Obránci zvířat zveřejňují záběry z chovů slepic, supermarkety pod tlakem

OBRAZ zveřejňuje autentické záběry ze čtyř klecových velkochovů slepic – Přeštic, Libotenic, Svinčan a Čeperky. Tyto čtyři chovy dohromady představují zhruba 15 % české produkce vajec. Obránci zvířat zároveň spouští kampaň, v rámci níž vyzývají supermarkety a další firmy, aby přestaly vejce z takovýchto chovů odebírat.

Záběry ke stažení ZDE a ZDE.

„Zveřejněné záběry odkrývají pravou tvář klecových chovů slepic, z nichž pochází drtivá většina českých vajec. Celá Evropa přitom přechází na ohleduplnější chovy a není důvodu, proč by Česká republika měla zůstávat pozadu. Tyto bezohledné fabriky nemají v 21. století co dělat,“ řekl Pavel Buršík, mluvčí spolku OBRAZ. „Vyzýváme supermarkety, restaurace i výrobce potravin, aby se zavázali, že zcela přestanou prodávat či využívat vejce z klecových chovů. Nadnárodní korporace již takové závazky na Západě dávno mají, jejich tuzemské pobočky se zatím většinou tváří, jako by se jich to netýkalo. To chceme změnit.“

Aktuálně pochází 90 % českých vajec právě z klecových chovů. Ačkoli jsou od roku 2012 legální pouze takzvané obohacené klece, slepicím se v nich zlepšily podmínky k životu jen minimálně. Na jednu slepici zde připadá prostor velikosti papíru A4, stísněné prostředí slepicím brání v dostatečném pohybu, na drátěné podlaze nemohou hrabat ani se popelit.

Z velkých supermarketů se v Česku k úplnému ukončení prodeje klecových vajec zatím zavázalo Tesco, ostatní řetězce mají takové závazky zatím jen ve svých domovských zemích. Obránci zvířat chtějí, aby je přijaly i v Česku. Spustili proto kampaň JakToSnasi.cz, kde se mohou lidé připojit k veřejné výzvě. A kampaň má pokračovat dál.

„Loňská diskuse o zákazu kožešinových farem ukázala, že české veřejnosti není utrpení zvířat lhostejné. Je na čase, aby si to uvědomily i zde působící firmy a přizpůsobily tomu své obchodní politiky. Pravda o klecových chovech byla doposud veřejnosti z velké části skryta, ale to se teď změní. Na otřesné podmínky v těchto chovech budeme nadále veřejně upozorňovat a zároveň přesvědčovat firmy, aby se od nich distancovaly. Ústup od klecových chovů je celosvětový trend a my uděláme všechno proto, aby se Česko stalo jeho součástí,“ řekl Buršík.

autor: PV