Oldřich Rambousek: Čím méně vzdělaný člověk, tím větší možnost manipulace

Chaos kam se podíváš, viďte? V obchodech chybí zelenina, blbneme s rouškama, smrtící virus, odstraněný Koněv, propady akciového trhu, laciná ropa, či téměř stojící ekonomika. Co je z toho nejhorší? Všechna ta témata jsou zajímavá, ale nutno říci, že nejhorší, co může být, je úplně obyčejná lidská blbost, neznalost, naivita a stádoidní jednoduchost. Přitom by skutečně stačilo tak málo aby...! Pozor však, nesmí se to říkat nahlas.

Čas samozřejmě běží a běží tedy i lidstvu. V záplavě rozvíjejících se informačních technologií linoucích se časem však lidstvo postupně hloupne, spoléhajíc se právě tedy na ony informační technologie. Lidé si zvykli na to, že vše mohou takzvaně vygůglit a tedy vůbec se neobtěžují se zapojením vlastního mozku a věří všemu, co kde slyší nebo si vyčtou. Ti, kdož jsou považováni za nejvyšší mocenské struktury (nejsou to prezidenti, premiéři, či vlády), to samozřejmě velice dobře vědí, a proto ovládají nejmocnější média, neboť právě skrze ně lze implementovat do společnosti všeobecně žádoucí názor. Ani omylem však nelze říci, že by nám média vždy sdělovala jen čistou pravdu a fakta. Víme to přeci z příkladu České televize nebo tištěných deníků. Pravda a lež si zde na těchto místech zcela otevřeně podávají ruce a ve výsledku je z toho propaganda sloužící komusi, ale běžný občan to není.

Dnes je na pořadu dne ten koronavirus, ta potvora, co kosí lidstvo, ale je to skutečně tak zlé? Pro srovnání lze použít kdysi proběhnuvší španělskou chřipku. Apropo, proč se jí říká španělská, když ve Španělsku nevznikla a ani Španělsko nebylo nejpostiženější zemí při této epidemii? To sice nevím, ale vím to, že když tato epidemie nabírala na obrátkách, tak mnohé jiné země ji docela dlouho ignorovaly a další země zase zprávy o nákaze cenzurovaly. Byl tak vyvolán dojem, že právě Španělsko je zemí původu nákazy a je též nejvíce postiženo. To však není pravda! Není současný scénář podobný? U španělské chřipky výzkumy zcela jasně prokázaly, že virus byl přenesen na lidi od ptáků, tedy stejně, jako vir H5N1. Historické prameny uvádějí, že za oběť španělské chřipce padlo až 100 milionů lidí. Je toto číslo relevantní? To asi těžko dnes posoudíme, ale při tehdejší úrovni lékařství by to možné bylo. Otazníky však zůstávají, neboť ani dnes při současné nákaze nehovoří uváděná čísla jasnou řečí. Spíše bych se přikláněl k názoru, že se jedná o cílený proces vytváření strachu v lidech a o rozdělování společnosti.



U nás v naší zemi se uvádí, že máme nyní přes 130 mrtvých. Jsou to lidé, kteří zemřeli na koronavirus samotný, či je to tak, že zemřeli v souvislosti s koronavirem? Co jsem si pozjistil, tak na koronavirus jako takový zemřeli asi 4 lidé a ti ostatní v souvislosti s koronavirem. To je velmi důležité říci. To tedy znamená, že lidé primárně umírají na choroby, které již měli dříve, ale koronavir jejich stav zhoršil natolik, že už to jejich organismus nevydržel. Dá se tedy s jistou mírou tolerance říci, že zdravý člověk se s nakažením dokáže poměrně slušně vyrovnat. Z tohoto vyplývá, že rozhodnutí vlády o jistém oddělení lidí starých a nemocných od běžné společnosti smysl má a chceme-li, aby naši rodiče a prarodiče žili, tak se holt mi mladší musíme postarat. Měli bychom my mladší a né stát, protože všichni to svým rodičům i prarodičům dlužíme a to je holý fakt. Stát by měl být jen nápomocen. Ovšem ty roušky. Toto opatření je značně diskutabilní a jestli si myslíte, že rouška je všelék, tak to jste na omylu. Ještě jsem neviděl kus hadru, se kterým by si vir neporadil - myslím obyčejné látky samozřejmě. Navíc je nutno mít na zřeteli, že virus infikuje člověka skrze sliznice a oči nám rouška nekryje. Rouška samozřejmě jistou ochranou je, ale v první řadě by ji měli mít lidé nemocní. Rouška je spíše výrazem úcty člověka k člověku, ale z praktického hlediska bych ji zas tak nepřeceňoval. Na roušce virus nestojí ani nepadá.

