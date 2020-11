Oldřich Rambousek: Proč levice celosvětově ztrácí příznivce

V každém případě je poměrně ošidné pouštět se do oblasti vysvětlování tohoto smutného faktu. Očekávám, že se najde spousta těch, kteří mi budou oponovat, či dokonce nadávat, ale věřte, že mě to nikterak nerozhodí. Oponenty akceptuji, ale ty, kdož mi nadávají, považuji za hloupé ovce, argumentů nemaje, natož aby měli nějaké konstruktivní alternativní řešení.

O faktu, že levice celosvětově upadá, vyšel poměrně obsáhlý článek. Bylo na něm však velmi znát, že jej psal pouze novinář, ale nikoliv člověk, zabývající se politickou problematikou. V mnoha ohledech se jedná o suchá konstatování s absencí širších konsekvencí, bez kterých běžný člověk nemá šanci pochopit, co se vlastně děje. S jistou mírou tolerance se lze soustředit například na Českou republiku nebo Slovensko, neb úpadek levice má všude velmi podobné rysy. V každém případě se však musíme oprostit od propagandy, a to jak zprava, tak i zleva. Jinak totiž nelze složit reálný obraz děje. U občanů však bohužel propaganda hraje mnohdy zásadní roli, což vyplývá z neznalosti elementárních základů politiky a ideologie. Nejhorší, co může být, je stav, kdy za ideologii jsou považovány peníze nebo je ideologizováno náboženství. Nicméně to neznamená, že článek o úpadku levice, který nedávno vyšel je lživý. Vůbec ne. Pouze se vyhnul oblasti, kde se dá jasně ukázat prstem na fakta, která za tím stojí.

Levice je, nebo vlastně byla, politický směr, který byl blízký člověku, a to na základě úplně základních a běžných lidských potřeb, humanity, solidarity, rovnoprávnosti atp. Pravice svého času byla poměrně slabá, neb každý soukromník, obchodník, továrník aj. se zajímali především o svůj vlastní kšeft, jak zničit konkurenci a jak vykořisťovat dělnickou třídu pro své vlastní obohacení. Do politiky se tito lidé moc necpali. Levice to měla tedy kdysi mnohem lehčí. Dějinný vývoj a časový posun však znamenal i vývoj kapitalismu, který pochopil, že pravice může a bude hájit zájmy kapitalismu politickou cestou. Pochopili i to, že není nutná osobní angažovanost, ale že lze zaplatit vhodným lidem, kteří budou jejich zájmy hájit. Tak se tomu také děje.

Pravice je politický nástroj v rukách kapitalismu za velmi pěkný peníz, avšak bez možnosti zachovat si čest, což většinou hamižným politikům nevadí. Levice tedy získala tvrdého soupeře, který je velmi dobře financován. S takovým soupeřem se bojuje těžko, ale jde to. Levice však volila lehčí cestu, a tou se stala komercionalizace a přizpůsobení se. Tam je základní kámen průšvihu. Ono totiž to přizpůsobení se započalo proces vzdalování se občana od politické strany a od politiky vůbec. Levice totiž nedisponuje takovými prostředky jako pravice, která má bezvadné krytí v kapitalistických strukturách, na kterou je navázána.

Levice se dala cestou slibů a změkčování kapitalismu, ale opustila ideu, která se pro levici značila jako člověk. Kdysi byl pro levici důležitý každý člen strany, ale dnes tomu tak není. Stačí jí pouze sympatizanti a ti, kteří jsou ochotni vhodit do uren hlasovací lístek s jejich stranou. Tedy pravicový model. Ten však u levice nemůže uspět, neboť kapitálové struktury, které stojí za levicí, jsou slabé. To je i důvodem toho, že levice působí jako nečinná a že politiku tvoří pravice. To je však pouhé zdání, protože politiku vytvářejí kapitálové struktury, za pravicí skryté. Mohlo by se tedy říci, že levice je dnes už zbytečná.

Osobně jsem toho názoru, že levice není zbytečná, ale musí projít trnitou cestou sebenalezení. Do levicové politiky se totiž pravici podařilo instalovat lidi pravicového charakteru, kteří podporují rozkladné procesy uvnitř levice, což zásadně snižuje její důvěryhodnost - viz Sobotka, Hamáček, Filip, Dolejš, Kováčik a mnoho dalších. Do levice už dnes bohužel patří i KSČM a to se kdysi velmi od levice odlišovala. Bohužel. I proto je dnes KSČM na prahu vlastního zániku. Korunu tomu všemu nasadila vědomá kolaborace s třídním nepřítelem, což u mnoha občanů vyvolává nevoli, a já se jim vůbec nedivím. To je totiž zrada všeho, co levicová a komunistická politika představovala.

Jsem toho názoru, že Filip i Hamáček dobře věděli, že politicky jdou jejich partaje do háje, a tak v zájmu vlastní kapsy došli k přesvědčení, že bude lepší kolaborace, neb z toho ještě něco kápne, než se to položí úplně. Tedy ve smyslu - po nás potopa. Tento fenomén se line levicí napříč Evropou krom Itálie. Levice i komunisté se za peníze vzdali svých idejí a potvrdili stav, že politiku vytvářejí peníze, a nikoliv lidé. V reálném životě však nelze vše přepočítávat na peníze. Z toho všeho vyplývá, že levice ani komunisté občanům nenabízejí nic, co by stálo za to stát se následovatelným. Ti Piráti nabízejí alespoň kraviny a jaký to má úspěch. Samozřejmě, že tento problém je mnohem širšího rázu, ale v zájmu pochopení stavu jsem si dovolil to hodně zredukovat, neboť občana nezajímá mnoho keců, když má prázdné břicho.

Velmi podobná je také situace v katolické církvi, kde poměrně rychle klesá počet příznivců či členů. Nedivme se. Papež se chová, ba i činí jako antikrist a bez skrupulí překrucuje písmo a pošlapává křesťanské tradice. Bez uzardění slučuje neslučitelné - tedy islám a křesťanství. Islám je pro miliony muslimů i politickou záležitostí a to smrdí velkým malérem. Lidi se pro víru začnou zase vraždit a papež to ještě podporuje. Podporuje i homosexuály či pedofily, což je v zásadním rozporu s písmem, ale i tradicí. Co s takovou vírou? Taková víra je k ničemu. Lze tedy říci, že církev má stejný problém jako levice.

O co tedy jde? Jde o to co nejvíc zblbnout lidi, aby nevěděli, která bije. Pak si nechají ledacos líbit. Mocní se však mohou přepočítat, neboť může stačit jediný akční člověk a svět se otřese v základech. Hitler o tom jistě věděl své. Jo a nezkoušejte vlastní blbost svádět na Putina. Ten má jako jeden z mála jasno.

