Oldřich Rambousek: Až přijde čas, tak si všichni vzpomeňte kdo, kde, kdy a jak

Ne každý přistupuje k současné situaci v zemi odpovědně. Samozřejmě že i mezi prostým lidem se najdou pitomci, ale daleko horší je situace u takzvaných elit a demokratů. Je docela na pováženou, když jakýkoliv vysoce postavený politik prohlásí, že koronavir je dobrý, protože to odnesou hlavně staří a nemocní lidé. Je doslova odporné, když politické elity zneužívají doslova průserový stav k vedení politického boje a jejich propaganda se vlastně snaží o pád vlády v zemi. Místo toho, aby se i elity semkly, tak o to více vedou politický a mocenský boj. Promiňte, vážení, ale to nedělají ani prasata.

Právě proto vás, vážení, vyzývám, abyste si uložili řádně do paměti, jak se kdo choval, co činil a kdo se projevil čistě jako parazit!

Kdejaký Jouda si otírá svou sprostou držku o Zemana, ale i když ani Zeman není zrovna žádný ideál, tak to byl právě on, kdo se zasadil nejvíc o to, aby naši občané dostali vše potřebné, aby se nákaze mohli vyhnout. Zeman díky své osobnosti a stykům napravuje škody, které naší zemi vznikly díky politické nekompetentnosti pana Schwarzenberga, Vondry, Štětiny a naposledy pana Petříčka, který je bezesporu nejslabším a nejneschopnějším členem vlády. Zeman s Babišem se zasloužili o to, že nám Rusko a Čína podaly pomocnou ruku v těžkých chvílích! Kde jsou, prosím, nyní Spojené státy a EU v čele s Německem? Serou na nás, vážení, a je to hodně vidět. Je jim jedno, kdyby Češi vychcípali, ale pozor - obdobný postoj zastávají i někteří čeští politici. Sami jistě víte, koho myslím. Oni tam svým způsobem patří všichni, kdo háží současné vládě pouze klacky pod nohy. A že vláda dělá chyby? Vy jste asi všichni úplně bezchybní, že? Pro současnou vládu je dnešní stav také novum, se kterým se nikdy nesetkala, a svým způsobem se také musí učit. Umíte si vůbec představit, že by nyní byl premiérem Kalousek, či Drahoš? Umíte si v čele země představit předsedu senátu Vystrčila, nebo pana Lásku? No to by to vypadalo. Myslím, že bychom všichni bez výjimky ztenka sr**i. Tito lidé umějí jen kecat, nikoliv dělat, a my nyní potřebujeme takové, kteří dělají a nebojí se toho. Tady už musí jít totiž alibismus typu Drahoše či Lásky stranou.

Pomoc nám poskytli v první řadě ti, kterými je v naší zemi opovrhováno. Měli bychom se trochu zastydět a začervenat. Samozřejmě mluvím o Rusech a Číňanech, ale také o vietnamské komunitě u nás. Víte, osobně jsem s Vietnamci pracoval a dobře vím, že jsou to jedni z nejpracovitějších a nejslušnějších lidí. Jsou skromní, jak si my ani neumíme představit. Je jasné, že i mezi nimi se najdou plevy, ale je jich podstatně méně, než ve společnosti ryze české. U mě mají tedy i Vietnamci palec nahoru. Jen kdyby se takto dokázala zapojit i cikánská komunita, či tolik opěvované neziskovky, jako Lékaři bez hranic či Člověk v tísni, nebo také nenažraná církev.

Uložte si, vážení, do paměti, na základě čeho zvýšila vláda schodek státního rozpočtu. Přijde totiž čas, kdy tuto materii demoblok zneužije proti vládě a Babišovi. Je přitom zcela zjevné, že nákaza koronavirem a její důsledky zásadním způsobem zasahují do státního rozpočtu. Je vidět, že stát nechce nechat lidi padnout na hubu, ale na straně druhé musí sakra rozvažovat, protože se ekonomika propadá, daňové příjmy státu prudce klesají a výdaje prudce rostou. Svůj díl viny tady nese zlodějská politika ODS a ČSSD, které dovolily zlikvidovat a doslova rozkrást za komunistů vytvořený systém civilní obrany. To, vážení, nejde za žádným Babišem. A že nebyly vybaveny a připraveny nemocnice? Těm, prosím, nenadávejte, ty vinu nemají. Na vině je kapitalismus jako systém, který selhal a selže znovu, protože je založen čistě na zisku a okrádání lidí. Aby byly nemocnice připraveny, musely by vlastnit sklady, napěchované prostředky CO, a ty byly bohužel rozkradeny, rozprodány a zničeny na základě požadavků systému. Sklad a skladování stojí peníze a lidské síly, což kapitalismus potírá. Skladové zásoby nepřinášejí žádný zisk, ba co víc, ještě se musí z nadměrných skladových zásob platit, a na to nemocnice prostředky nemají. Máte tu jasný příklad, co ve své prvopodstatě kapitalismus je a že mu pranic na lidech nezáleží. Navíc pro kapitalismus jste v roce 1989 cinkali klíčema, tak jej tedy máte.

V životě společnosti působí takzvaný doběhový mechanismus, který většina z vás neumí pochopit. Já ano, ale vysvětloval jsem to už mnohokrát. Vím jistě, že to, co se odehrává nyní, není zdaleka tím nejhorším, co nás čeká. A nejenom nás! Je jen málo cest, jak se zlému vyhnout, ale jsou.

Nevěřím ani omylem, že virus je dílem přírody. Dílem je a stačí se jen ptát, komu a k čemu slouží. Tato hra má vojensko-ekonomické pozadí a to mi nikdo nevymluví. Navíc mám pocit, že v Itálii a Španělsku jde o vir čímsi vylepšený, a tím pádem i účinnější. Nemohu tu nikoho přímo obvinit, ale jsem toho názoru, že se jedná o dílo člověka, stvořené proti člověku, a to se zcela jasnými dopady. Technologie na vývoj virů máme ve světě velmi sofistikované a laboratoří bezpočet. Víme i to, kdo do vývoje takovýchto zbraní investuje největší prostředky, tak přemýšlejte. To není o Putinovi, Rusku, Číně, Zemanovi nebo Babišovi! Jen doufám, že se toto svinstvo nakonec obrátí proti samotnému původci.

