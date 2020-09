Miroslav Macek: Všechno je OK, premiér na to dohlíží, Ken to se zájmem sleduje...

reklama

Obyvatelé Moravskoslezského kraje se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zubařů. Nedávno řešili v Bohumíně na Karvinsku, že novému zubaři zkolaboval systém registrací pacientů kvůli velkému zájmu lidí, v pondělí se na zubaře stála fronta v ostravské části Lhotka.

Lidé tu stáli už od tří hodin od rána a už večer přijeli a spali v autech,“ popsal situaci Právu starosta Lhotky Josef Šrámek (ODS). „Takové srocení na návsi už nebylo dlouho. Kvůli epidemii jsme letos zrušili i naši velkou akci Honění krále a dnes tohle.“

Jo, jo, když jsem předkládal před drahnými léty vládě návrh reformy zdravotnictví, který byl smeten ze stolu, přesně o takovém vývoji jsem poté psal…

***

Německo zvažuje přijetí až tisícovek migrantů ze zničeného uprchlického tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos. Napsal to v pondělí deník Bild. Vláda kancléřky Angely Merkelové má o věci podle agentury DPA rozhodnout do středečního zasedání kabinetu.

Takže tu máme další díl seriálu „Nepoučitelní“…

***

Ivana Fridrichová na Facebooku aneb Tiskovka vlády (stručný obsah):

- první vlna skončila, a tak se jelo na dovču

- můžou za to lidi - protože to chtěli!

- hygiena nestíhá - protože ji lidi přetěžují

- ale - koupili jim počítače a připojení (tak snad)

- trasování nefunguje - protože je toho moc

- samotrasování bude super - ovšem tedy - není kdo by to zpracovával

- zřídí se profi kól centrum - ale musí se udělat výběrové řízení (a lidé budou nějaké firmě poskytovat své osobní údaje?)

- do té doby platí, že stačí rouška a mytí rukou - vůbec nevadí, že jste pozitivní a víte to! Klidně si zajeďte do obchoďáku! Pokud máte roušku - je to cajk!

- jo a vaši blízcí nemusí ani na testy - stačí, že je v rodině jeden pozitivní! Ještě nějací další!

- pokud potřebujete test na Covid 19 - tak si to dobře rozmyslete! Jednak není dáno, že vám ho musí udělat ten samý den a ve vašem městě. Druhak - musíte být předem objednaní a na nějaké žádanky od doktora si nehrajeme! To je váš problém, že ji máte.

- výsledky se někdy nějak dozvíte (ale klid - pokud máte roušku!)

- všude kolem nám zavírají hranice. Trochu malér - ale premiér tam brnkne! Jako V4 se domluvili, že to neudělají... Ovšem tedy Slovákům došla trpělivost... O tam ještě jednou brnkne.. ale jestli to udělají? Asi jo...

- hele ale neva, že naše země už má zase rudou barvu! Stejně jsme na tom jako třetí nejlepší!

- A také byl premiér na nějaké přednášce o melanomu - a je to problém! a nějaký Covid by neměl lidi rozrušovat, když jsou horší věci!

- no a dál? Všechno je OK, premiér na to dohlíží, Ken to se zájmem sleduje, hygienici propadají panice a lidé by měli pochopit, že kdo má roušku je na tom jako by byl očkovaný! Protože vakcína bude až někdy příští rok!

