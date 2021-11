Miroslav Macek: Stačí zavřít další atomovou elektrárnu

reklama

„Je to bohužel pravda,“ řekla starostka s tím, že blíže se k tragické události nebude vyjadřovat. „Je to soukromá věc rodiny,“ dodala.

Na webu pak škola v pondělí potvrdila, že zesnulou je jedna z učitelek. „S velkou lítostí a bolestí Vám oznamujeme, že dnes v noci zesnula jedna z našich zaměstnankyň a blízkých kolegyň. S ohledem na rodinu a blízké v současné chvíli nebudeme více sdělovat, vzpomínku zveřejníme během tohoto týdne,” stojí v prohlášení školy.

Tolik zpráva. Tak moment! Je-li to soukromá věc rodiny, tak proč se o tom široce píše? A pokud jde o snahu šířit, že na covid se přece umírá (nechte se očkovat!), pak by bylo zapotřebí doplnit další informace. Byla očkovaná? Měla nadváhu? Jaké další choroby měla?

Uvědomujete si, páni novináři, jaký těmito poloinformacemi a polopravdami vytváříte ohromný prostor pro spekulace?

***

Vévodkyni Camillu zaskočilo, že na klimatologické konferenci v Glasgowě vypouštěl americký prezident Biden hlasitě methan a další plyny. Což nechápu, stačí přece zavřít další atomovou elektrárnu a je po problému!

***

Monika Čírtková na facebooku:

Zaznamenala jsem zprávy o vyšetřování mediálně známého psychiatra Jana Cimického pro sexuální napadení.

Takové kauzy, více či méně závažné, se tu v poslední době objevují; z těch nedávných lze jmenovat případ jednoho dnes už bývalého politika nebo známého novináře celostátní redakce.

Pokud by se ukázalo, že nařčení lékaře Cimického jsou pravdivá, jde o velmi závažné jednání, které by zcela jistě nebylo možné nijak omluvit.

Je tady ale jeden problém.

K jednání, z něhož je nařčen, mělo dojít před mnoha lety. To nesnižuje jeho závažnost, není to ani náznakem žádná omluva, nicméně hraje to významnou roli při vyšetřování takových obvinění a v případném soudním řízení.

Velmi snadno se může stát, že takový skutek je pro časový odstup nedokazatelný nebo z důvodu promlčení už nestíhatelný.

Setkala jsem se s tím i v praxi, u jedné poměrně složité obhajoby, a myslím, že pro tyto případy by mělo platit to, co se říkávalo při svatebních obřadech: "... nechť promluví teď, nebo ať navždy mlčí."

Pokud žena veřejně obviní muže ze sexuálního násilí s odstupem několika let nebo dokonce desetiletí, je to krajně problematický a pochybný postup. Ani trochu nezpochybňuji obtížnou situaci žen, které jsou nebo byly takovému chování vystaveny, chápu, že možnosti obrany mohou být velmi limitované - ale psát to po dvaceti letech na sociální sítě, to je jen přidávání dalšího zla k tomu, které už bylo spácháno.

Takové obvinění totiž nejenže obvykle nelze spolehlivě dokázat, nelze je ani důvěryhodně vyvrátit. Ve vzduchu pak zůstává pachuť a směs negativních emocí: křivda, zášť, nespravedlnost, bezmoc, hnus, pohrdání, na obou stranách. Všechno se to vrší do pyramidy zla, z jejíhož vrcholu padají kameny zase k úpatí a hrozí zranit každého, kdo se vyskytuje poblíž.

Zkrátka, pokud už se něco takového stane, řešením je oznámit to hned nebo co nejdříve, jakmile to je možné. Psát to po X letech na Facebook není řešení, ale výroba nových problémů.

Sleduji docela znechuceně, jak teď kdekdo - a to i lidé, kteří očividně nemají zameteno před vlastním prahem - ohrnují nad obviněným lékařem nos, staví na odiv svou vysokou morálku a přejí mu, ač ateisté, nejhorší pekelná muka.

***

Když tak poslouchám stesky na „nekorektní“ vtípky Marka Ebena při uvádění Star Dance, došlo mi, nemaje již léta televizi, že dnešní přístroje zřejmě nemají tlačítko na vypnutí přístroje nebo přepnutí programu. Já se totiž dobrovolně nekoukám, nejsa sadomasochistickým flagelantem, na fotografie všelijakých ochránkyň a ochránců současné ujeté korektnosti.

***

Pokrok se zastavit nedá! Také jste si dozajista všimli, že dnes načerpáte pohonné hmoty za tisíc korun mnohem rychleji, nežli před časem.

