Zdeněk Jemelík: Ministr nemá signály

Je poněkud předčasné vzrušovat se kvůli zvyšování platů příslušníků ozbrojených sborů, protože ve státním rozpočtu na to nejsou peníze a ostatně i ministři Jana Černochová a Vít Rakušan přestali rámusit. Nicméně najdou-li se nakonec peníze, mělo by se dostat i na Vězeňskou službu. Její příslušníci nejsou ušetřeni dopadů zvyšování životních nákladů.

Vyjádření pana ministra mě překvapilo. Kdyby sledoval zpravodajství České televize, nemohla by mu uniknout zpráva, že příslušníci Vězeňské služby odcházejí za lepšími platy do služby u Policie České republiky. To o spojenosti jejích příslušníků nesvědčí. Možná si myslí, že pro ně udělal už dost, když ke škodě dětí neodpovědných otců se postaral o snížení počtu vězňů propuštěním do novely trestního zákoníku asociálního opatření dekriminalizace neplacení výživného.

Zásadní malér vidím v jeho vyjádření, že „nemá signály“. Nejde jen o jeho postoj k platovým nárokům Vězeňské služby. Na ministra se valí spousta informací ze všech stran. Samozřejmě nemůže přijmout úplně všechny. V praxi přijímá a vyhodnocuje jen ty, které neodfiltrují jeho podřízení, jejichž kompetentnost je nejistá veličina. A jeho podřízení mohou uplatnit své subjektivní postoje a zájmy. Určitě k němu nepropustí poznatky, jejichž zhodnocení ministrem by pro ně bylo nepříjemné nebo by jim dokonce přineslo práci navíc. Také ovlivňují vyřizování žádostí o přijetí různých žadatelů o rozhovor. Možná mají vliv na to, že voliči poslance Pavla Blažka se marně domáhají setkání se svým poslancem v poslanecké kanceláři.

Z vlastních zkušenosti jsem nabyl dojem, že Pavel Blažek se sám brání seznámení s nepříjemnými poznatky. Žádat ho o rozhovor s tím, že žadatel má výhrady k práci jeho podřízených, je celkem zbytečné: i kdyby ohrožení žádost k němu propustili, zcela určitě ji odmítne. Je to ovšem krátkozraké. Seznámení s odfiltrovanými informacemi může být velmi užitečné.

V každém případě touto cestou posílám panu ministrovi Pavlu Blažkovi doporučení, aby se od vedení Vězeňské služby a od odborářů nechal informovat přímo, bez filtrování podřízenými, o důvodech, proč pociťuji příslušníci Vězeňské služby potřebu zvýšení platů. Měl bych na srdci více nepříjemných doporučení, ale do jejich zveřejnění se zatím nepustím. Možná příště.