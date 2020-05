Miroslav Macek: Sranda musí být, i kdyby superministra Havlíčka věšeli

reklama

Část poslanců chce v českých obchodech omezit prodej zahraničních potravin a nařídit většinový prodej potravin tuzemských. Nejprve by se v roce 2021 mělo prodávat 55 procent českých potravin, do roku 2027 by pak podíl měl stoupnout na 85 procent.

Čtenář glos D. S. mi k tomu napsal:

Podělím o zkušenost z USA:

Už dávno tam tlačí „Buy american“ Pěkné, možná to má smysl pro některé komodity a možná jim to i někde pomohlo, ale hlavně jsem tam viděl plné regály zboží s americkou vlaječkou a nápisem „Made in USA“ s doplňkem „with imported components“. Krásný příklad: čepele do odlamovacího nože zabalené v blistru – to máme ocelové čepele, PET blistr a papírový štítek. Co z toho asi byla Čína a co USA?

Zpátky domů - dovezeme jablka z Polska, v Náchodě zabalíme do vaničky z recyklovaného papíru (protože jsme eko). Vanička pochopitelně z papírny ve Štětí a plácnem na to českou vlajku (na italské fólii). Samozřejmě že se přidají výrobci jiných komodit, protože to bude velká móda a najednou bude s českou vlaječkou v obchodech všecko od pastelek po motorovou pilu.

Vytvoříme normy jaký poměr českého a cizího si už zaslouží vlaječku? Jasně! Čtyři polská jablka v české vaničce ne, ale dvě budou OK. Bude to někdo kontrolovat? Jasně! Nabereme další úředníky a ti občas něco objeví (Ha! Papírna, která vyrobila vaničku má finské majitele!) a mediálně zviditelní. Reálný dopad - nula.

Chce český spotřebitel české výrobky a chce podporovat místní výrobce čehokoli? To může už teď – ale musí zvednout zadek a místo jednoho výletu do nákupáku musí objet lokální prodejce, zapomenout na to, že bude všude všecko, a taky že to bude stát více času a hlavně peněz. Opravdický rohlík od místního pekaře prostě nebude za korunu. Mohou si tohle dovolit všichni? Patrně ne. Chtějí to všichni, co si to dovolit mohou? Troufám si tvrdit, že taky ne.

Takže přibude další regulace, úřady, kontroloři, a to bude tak jediný výstup. Jako vždycky.

Sranda musí být, i kdyby superministra Havlíčka věšeli:

Ministerstvo průmyslu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) delší dobu odolávaly tlaku zveřejnit úplný přehled podpořených podnikatelů s odkazem na to, že jde o bankovní tajemství.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky z fondů EU, u kterých jsou za účelem transparentnosti standardně zveřejňovány souhrnné seznamy podpořených operací, rozhodlo se ministerstvo zveřejnit podporu prostřednictvím svých webových stránek,“ vysvětluje aktuálně na stránkách ministerstvo svoje rozhodnutí zveřejnit seznam podpořených žadatelů k 26. květnu.

Zveřejněná jsou jména firem či podpořených fyzických osob v kombinaci s identifikačním číslem, případně s rodným číslem. Částku, kterou podpořená firma nebo podnikatel získal, ovšem resort nezveřejnil.

Podle zveřejněného seznamu bylo v COVID I podpořeno 79 žadatelů, mezi nimi likérka a palírna Rudolf Jelínek nebo Prádelna Frenštát. V COVID II bylo podpořeno 1219 žadatelů. Mezi nimi je například Zoologická zahrada Tábor, společnost Thajské masáže Smržová či Vinařství Dubňany.

Karolina Stonjeková:

Víte, co ve skutečnosti škodí svobodě a demokracii? Že měřítkem demokratičnosti není procedura, průběh volby a její okolnosti, ale to, jestli se mi výsledek hodí nebo nehodí, líbí nebo nelíbí.

