Miroslav Macek: Započal začátek konce Andreje Babiše. Konečně

Včera započal začátek konce Andreje Babiše. Konečně!

Národní sportovní agentura, nový superúřad pod stoprocentní kontrolou Babiše, by měl dle zpráv disponovat 7 miliardami korun, které obdrží od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Což je, pochopitelně, nesmysl. Ty peníze by dostal z našich kapes, odkud by se jich ovšem vytáhlo o něco víc, neboť vždy se nějaké „poztrácejí“ cestou.

Zatímco v roce 2009 dosahovaly provozní výdaje hlavního města Prahy 33,8 miliard korun, z čehož tvořily investice 19 miliard, v roce 2017 to už bylo 60 miliard korun při investicích ve výši 7,9 miliard korun. Prožírání, říká se tomu…

Vyčištění muničního areálu ve Vrběticích se protáhne a prodraží. Tolik zpráva. Můžete mi však jmenovat jeden jediný případ, kdy stát něco učinil včas a za předpokládané náklady? Ať vzpomínám, jak vzpomínám…

idnes: Pochodu v den výročí vzniku polské meziválečné druhé republiky se v neděli ve Varšavě zúčastnilo podle policejních odhadů na 200 000 lidí. V průvodu s mořem červenobílých polských vlajek spolu poprvé šli vládní představitelé včetně prezidenta Andrzeje Dudy a premiéra Mateusze Morawieckého a přívrženci radikální pravice.

irozhlas: Radikální nacionalisté i rodiny s dětmi. Varšavou prošlo 250 tisíc lidí, slavili nezávislost Polska.

Dodávám: Jakým testrem se pozná pochodující radikání pravičák od ostatních pochodujících?

Čtenář glos J. P. mi napsal: "Češi přijmou euro, až uvěří, že jim pomůže dohnat Německo, říká sociolog Prokop v rozhovoru pro Aktuálně.cz"

Nerozumím připomínkám ekonomů Pikory a Šichtařové. Myslím, že pan Prokop to vyjádřil přesně. Až my, Češi, uvěříme (co má víra společného s ekonomickými rozbory??), že nám euro pomůže dohnat Německo, pak pochopitelně budeme pro jeho přijetí. Ale protože skepticky hledíme na zkušenosti Řecka, Itálie, Španělska, tak jej přijímat nechceme. Čemu ti dva ekonomové nerozumí?

Německá sociální demokracie navrhuje roční volno po každých dvanácti odpracovaných letech. Já navrhuji, aby si sociální demokracie v Evropě vzala volno nejméně na 12 let.

autor: PV