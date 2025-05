Pavel Foltán: ČT obětí kampaně? Kampaň obětí ČT?

Avšak ti tehdejší paradoxeři to paradoxně mohli myslet vážně (ve svých paradoxních myslích). Kdyby to byla jen taková ta „náhoda“ (co neexistuje), tak by to logicky byl až moc do očí bijící, a tedy evidentně podezřelý paradox. Ale status quo už od roku 2000/2001 vypadá tak, že ČT je latentně zprivatizovaná, přičemž nerozhoduje, kdo je v jejím vedení, protože to nerozhoduje o tom, co latentní privatizátoři s ČT dělají. A to Souček neSouček. A ať někdo zkusí průkazně vyvrátit i tenhle názor z vox populi.

Přestože oficiálně předvolební kampaň mohla začít teprve nedávno (tj. až po sdělení termínu podzimních voleb), vede se kampaň už několik týdnů. A co se týče ČT – ta je součástí kampaně už několik měsíců. A to hlavně vlivem 5-1 vládní koalice a „Fialovy vlády neodborníků“ v důsledku legislativní tahanice o jejich produkt s krycím jménem „velká mediální novela“, co si 5-1 koalice politickým tlakem protlačila nejen proti vůli opozice, ale i proti vůli většiny lidu. Podle poznatků z většiny dostupných zdrojů totiž zhruba 80 % (čili osm z deseti lidí = čtyři pětiny poplatníků) nesouhlasí s navýšením TV poplatků. A protože zvýšení TV poplatků se stalo celoplošně mediálním tématem s velmi silnou kontroverzí, stalo se z toho i silné téma předvolební. Nota bene, když opozice jasně řekla, že v případě vítězství ve volbách TV poplatky zruší – ba co víc, že současnou právní formu ČT změní na státní organizaci placenou ze státního rozpočtu. A tím se z tématu TV poplatků a ČT vůbec stalo jedno z hlavních (a nosných) témat volební kampaně. Od roku 1989 je sama ČT zatím poprvé tak silným tématem voleb. (Sic!)

V důsledku odvolání Součka i tlaku na rychlé zvolení nového generálního ředitele ČT ještě do léta (ergo do tzv. parlamentních prázdnin) logicky sílí dojem, že 5-1 vládní koalice má velkou snahu mít ve vedení ČT „svého člověka“. Koaliční snaha udržet si na své straně ČT a její vliv na veřejné mínění (názor voličů) v kampani až do termínu podzimních voleb „z toho čouhá jak sláma z bot“. Může to být ale kontraproduktivní, protože těch shora zmíněných cca 80 % veřejnosti (včetně voličů) dávno ve vysílání ČT nemá důvěru – zejména v oblasti zpravodajství a publicistiky. A lze předpokládat i to, že tato část voličů vysílání ČT nesleduje anebo si myslí pravý opak toho, co ČT ze svých obrazovek hlásá. Podobně jako před rokem 1989 za éry „Zelenkovy“ ČsT – nota bene při historickém talentu domorodých národů k tzv. pasivní rezistenci. To i nyní může sehrát velmi podstatnou roli. Už jen proto, že kdyby ty volby letos v říjnu dopadly tak nějak podobně anebo stejně jako ty před čtyřmi roky, pak by asi většina těch normálních lidí jen stěží uvěřila, že všechno bylo regulérní (spíš naopak).

5-1 vládní koalice i její „naše vaše“ ČT už delší dobu tancuje na tenkém ledě dupáka. „Star dance“ propagancisticko-politická. Hra vabank „tutti boty kalhoty“. ČT se svým stávajícím (a dlouholetým) stylem už do konce září asi nestihne národ přesvědčit, že je vyvážená, objektivní a že plní veřejnou službu tak, jak jí to ukládá zákon. (Ostatně – i ten Souček je právník, sice bez praxe, ale s právním vzděláním – a výsledek?!?) Takže s tím svým přístupem ta ČT v té kampani může kanibalizovat jak tu 5-1 vládní koalici, ale může kanibalizovat i sebe sama. A být pod vlastním tlakem je kardinální nevýhoda = 5-1 koalice i ČT samy sebe dostaly do velmi nezáviděníhodné situace.