Přijde mi trochu idiotské, že vina za virus je svalována na Čínu. Čína se poctivě snažila veřejnost informovat, co našli a že to může být nebezpečné. Není zrovna moudré ji vinit za to, že virus je od nich. To totiž prokázáno nebylo, ale prokázalo se, že lidé např. v Itálii umírali více už na podzim, ale nikdo nevěděl proč. Testy na koronavir prováděny nebyly. Z USA přišly zprávy, že na koronavir tam lidé umírají ještě déle. Nikdo však veřejnost neinformoval. Naskýtá se tedy otázka, proč nikdo neinformoval? Je to úplně stejné jako při španělské chřipce. Informace jsou do poslední možné chvíle tajeny a cenzurovány, ale nevidím jediný důvod k tomu, aby byla obviňována Čína a to jen proto, že o nákaze informovala jako první!

Vlády všech zemí a ta naše slavná EU, i když mají tolik odborníků a poradců na všechno, tak opomíjejí jeden velice zásadní fakt. Všimli jste si vůbec toho, že ve světě pracuje spousta nemocných invalidních lidí? Právě tito lidé společně s těmi starými, by měli zůstávat doma a ne chodit do práce. Jejich imunitní systém je narušen určitými chorobami, které by snadno mohly ve spojitosti s koronavirem naplnit jejich osud. Nemyslím invalidní lidi takové, kteří si třeba uřízli ruku nebo vystřelili oko, ale jinak jsou zdraví. Myslím invalidy, kteří jsou onkologicky nemocní, jsou kardiaci, nebo trpí oběhovými a metabolickými problémy jako já. Takoví lidé mají narušenou imunitu a zcela oprávněně by měli být v ochranné karanténě z nařízení státu. To samozřejmě neplatí v případě, že se takových lidí chce stát zbavit.

Co ještě zahýbalo Českem? No Kolář a Koněv. Víte, pane Koláři, na vaši hlavu se snesla vlna kritiky a to zcela právem. Nebudu tu rozepisovat, kdo byl maršál Koněv, ale jisto je to, že mu nesaháte ani k ošlapanému podpatku polobotek. Maršál Koněv je nedílnou součástí historie, a tak by to také mělo zůstat, ač jeho osobu může někdo vnímat negativně. Pomníky T.G. Masaryka máme také leckde a přitom i od má na rukách krev a to dokonce vlastních spoluobčanů. Nebo jste opomenul, že nechal pořádkové síly střílet do dělníků při hladových bouřích v naší zemi ve třicátých letech minulého století? Oběťmi byly i děti, a co všichni ti zabití provedli? Chtěli jen jíst, měli hlad, nic víc, tak prosím přestaňte kázat někomu morálku. Ožralému Havlovi stavíte lavičky, pojmenováváte po něm ulice a budujete kult osobnosti a přitom to byl zmetek jak má vypadat. Byl jeden z těch, kdož tolik propagoval takzvané humanitární bombardování Srbska a tedy vraždění Srbů a taktéž napadení Iráku. To jste zapomněl? My ne! Víte, kolik lidí kvůli Havlovi a jeho importu kapitalismu do naší země spáchalo sebevraždu? Víte, kolik lidí zabil současný systém? Víte h*...!

Otíráte si své držky o Koněva, přičemž nebýt jeho a Rudé armády, tak se u nás zdravíme Heil Hitler, tedy pokud bychom již dávno nebyli prohnáni komínem spalovny mrtvol. Dost možná byste tu nebyl ani vy, je-li vám znám dokument zpracovaný Heidrichem a prezentovaný na nacistické konferenci v Praze. Byl tam osud Čechů jasně vyjeven: KONEČNÉ ŘEŠENÍ! Vyčítáte Koněvovi Maďarsko? Ale jděte. Chodil jste vůbec do školy, nebo jste také bez vzdělání jako Schwarzenberg? Cožpak jste už všichni zapomněli, že maďarské a rumunské jednotky bojovaly po boku nacistů? Totéž Chorvati. Vám z toho nedochází, že v těchto zemích musel být zvýšený dozor kvůli nacistické minulosti? V Německu jsou Američani dodnes, ale to vám nevadí, že? Těm se leze do p****. A v tom Maďarsku v roce 1956 šlo především o snahy o převrat v nacionalistickém duchu s vazbami na bývalé nacisty, víme? Doplňte si ted, prosím, vzdělání, protože máte IQ plné vejtřasky bláta.

Závěrem mého pojednání mi dovolte poděkovat našim lékařům a zdravotníkům za dobré zvládnutí obtížné situace. Někdo řekl, že máme obrovské štěstí, že jsme tu měli socialistické zdravotnictví a že i to nám svým dílem pomáhá zvládnout epidemickou situaci. To je svatá pravda. Nad vodou nás drží především ti starší zdravotničtí pracovníci, kteří vystudovali ještě v socialismu, a to proto, že byli naučeni svou práci vnímat jako poslání a ne jako byznys. Tento fenomén však postupně slábne a časem se ztratí úplně, když nezměníme společenský řád. Právě to zdravotnictví, ale také školství za socialismu nám v současnosti velmi pomáhá a je to skutečně velkým důkazem toho, že komunisti byli strašný svině a na svůj národ vůbec nemysleli. Jednou si na ně všichni vzpomenetea. a jak rádi!

