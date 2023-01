Miroslav Macek: Takže nikým nevolená sebranka je ochráncem svobody slova

reklama

Deník N uvedl, že Zeman žádal premiéra loni v létě o abolici v případech skartace vrbětické zprávy a úniků z BIS, a že premiér Fiala abolici odmítl podepsat.

Prezident Miloš Zeman uvedl, že nežádal premiéra Petra Fialu (ODS) o spolupodpis abolice, která by zastavila trestní stíhání ve dvou kauzách týkajících se Zemanových nejbližších spolupracovníků.

Premiér Fiala záležitost odmítl komentovat.

Jenže, to by měl, protože někdo z nich lže a šíří dezinformace, proti kterým Fialova vláda tak udatně bojuje, že ano?

Můžete si o prezidentském kandidátovi Pavlovi myslet, co chcete, ale jedno mu upřít nelze: po létech a létech ve vysoké funkci v NATO je to skutečný vojenský odborník, který dokáže skvěle vyhodnotit geopolitickou i vojenskou situaci, takže bude vynikajícím vrchním velitelem ozbrojených sil, na jehož úsudek se můžeme spolehnout. Vždyť už 9. října loňského roku napsal na twitteru, že věří tomu, že do zimy Ukrajina osvobodí Ruskem anektovaná území. No, nekupte to!

Místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová varovala současného majitele sociální sítě Twitter Elona Muska. Časy Divokého západu jsou pryč, vzkázala mu v souvislosti s jeho převzetím Twitteru a proklamovanou „absolutní svobodou slova“. Podle Jourové je ochráncem svobody slova Evropská komise, která stanovila pro svobodu slova pravidla a ta je třeba dodržovat. Jinak přijdou sankce.

Takže nikým nevolená sebranka - pardon, Evropská komise - je ochráncem svobody slova, která zároveň stanovuje pravidla! Není nejvyšší čas jí připomenout, že svoboda slova buď je, nebo není a nic mezi tím neexistuje?

Tak této logice opravdu nerozumím! To EU touží po tom, aby Zelenskyj dopadl tak jako Napoleon nebo Hitler a zbytečně padly statisíce Ukrajinců?

Šéf diplomacie EU Borrell totiž v Madridu prohlásil:

Rusko je velká země zvyklá bojovat až do konce. Je zvyklá skoro všechno ztratit a pak zase získat. Udělala to s Napoleonem, udělala to s Hitlerem. Bylo by absurdní si myslet, že Rusko prohrálo válku nebo že jeho vojáci jsou neschopní. Proto je právě nyní nutné pokračovat ve vyzbrojování Ukrajiny. Nejde jen o pomoc v defenzivní válce, ale o pomoc, která umožní převzít iniciativu, prolomit frontu a zabránit Rusům zahájit v příštích měsících novou, velice silnou a krvavou ofenzivu.

Jen pro připomenutí.

Napoleonovo vojsko v Rusku:

675 000 mužů, z toho

125 000 Francouzů

337 700 Němců a Nizozemců

95 000 Poláků

35 000 Rakušanů

30 000 Italů

20 000 Prusů

15 000 Švýcarů

9 800 Dánů a Norů

4 000 Portugalců

3 500 Chorvatů

Ztráty činily 550 000 mužů

Za 2. světové války činily německé ztráty na východní frontě do 31. 12. 1944 2,742.909 mužů.

Tinglong Dai, expert na globalizaci z Johns Hopkins Carey Business School á margo setkání v Davosu:

„Globalizace sice ještě není mrtvá, ale bojuje o přežití. V následujících letech se objeví „dodávková železná opona“, kdy si západní země zachovají vysokou míru svobodného obchodu, investic a pohybu lidí mezi sebou, ale přeruší řetězce s Čínou, Ruskem a dalšími zeměmi. To bude znamenat, že volné obchodování zboží a služeb ve strategicky citlivých oblastech bude silně omezeno - polovodiče, baterie, léky - a dokonce banální dodávky budou objektem zvýšených regulací a tlaků.

Václav Klaus:

Nejde jen o druhé kolo prezidentských voleb. Jde o domýšlení toho, co se děje. Nastává odumírání výkonu demokracie politickými prostředky a posilování role nikým nevolených expertů, mediálních agentur a nevládních organizací. Je to velký společenský posun – k horšímu.

Benjamin Kuras:

Za obzvlášť příznačné pokládám to, že žádný z kandidátů neroztočil pořádný skandál kolem té největší nemravnosti této vlády, jíž je plánovaných 150 milionů na cenzuru a propagandu, uloupených z daní občanů, z nichž pětina, či čtvrtina, či třetina či kolik už, není jistá, jak vyžije příští měsíc. Takováto částka by třeba ufinancovala na rok deset škol, kterým dnes chybějí peníze na učební pomůcky předepsané ministerstvem. Žádného kandidáta zjevně nešokovala ta nestoudnost a arogance, s jakou tímto vláda dává najevo, jak pohrdá nejen těmi dezoláty, kteří ji nevolili, ale i těmi naivkami, které ji volily.

Psali jsme: Miroslav Macek: To jen, abyste se po volbách nedivili... Miroslav Macek: Jsou přisátí ke státnímu žlabu, podle toho volí Miroslav Macek: Ministr Síkela aneb Dezinformace jako prase Miroslav Macek: Bez občanů B by si občané A nespravili ani tekoucí záchod

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.