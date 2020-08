Mojmír Babáček: Průmyslově-politický komplex v konfliktu s vědeckým poznáním útočí na demokracii

reklama

Přitom nedostatečné vědecké vyhodnocení zdravotních rizik mobilních sítí páté generace připustila v letošním roce i výzkumná služba Evropského parlamentu (ZDE) a při slyšení v americkém kongresu bylo přiznáno, že dopady frekvencí elektromagnetického záření páté generace mobilních telefonů na lidské zdraví nebyly zkoumány. Politici se tak ve snaze vyhovět mobilním společnostem a průmyslovým lobistům v jejich snaze získat další zakázky a zdroje zisků rozhodli potlačovat informace o tom, že nová generace mobilních sítí může způsobit další nárůst řady nemocí, kterých přibývá prudkým tempem od zavedení mobilních telefonních sítí a dalších zdrojů elektromagnetického záření, výhrůžkami, že budou proti lidem, kteří na tato nebezpečí upozorňují, zavedena soudní řízení. Byly přitom zveřejněny stovky vědeckých pokusů, které dokazují, že elektromagnetické záření vyvolává v lidském organismu oxidační stres, který se může podílet na vzniku víc než 50 nemocí, včetně závažných onemocnění jako je rakovina, cukrovka, srdeční infarkt, Alzheimerova nemoc nebo autimus (ZDE). Skupina víc než 200 vědců, kteří v roce 2015 vydali varování před zdravotními riziky páté generace mobilních sítí dokonce uvedla že více než 10 000 oponovaných vědeckých studií prokazuje škodlivý vliv radiofrekvenčního záření na živé organismy a rostliny (ZDE).

Po vydání dokumentu Rady Evropské unie se zdá, že od nynějška je v Evropské unii veřejná diskuse o zdravotních rizicích, které má podstupovat její obyvatelstvo zavedením páté generace mobilních sítí, trestná a trestány mají být i vědecké argumenty v tomto smyslu. Pokud na tom bude EU trvat, bude se vracet do období inkvizice pouze s tím rozdílem, že o tom, co je dobré (nebo morální, zdravé nebo pravdivé) a co je špatné (nebo nemorální, nezdravé a lživé) nebude rozhodovat církev ale průmyslové podniky a na nich závislí politici.

Do deseti let by měly být zahájeny práce na šesté generaci mobilních sítí , která by měla zasáhnout i činnost lidského mozku. Přitom vlády doposavad nevytváří zákony, které by zakazovaly ovládání činnosti lidského mozku z Internetu, mobilních sítí a odkudkoli odjinud (ZDE), a tak se lidská svoboda, stejně jako lidské zdraví pro průmyslově politický komplex jeví jako otázky, které se mohou řešit až na druhém místě po průmyslovém růstu, kterému musí být v první řadě podřízeny. V perspektivě necelých dvou desítek let tak mohou být lidé podřízeni umělé inteligenci, řízené průmyslově politickou elitou a ztratit možnost o čemkoli rozhodovat.

I v České republice se v poslední době rozeběhla kampaň (článek v časopise Reflex a pořad ČT1 o protestech proti zavádění páté generace mobilních sítí ve městě Jeseník), která prezentuje vědecké pokusy, které dokazují pravděpodobnou škodlivost elektromagnetického záření na živé organismy, jako dezinformace. Používá k tomu vědců, kteří nemají na škodlivost elektromagnetického záření shodný názor. Zejména článek v časopise Reflex připomíná bezdůkazové kampaně komunistického tisku (ZDE).

SPD se pokusila vyvolat v českém parlametu interpelaci, ve které se měla řešit pravděpodobná škodlivost elektromagnetických polí pro lidský organismus, ale nakonec k ní nedošlo, protože ani vědec, který v roce 2014 zveřejnil v časopise Vesmír (kde se zveřejňují články až po oponování od jiných vědců) článek, ve kterém psal, že elektromagnetické záření vyvolává v lidském organismu oxidační stres, který se pravděpodobně podíli na vzniku rakoviny, Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci, autismu a nervových potíží (ZDE), nebyl ochoten vystoupit v parlamentu a hájit tam tento poznatek jeho vědeckého týmu z plzeňské univerzity. To je možné vystvětlit i tak, že se vědci bojí vystoupit veřejně proti vládě nebo svým zaměstnavatelům, protože by mohli přijít o státem nebo podniky placená místa a nebo o dotace na výzkum, ať už od státu nebo od průmyslových organizací. O bezpečnosti páté generace mobilních sítí by alespoň částečně mohl veřejnost přesvědčit důkaz, že používané frekvence nepronikají elektrolytem v cévách, žílách a neuronech hluboko do (například) opičího organismu v intenzitách, které vyvolávají oxidační stres. I tak ale zbude určitá pravděpodobnost, že dlouhodobé používání frekvencí páté generace mobilních sítí bude vyvolávat rakovinu kůže, která bude tyto vlny z velké části pohlcovat a ve které by mohly vyvolávat oxidační stres. Výskyt rakoviny kůže se v České republice od roku 1990 zvýšil o 400 % (ZDE).

Evropská rada by nás měla přesvědčit, že pro ní je na prvním místě zdraví a lidská práva obyvatel Evropské unie tím, že svůj podnět z dokumentu „Formování evropské digitální budoucnosti“ odvolá.Měla by také řešit otázku svobody tisku, protože v současné době se media s velkou obcí konzumentů neodvažují zveřejňovat články zpochybňující strategii EU v oblasti vývoje elektronických technologií. za Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením.

Mojmír Babáček

předseda

