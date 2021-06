Miroslav Macek: Proboha! To se opravdu nevzpamatujeme včas?

reklama

Vypůjčit si v zahraničí auto, otevřít bankovní účet nebo požádat o lékařské ošetření by mohlo být v budoucnu jednodušší. Evropská komise (EK) ve čtvrtek totiž představila návrh takzvané digitální peněženky, která má lidem umožnit snadné používání elektronických dokumentů po celé Evropské unii. Komise tvrdí, že digitální identita bude odolná proti zneužití dat, kterého se obávají někteří kritici.

Tolik zpráva. Jistě, bude to jednodušší, stejně jako sledování Vašeho pohybu, jaké máte choroby, za co a kde utrácíte, s kým se stýkáte, jaké agresivní reklamy Vám mají posílat, a co na Vás lze sesbírat a použít, pokud byste náhodou „zlobili“ a neměli ten „jediný správný“ názor, o dalších nevlídných možnostech nemluvě. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, zní staré české přísloví. V tomto případě lapnout do nevolnických pekel.

Proboha! To se opravdu nevzpamatujeme včas???

Před měsícem covidový věštec Flégr pravil: „Kdybychom vydrželi ještě čtrnáct dnů nerozvolňovat, tak jsme mohli do konce léta vystačit s respirátory v místnostech. Teď začnou čísla stoupat a za měsíc tu máme nový lockdown.“

A víte, co je na tom nejhorší? Že tomu věštci poskytovala media neuvěřitelný prostor ke strašení, a to dozajista nikoli s kalými úmysly.

