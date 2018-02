Oldřich Fischer: Justice přímo fascinuje

Do vězení nemusel. Zřícený opravovaný most zabil ve vlaku jedoucím pod ním osm lidí. O počtu doživotních mrzáků se nám asi styděli říct. Téměř deset let vyšetřování. Všichni jsou nevinní. Nikdo nešel sedět. Další dlouhá řada naprosto „nevinných“ zabíjejícich. Ovšem pozor! Za pár fiksou načmáraných „ tykadel „ na nějakým plakátu je téměř okamžitě tvrdej flastr ve vězení. To bude asi chtít změnu už v začátcích. Co je to za „materiál“, co takovéto „ právo“ vyučuje? Neměla by ho společnost nějak isolovat? Neměla by být nějaká celonárodní platforma na obranu před vytvářeči a schvalovači takovýhle „ zákonů“?

Psali jsme: Oldřich Fischer: Perfektní angličtina Oldřich Fischer: Ztráta soudnosti Oldřich Fischer: Něco, o čem se nepíše 1. Otazníky laika - peníze Oldřich Fischer: Tři králové útočí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV