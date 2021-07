Oldřich Fischer: Iluze strany

Zatím si všichni hráli na to, že politická strana je skupina lidí, kteří chtějí prosadit nějaký svůj hospodářský program. Do volebního klání šli s tím, že se zasadí o, dle nich, zlepšení hospodaření státu.

Je smutné, že hned po svém zvolení na tuto ideu téměř všichni naráz zapoměli. My teď máme politický mandát k čemukoliv! Za stát schvalují i mezinárodní dohody o kterých ve svém volebním programu neměli ani slovo.

Jestliže to neměli ve svém předvolebním programu, je schvalování takovýchto dohod vlastně legální? To by jim měl zatrhnout snad Ústavní soud? Zatím všechny odpovědné státní orány už čtvrt století dělají mrtvého brouka. Množí se tak zvané strany ( hnutí)?, které žádný program nemají. Tvrdí: Na velikém plakátu: Dáme Čecko (fčesko), do kupy. (Jestliže se na obrovském plakátu nad tímto nápisem usmívají hned tři známí „politici“, tak to je dle mne přímo urážka základní soudnosti). Budem hlasovat pro to, co se nám bude zrovna líbit. Byli jsme starostové a zase budem. Jestliže se starosta stará čtyři roky naplno, tak je po tomto údobí „vyhaslej“ a jde dělat zase předchozí zaměstnání. Vysmátí starostové přišli každý z jiné politické strany. Někteří byli ve dvou stranách. Někteří snad ve třech. To podle jejich instinktu, kde se jim bude víc dařit. Takže si třeba programy za které původně kandidovali ani nepamatují. To je pro ně zbytečné zatěžování mozku. Vždy jenom hlasují tak, aby si nejspíš polepšili. Hlava nehlava. Kdo je volí, tak vlastně volí komplet „národní frontu.“ Jako Lidovci a Sociální demokraté za socialismu. O nějakém programu předem si občané u nich mohou jenom nechat zdát. Ten je jedinej. Být zase starostou. Až do smrti.

Osobní zkušenost. První starosta v Praze Hloubětíně po opětném zavedení kapitalismu (imperialismu?) za Klause, nejprve za „hubičku“ zprivatizoval velký činžovní dům. Dvě popisná čísla. Původně se říkalo, že domy s velkým protileteckým krytem se nebudou privatizovat. Tak nevím. Tento kryt měl samostatné odvětrání mimo budovu, pancéřové dveře, atd. Tyto prostry se asi do ceny domu též nezapočítávaly? Pak strhnul střechu a dům nastavil o další patro. Jeho byt. Aby se stavba zlevnila, tak to stavěli asi Ukrajinci. Pak ušetřil na záchodech pro ně. Ti pak káleli do větracích šachet. Hygienická stanice této obytné části se odmítla oznámením o této činnosti jakkoliv zabývat. (Na hodinu bych je všechny vyhodil.) Už tenkrát mu překážely stromy. Na pásu trávníku před činžákem nechal porazit dva silné stříbrné smrky. ( Kromě jemu, nikomu nepřekážely. Naopak.) Dohled a stavební dozor na stavbě bytu měl zoufalý. Brzy po dokončení začaly v bytě pod ním plesnivět stropní rohy v místnostech. K tomu se nechtěl znát. Pak zrušil kotelnu. Nechal činžák napojit na Spalovnu. Tím nájemníkům zdražil teplo. Zároveň se mu uvolnila kotelna. Místo sklepních kójí nechal na chodbách zhotovit z latí jakési velké skříně. Nájemníci pak vycházeli z bytů jakoby tunelama. Tím zůžil průchodnost chodeb. Požárníci: neviděli, neslyšeli. Potom si zamkl prádelnu a mandlovnu. Rovněž tak oplocený dvůr, kam se chodilo věšet prádlo. Měl hned zamčené grážování. Pak zvedl nájemné asi desetkrát. Za asi první rok starostování vyrobil z asi padesáti nájemníků padesát zuřivých bojovníků proti imperialismu. (Kam se hrabou komunisti.) (V podstatě čeští sociální Talibanci?)

Když uslyším slovo starostové, tak se mi bohužel v hlavě objeví jediné slovo: dédété.

