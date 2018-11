Mluvčí Zdeňka Bakaly: Není pravda, že Zdeněk Bakala zvažuje právní kroky vůči hlavě státu

Vážená redakce,

ráda bych vyjádřila názor k Vašemu článku „Neutíká, vzkázal Zdeněk Bakala“, který vzešel z naší dnešní tiskové zprávy.

Psali jsme: Neutíkám, vzkázal Zdeněk Bakala

Respektuji Vaše právo nezávislého média na projevení názorů o podnikání Zdeňka Bakaly vč. kauzy OKD. Připomínejte názory prezidenta republiky i snažení podnikatele Pavola Krúpy, to vše je v mantinelech objektivní žurnalistiky. Nicméně za její hranou jsou podle mého názoru tyto tři části Vašeho článku:

1. „Kontroverzní miliardář, kterého je možné na základě pravomocného soudního rozsudku nazývat gaunerem, luxusní budovy prodal.“

Možná by to byl (s velkou dávkou velkorysosti) akceptovatelný bonmot politika či jiné veřejně známé osobnosti, která se vymezuje vůči podnikání a osobě Zdeňka Bakaly, ale opravdu si za takovými slovy stojíte jako redakce důvěryhodného média? Cožpak Vrchní soud v Praze rozhodl, že Zdeněk Bakala může být kýmkoliv označován za gaunera (jak píšete)?! Ráda bych připomněla, co jistě i Vaši vzdělaní redaktoři sami vědí, a to, že Vrchní soud v Praze zamítl žalobu Zdeňka Bakaly, který po Lubomírovi Zaorálkovi požadoval omluvu za to, že ho označil za gaunera. Pokud byste s tímto závěrem soudu tedy chtěli v textu pracovat, pak Vaše věta měla znít takto: „Kontroverzní miliardář, kterému se Lubomír Zaorálek nemusel na základě pravomocného soudního rozsudku omluvit za to, že ho nazval gaunerem, luxusní budovy prodal.“ Pak bych neřekla ani slovo.

2. „Bakala později prohlásil, že vůči české hlavě státu zvažuje právní kroky.“

Marně přemýšlím, na jaké prohlášení Zdeňka Bakaly zde odkazujete. V médiích (prvně E15) se pouze objevily spekulace tohoto charakteru, já jako mluvčí pana Bakaly, jsem je odmítla potvrdit. Není tedy pravdou, jak píšete, že Zdeněk Bakala prohlásil, že zvažuje právní kroky vůči hlavě státu. Jde o špatnou práci s informacemi a matení Vašich čtenářů.

3. „…týdeník Respekt (ten byl v minulosti českou kontrarozvědkou nařčen z šíření dezinformací)“

Nejsem si vědoma toho, že by česká kontrarozvědka v minulosti vydala prohlášení či svým šetřením došla k závěru, že Respekt šíří dezinformace. Pokud mi takové rozhodnutí BIS uteklo, budu velmi ráda, když mne na něj odkážete, abych se lépe informovala.

Velice Vám děkuji za přečtení mého emailu a zamyšlení nad tím, zda při psaní Vašeho textu byla vždy dodržena pravidla profesionální, nezávislé žurnalistiky, v jejímž zájmu je pravdivě a nezaujatě informovat čtenáře. O nic jiného mi také nejde…

S přátelským pozdravem

Šárka Samková

