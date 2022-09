Miroslav Macek: Symboly jsou převelice důležité, kupříkladu ceny energií

reklama

Na ukrajinském „Chodníku statečných“ se objevila pamětní deska, která opěvuje čtyři státníky, kteří se do Kyjeva po začátku ruské invaze vydali jako vůbec první – Fialu, Morawieckého, Kaczyńského a Janšu.

Dodávám:

Symboly jsou velice, převelice důležité, kupříkladu ceny energií.

***

Z rozhovoru Parlamentních listů s energetickým expertem Ivanem Noveským:

Kontraktů s Gazpromem bylo až kolem 50, většinou je měly nebo stále mají domluvené privátní firmy. To, že jel do Ruska například Orbán osobně a domlouval kontrakt sám, to je něco jiného. Orbán ruský zemní plyn domlouval pro státní firmu, a proto vyjednal výhodnější cenu necelých 6 Kč/m3 a maďarští občané nebudou ožebračováni cenami, jako občané čeští. V Evropě jsou i firmy, které si dodávky plynu v Rusku domlouvají samy.

Anketa Kdyby ve 2. kole volby prezidenta byli Andrej Babiš a Petr Pavel, kdo by měl váš hlas? Babiš 76% Pavel 3% Běžte s oběma někam 21% hlasovalo: 20691 lidí

V případě, že by česká firma se souhlasem vlády České republiky uzavřela přímou smlouvu s Gazpromem, plyn by k nám putoval nejspíše přes Ukrajinu a Slovensko nebo přes Turkish Stream, pokud nebude v provozu Nord Stream 1 nebo Nord Stream 2. Přes Ukrajinu a Slovensko je to tradiční cesta, která funguje více než 50 let.

V životě k nám reálně nedošel norský plyn, to jsme pouze 20 let platili přirážku, že jakoby kupujeme norský plyn, ale v reálu šlo vždy o ruský plyn. My jsme se domluvili s Norskem a Němci, kteří měli garanci od Rusů, že nám množství plynu nasmlouvané s Nory dodají právě Rusové.

Podíl v holandském terminálu stál astronomické peníze, které ani vláda nechce prozradit. Zapomněli k tomu pořídit lodě, což je problém, protože tankerů je totiž nedostatek. Na celém světě existuje zhruba 600 tankerů na LNG, ve srovnání s tím tankerů na ropu je cca 14 a půl tisíce! To o mnohém vypovídá. Pak je na stole další otázka. Pokud seženou dostatek tankerů, aby zkapalněný plyn dopravili na holandský terminál, zbývá ještě takový „detail“, aby ho následně v plynném skupenství dopravili do České republiky. Předpokládají, že to přepojí na páteřní plynovody, které vedou přes Německo na jih od Nord Streamu až k českým hranicím. Problém však je v nedostatečné kapacitě plynovodů mezi Holandskem a Německem. A proto lze předpokládat, že Němci je logicky budou využívat především pro sebe. Zmínil jste v otázce, že nám to pomůže k odpoutání se od Ruska, což bych naprosto zpochybnil. Odkud si myslíte, že ten LNG bude? Část bude americký LNG, ale částečně to bude ruský LNG, který Američané kupují v Rusku a který přeprodávají do Evropy a tedy asi i nám, ale za výrazně vyšší ceny než Rusové. Dokonce ten ruský LNG přepravují i pomocí ruských tankerů, protože ty tankery nejezdí pod vlajkou Ruské federace, ale Libérie. Jak říkám, vozí to pod liberijskou vlajkou, čímž pádem se na to nevztahují sankce. Rusové tam přivezou ruské LNG, ale budeme se tvářit, že to je vlastně americké. Jediné skutečně americké na tom bude cena, to nás bude trošku bolet. Možná si pak ale budeme připadat svobodněji… Jestli nakonec dojde k překonání překážek v podobě nedostatku tankerů a nízké kapacity plynovodů mezi Holandskem a Německem, tak se ten plyn k nám dostane, ale za šílené ceny.

Psali jsme: Miroslav Macek: Na proxy válce USA s Ruskem na Ukrajině nejvíce vydělá Čína Miroslav Macek: Existují jen dvě řešení. Ožebračení většiny lidí, nebo válka Miroslav Macek: Další rozdávání peněz na dluh situaci jen zhorší Miroslav Macek: O vás bez vás...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama