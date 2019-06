Miroslav Macek: Lidská blbost je bez hranic

V 1. čtvrtletí letošního roku vzrostl HDP o 2,6 %.

Schodek státního rozpočtu se ke konci května prohloubil na 50,9 miliardy korun z dubnových 29,7 miliardy korun. To je nejhorší průběžný výsledek za posledních sedm let.

Tak tomu říkám řádné hospodaření! Dá se ovšem předpokládat, že spoustě lidí to pranic nevadí, ba dokonce budou ty „štědré nahoře, kteří nám konečně přidali“, chválit. Je holt v české povaze to „my si dáme zahrát, on to někdo zaplatí“. Hůře bude, až nebude z čeho ty nabubřelé mandatorní výdaje platit, pak dojde na jiná, v Česku též již od dob K. H. Borovského obvyklá slova: dneska tě maj za svatého, zítra budeš sviňák…

***

Nesmrtelná věta ministryně financí Schillerové:

„Já vám řeknu přesně, jak to je. Ale tu zprávu jsem neviděla.“

***

Zdá se ovšem, že vše dopadne tradičně „po česku“: nakonec se zjistí, že za ty dotační podvody popisované z Bruselu mohou jacísi subalterní úředníčci na ministerstvech financí a pro místní rozvoj, kteří Babišovi a jeho podnikům devótně podepisovali dotace, které neměl dostat. On prostě o ně jen zažádal…

***

Hustopečská mandlovice, unikátní destilát vyrobený z vinného lihu a přírodního mandlového výtažku, se pod svým současným názvem bude prodávat nejspíš jen do konce června. Potvrdila to zakladatelka a jednatelka hustopečské mandlárny Kateřina Kopová, která značku vybudovala. Důvodem pro vynucenou změnu názvu je nařízení Evropské unie, podle něhož lze koncovku -ice používat pouze pro pálenky z příslušné suroviny.

Konečně moudří odborníci z Bruselu ochrání nás, české debily, před falešným přesvědčením, že by mohlo jít o pálenku z mandlí! Už bylo načase! A teď ještě zakázat „dětský olej“, který se rozhodně nelisuje z dětí, o „cikánské pečeni“ ani nemluvě…také opalovací krém „Nubian“ nemá s tou pouští nic společného a název jen mate!

***

Berlínská státní sekretářka z německé sociální demokracie Sawsan Chebli vydává svoji rodinu za příklad ukázkové integrace imigrantů do německé společnosti:

Můj otec nikdy v životě nepracoval a neuměl ani slovo německy, přesto byl plně integrovaný, měl rád Německo a německou ústavu, dodala…

***

26. Lipská výroční umělecká výstava byla zrušena, protože mezi 37 vybranými uměleckými díly byla práce Axela Krauseho, jenž je členem dozorčí rady Nadace Desideria Erasma, blízkého AfD. Poté, co jeden z umělců své dílo z výstavy stáhl s odůvodněním, že AfD zastává rasistické a extrémně pravicové postoje a že má v úmyslu omezovat svobodu umění a depolitizovat ho, přidali se někteří další umělci, kteří se obávali, že by jejich účast mohla být chápána jako vyjádření solidarity s AfD.

Další důkaz, že lidská blbost je bez hranic…

***

J. Skopeček:

Není to v souvislosti s aktuální kauzou premiéra Babiše moc slyšet a přitom by se to mělo skandovat na náměstích - dotace jsou zlo! A dotace na soukromé podnikání zlo největší! Ničí to zdravou konkurenci. O úspěchu nerozhoduje nízká cena a kvalita, ale byrokratická schopnost čerpat dotace. Dotační socialismus otevírající prostor neférové konkurenci, korupci, neefektivitě bohužel kvete.

autor: PV