvýšení již tak vysokánského vodného a stočného.

„Novela přináší možnost dosažení středního vzdělání, bez toho aniž by školáci u maturity uspěli. Není v zájmu státu ani školáků, aby po čtyřech letech středoškolského studia skončili se vzděláním základním,“ uvedl v pondělí po jednání vlády ministr školství Robert Plaga.

Zdá se, že se záhy dočkáme zpráv typu „Zlatou olympijskou medaili v běhu na 800 m získal náš reprezentant po uběhnutí 750 metrů“ nebo „Na chirurgickém oddělení je konečně dostatek lékařů, neboť byli přijati též medici, kteří lékařské vzdělání nedokončili.“ Navrhovatelům novely i ministru v případě potřeby žádné jiné nepřeji.

Michal Semín:

Když mi estébáci vyčítali, že rozvracím socialismus, nemohl jsem říct ani popel. Když mi dnes soudruh poslanec Kupka (ODS) v České televizi nadává do antisemitů (antisemínista jeden!), takřka se slzou v oku vzpomínám na ty dávné soudruhy, neboť ti měli v hodnocení mých postojů a motivů alespoň pravdu. Mediálnímu lynči, jemuž jsem na Kavčích horách i v jiných médiích vystaven, nelze čelit jinak než s nadhledem, svědectvím pravdě a pohrdáním novodobými kádrováky.

