Miroslav Macek: V Itálii vymyslely strany, které prohrály, nový výraz pro prohru - volební pat

V Itálii vymyslely strany, které prohrály, nový výraz pro prohru: volební pat.

Předevčírem na facebooku na profilu Šárky Čechové:

Seznamka jako Brno!

Dnes jsem na zasedání zastupitelstva města Brna nevěřícně hleděla na materiál, který předložila a posléze bohužel na druhý pokus schválila vládnoucí koalice. Jedná se o projekt nazvaný EX : PO, kdy umělkyně Kateřina Šedá osloví 1918 nezadaných žen a mužů, kteří mají na česko-slovenských seznamkách své profily, pozve je do Brna, ubytuje je a bude doufat, že někteří v sobě najdou zalíbení a odjedou z Brna jako milenecký pár. To vše má být podle dnešních informací vedení města jedna ze stěžejních a nepostradatelných součástí oslav vzniku Československé republiky.

Zbývá jen dodat, že rozpočet této seznamky je 4,4 mil. a město Brno dnes svým hlasováním rozhodlo o podpoře ve výši 2,2 mil. Zbylých 2,2 mil. uhradí Ministerstvo kultury ČR.

Náměstek Hollan, který už má ode dneška v gesci zase jen kulturu a věci sociální, si od akce zřejmě slibuje, že po takovém hromadném mejdanu rapidně vzroste počet obyvatel města. Tak snad budou v ceně i vitamíny pro účastníky, ať se dílo podaří!

Klub ODS samozřejmě tento projekt svými hlasy nepodpořil.

Dodávám: To se v Brně nenajde dost silných paží na defenestraci?

Petr Paulczyński:

Rektor MUNI Bek se čílí, že ho nepozvali na prezidentskou inauguraci. Ve skutečnosti je nasranej, že nemůže odmítnout.

Ještě jednou Petr Pauczyńsky:

Genocida bílých farmářů v JAR 0 min, demonstrace ve velkých německých městech 0 min, demonstrace v Barceloně 0 min, neúspěch EU při vyjednávání o Brexitu 0 min. Ať žije veřejnoprávní ČT!

Dodávám:

Ovšem rektora Beka včera promptně pozvali do Radiožurnálu…jo, jo, ti hoši, co spolu mluví, to je největší průšvih tohoto státu.

A co se týká bílých farmářů v JAR? Koho dnes zajímají? Jo, kdyby jeden z nich měl dceru, která by byla jednonohá lesba toužící se stát třetím pohlavím a přestože trpí rakovinou, úspěšně s ní bojuje, aby se mohla zamilovat do zmutované velryby, kterou tak poškodily vojenské výzkumy zatracených kapitalistů a společně by pak unikli ze spárů kapitálu ke šťastným zeleným zítřkům, v nichž se veškerá energie vyrábí šlapáním na cyklostezkách, to by byla jiná!

autor: PV