Víte, kdo je Zelenskyj ve skutečnosti?

Je to otázka naprosto banální, ale přesto, zajímalo by mě, jestli by na ni dokázali oslavovatelé Zelenského odpovědět. Já ne. Nikdo na ČT mi to totiž neřekl, ačkoliv když se mluví třeba o AfD nebo o rumunském favoritovi prezidentských voleb, tak se vždy dozvíme, že jsou krajně pravicoví. Když o tom tak dumám, z jaké že strany je vlastně Zelenskyj? A jaké další osobnosti v ní jsou?

Jak Zelenskyj hrdinně bojuje s Rusy se dozvídáme skoro každý den. Už méně, což je eufemismus pro vůbec, co vlastně dělal a udělal před tím, než se z něj stal hrdina. Co si myslí například o zdanění? O Green Dealu? O stejnopohlavních svazcích? O důchodovém systému? Koneckonců, máme vládu, která určitě podporuje členství Ukrajiny v Evropské unii, tak by se asi slušelo vědět, na jaké straně Zelenskyj a Sluha lidu (ano, vím jak se Zelenského strana jmenuje) stojí.

Otázka skutečně kacířská pak je, zda Volodymyr Zelenskyj není náhodou ten populista, před kterým profesor Fiala a všichni hodnotově založení politici, influenceři, politologové, herci a umělci tak náruživě varují. Nemohu si pomoct, ale když se někdo stane prezidentem, protože ho předtím hrál v televizi, tak to zní nějak populisticky. Stejně tak když se nedá určit, jestli je vlastně levicový nebo pravicový, když se neví, co vlastně udělal pro obyvatele země, které vládne. Potírání korupce měl v programu i Babiš, to je podle Fialy populista, v podstatě se stejným programem šel do voleb i Zelenskyj.

Nedělám si iluze, že by někdo z provládních politiků chtěl na takové všetečné otázky odpovídat. Dovedu si živě představit, jak na otázku „Je Zelenskyj levičák nebo pravičák?“ odpoví takový politik bez ironie „Je to hrdina“. Nebo začne zkoumat, proč by se vlastně někdo na něco takového ptal, zda náhodou nechce rozdělovat společnost, podrývat válečné úsilí a tak podobně. Ale stejně by bylo zábavné se zeptat.