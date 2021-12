Miroslav Macek: Největší podvod, jaký kdy svět viděl?

reklama

Rozklad právního státu v přímém přenosu:

Hygienické stanice vědomě porušují zákon, když lidem nesdělují písemně, že je posílají do karantény. Brání se tím, že by to nestíhaly, a za celou dobu poslanci zákon nezměnili.

***

A další příklad rozkladu státu, neboť si to necháme líbit:

Ministerstvo zahraničních věcí dokončilo audit IT zakázek, který nařídil šéf úřadu Jakub Kulhánek (ČSSD). Vysvětlení okolností, za nichž tuto bezpečnostně citlivou zakázku dostala neprůhledná společnost, se ale veřejnost nedočká. Ministerstvo závěry auditu ani na přímou žádost neposkytlo s vysvětlením, že jsou tajné, přičemž od loňska podepsalo s pražskou firmou Willow Group smlouvy za téměř deset milionů korun. Pražská Willow Group vznikla teprve před třemi lety jako společnost na pronájem nemovitostí a první zakázku od ministerstva dostala loni bez výběrového řízení.

***

Ivan Holoubek na Facebooku:

Největší podvod, jaký kdy svět viděl? Aneb co by taky mohl přinést Green Deal, ale on to možná už někdo vyřešil, aby dostal pěkné dotace.

Přemýšlel o tom někdo?

Pokud by všechna auta byla elektrická a uvízla by v tříhodinové dopravní zácpě... vybité baterie! A pak co? Nemluvě o tom, že v elektromobilu není prakticky žádné topení.

A pokud uvíznete na silnici celou noc, žádná baterie, žádné topení, žádné stěrače, žádné rádio, žádné GPS (to vše vybíjí baterie)!

Můžete zkusit zavolat 911 a odvést ženy a děti do bezpečí!

Nemohou vám, ale přijet pomoci, protože všechny silnice jsou zablokované a pravděpodobně budou vyžadovat, aby všechna policejní auta byla také elektrická (pokud tedy ještě máme policejní oddělení)!

A když se silnice odblokují, nikdo se nemůže hnout! Jejich baterie jsou vybité.

Jak nabijete tisíce aut v zácpě? (Myslím, že to je podnikání, na které bych rád viděl. Drony pro dodání těžkých baterií a někoho, kdo by odstranil staré a nainstaloval nové.)

Stejný problém při odjezdech na letní dovolenou s kilometrovými zácpami.

V elektromobilu by prakticky ŽÁDNÁ klimatizace nebyla. Rychle by vám to vybilo baterie.

Žádní politici ani reportéři o tom samozřejmě nemluví!

Nemůžeš ani povolat koně, aby tě zachránili.

