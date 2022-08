Miroslav Macek: USA se snaží zažehnout další konflikt v Asii

reklama

Bývalý předseda Agrární komory Zdeněk Jandejsek v rozhovoru s Parlamentními listy:

Co může teoreticky vláda udělat k tomu, aby ceny nejen másla, ale i dalších nezbytných potravin dále nerostly či dokonce mírně klesly?

Velmi jednoduché řešení, urychleně odstoupit, aby nemusela plnit nesmysly z Bruselu, tj. zelený úděl, extenzivní zemědělství, hlouposti kolem CO2 a dalších skleníkových plynů včetně transportu potravin přes celou Evropu atd. Přestat poslouchat strýčka Sama ze zámoří, který touží, aby vyspělá Evropa zchudla a s obyvatelstvem mohla manipulovat a ovládat ku svému prospěch.

Pokud by nová vláda byla vládou odborníků, musela by ihned zrušit obchodování s elektrickou energií přes Lipskou burzu, vyjednat dlouhodobé smlouvy na dodávku levného plynu a nastolit běžné obchodní vztahy při nákupu průmyslových hnojiv a ropy.

Tyto kroky by snížily cenu většiny dalších vstupů nejen do zemědělské prvovýroby, ale hlavně do potravinářského zpracování jako jsou obaly, stroje a všechny vstupy.

***

Analytik Havlíček na CNN Prima News, slova k zapamatování:

Ruské šance na vítězství jsou v podstatě nulové. Já si myslím, že ta šance prakticky neexistuje. Spíše se bavíme o tom, kde se ten konflikt zastaví. Záleží na tom, zda Rusové udrží dobytá území před dotírajícími Ukrajinci, kteří na mnoha místech fronty přebírají iniciativu.

***

Další slova k zapamatování:

Ruští vojenští velitelé už z větší části opustili Cherson. Jurij Sobolevskyj, zástupce šéfa oblasti.

***

Global Times

Rok po afgánském debaklu se Spojené státy snaží udržet svoji hegemonii na úkor celého světa.

Před rokem se USA překotně a zmatečně stáhly z Afganistánu. Nyní, ačkoli toto fiasko si lidé stále pamatují, je zřejmé, že se Spojené státy nepoučily z toho, jak pro ně dopadla tato válka. Od kábulského okamžiku USA naopak mobilizují své síly k napadání Číny a Ruska na úkor celého světa.

Americký prezident Biden od té doby pronesl tři projevy, v dubnu, červenci a srpnu a aniž se v nich zmínil o ostudném odchodu z Afganistánu, všechny tři potvrdily strategický zájem USA na konfrontaci s Čínou a Ruskem.

Na Ukrajině USA dodávkami zbraní nadále rozdmychávají válečné plameny, aby podlomily sílu Ruska, a to bez ohledu na budoucnost Ukrajiny a jejích občanů. Na oltář udržení americké hegemonie byly dokonce položeny i zájmy evropských spojenců.

Bez toho, že by konec ukrajinské krize byl na dohled, snaží se USA zažehnout další konflikt v Asii.

Nyní se Spojené státy, supervelmoc v úpadku, snaží udržet svoji hegemonii vytvářením konfliktů a zatahováním velkého počtu států do špinavých vod. USA už nejsou schopny přinést světu mír, stabilitu a rozvoj, ale jen se angažují ve vytváření chaosu ve světě. Provokováním mocností jako jsou Čína a Rusko, USA destabilizují svět a vytvářejí konfrontaci na ideologické bázi.

USA dělí svět podle tak zvaných „hodnot“. Na jedné straně bezostyšně nálepkují země, které by podle nich mohly ohrozit západní systém jako „autokracie“, a na druhé straně nutí západní země a země, které uznávají západní hodnoty, aby sdílely na tyto země jejich názor, a dělily tak mezinárodní komunitu na autokracie a demokracie.

Spojené státy jsou dnes „nemocným mužem“, který zoufale hledá léčbu a bezhlavě se ji snaží nalézt ve světovém chaosu, který způsobují.

USA zjišťují, jak obtížné je udržet tuto hegemonii a jakou za to dnes platí cenu. Spojené státy dosáhly svého vrcholu a stáhnutím se z Afganistánu nastoupily cestu k postupné ztrátě své síly. Nepřetržitá snaha USA na Ukrajině a kolem Taiwanu dokazuje, že jim zbývá méně a méně politických možností řešení.

Logika vytváření chaosu je v tom, že zakrývá nastávající úpadek, takže USA chtějí, aby se ostatní země připojily k jejich úsilí zadržovat Čínu a Rusko, což je ovšem čirá fantazie.

Spojené státy jsou stále globálním hegemonem, ale hegemonem v úpadku. Z krátkodobého pohledu na věc může takový hegemon stále vytvářet chaos, ale z dlouhodobého hlediska to jen bude dále spotřebovávat jeho energii. Jde o proces, kdy bude vliv USA upadat a jejich reputace se jen zhoršovat.

Psali jsme: Miroslav Macek: Vláda bohužel stále dlí hlavou v eurounijní řiti Miroslav Macek: Ztratili jsme veškeré rozumové a logické schopnosti Miroslav Macek: Válečná daň? Ať si ji platí ti, co ve válce jsou Miroslav Macek: Být vládou, urychlil bych nákup stíhaček, ať mají na čem prchat…

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama