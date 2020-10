Miroslav Macek: Není nejvyšší čas nařídit řidičům kamionů home office?

reklama

Myslím, že nový ministr zdravotnictví začne úspěšně:

Zatímco v uplynulých dvou týdnech reprodukční číslo klesalo poměrně pomalu a spíše se vždy několik dní drželo na stejné hodnotě, v posledních dnech se tempo jeho poklesu zrychlilo. Ve středu 28. října se poprvé od začátku října dostalo na hodnotu 1,1. Zavedená protiepidemická opatření se tak zřejmě začínají projevovat.

Tolik zpráva a zase ta lidská pýcha. Co když prostě klesá proto, že populace je již více promořená, lidí, u nichž virus může způsobit těžší průběh, už ubylo, atd., atd. Ovšem to by z toho nikdo nemohl vytloukat politické body.

Navíc je to konzistentní osobnost, neboť před časem podepsal následující text petice: "My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!"

***

Nechápu, proč se někteří rozčilují nad tím, že Zeman ocenil nejvyšším státním vyznamenáním Prymulu. Bude v dobré společnosti, vždyť ten řád v minulosti dostali mj. Benito Mussolini, maršál Koněv, Leonid Brežněv, Jásir Afafat či Fidel Castro.

***

Na sociálních sítích poletuje falešná zpráva, že nový ministr zdravotnictví chce omezit cestování výtahy a po 21. Hodině večerní vypínat veřejné osvětlení.

Víte, co je ovšem na tom ovšem nejzajímavější? Že už takové ptákoviny berou lidé za bernou minci, neboť podobných skutečných v minulosti již zažili dost a dost...

***

Anketa Zaslouží si herec Josef Dvořák státní vyznamenání? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 5790 lidí

Poslanec polského parlamentu a lídr strany Levice Společně Adrian Zandberg v pořadu soukromé zpravodajské televize TVN 24 uvedl v souvislosti s pomocí státu firmám postiženým dopady koronavirové pandemie, že by měly očekávat pomoc od těch států, ve kterých platí daně.

„Jestliže určitá firma platí daně na Seychelách, Kypru nebo Nizozemských Antilách, mají se podle mého názoru nyní obracet o státní pomoc na Seychelách, Kypru nebo Nizozemských Antilách, ne na polský stát,“ uvedl v diskusi Zandberg.

Co na to čeští politici?

***

Policie v britském hrabství West Midlands bude moci během Vánoc vstupovat do domácností a rozpouštět rodinná setkání porušující lockdownová restriktivní opatření, která má ze zákona vymáhat. Informoval o tom web The Sun s odkazem na tamního policejního komisaře, který se obává, že covidová opatření mohou brzy eskalovat v násilí.

No comment.

***

Čtenář glos O. R. mi zaslal následující paradox:

Epidemiologie nikdy v minulosti nepožívala takové vážnosti a popularity, jako nyní. Za což vděčí současné špatné epidemické situaci.

***

Jak tak poslouchám všechny ty experty, není nejvyšší čas nařídit řidičům kamionů home office, tedy řízení auta z domácnosti? To by byl úbytek pozitivně testovaných (pardon, nakažených)!

