Oldřich Rambousek: Šikovný marketing a snaha manipulovat lidi. Greto, i ty jsi obětí

Greta má v určitých záležitostech určitě pravdu, ale ta její pravda se zabývá především důsledky, a nikoliv příčinami. Je mi dost divné, že při svých plamenných projevech opomíjí politické a mocenské konsekvence, které jsou především tím hlavním základem současného neutěšeného stavu. Jsem toho názoru, že ten, kdož Gretě píše její projevy, zcela opomenul podprahové vnímání, a já jsem si dal tu práci, abych si její projevy poslechl, a to několikrát. Když to slyšíte jednou či dvakrát, tak vám dozajista uteče skutečná podstata, ale když tomu dáte více času, tak to objevíte. Je to psychologická hra. Greta se v této hře stala hráčkou číslo jedna, ale mě spíše zajímá její trenér a realizační tým. Zajímá mě její generální manažer, tedy ten, kdož Gretu k této roli vybral a najal. Osoba, která jí píše texty, je pro mě už nezajímavá, neb už jsem přišel na skryté záměry těchto projevů.

Greta byla k této hře vybrána záměrně a mainstream se ji snaží ikonizovat. Proč záměrně? Při vší úctě, a to mi věřte, není mým zájmem vysmívat se její chorobě, a je mi jí dokonce líto. Je to autistka a její mozkové pochody jsou nečitelné a nevyzpytatelné. Právě proto je hráčkou číslo jedna. Autoři hry vsadili na lidské pudy a soucit společnosti. Vsadili na to, že je to vlastně ještě dítě a že bude na základě toho vyvolávat u lidí pozitivní emoce. Greta je v podstatě obětí svých chlebodárců. Plní do detailu zadání své role. Jako autistka má v mozku daleko rozvinutější paměťové centrum a toho je využíváno. Nicméně jiná mozková centra padají zase hluboko pod běžný průměr. To je úděl autistů. Je však pravdou, že v jistém smyslu mohou být autisté dokonce geniální, ale v běžném životě zcela nepoužitelní. Příklady tu jsou. Přijde mi však docela sprosté zneužít k mocenským a politickým cílům prakticky ještě dítě.

Greta pronesla slova o tom, že jí bylo ukradeno dětství, že byly zničeny její sny. Kdo jí to dětství ukradl? Nebyla to celá společnost! V prvé řadě jí dětství mohli ukrást rodiče a stejně tak její sny. Sen však není realita a kdo ví, co se odehrává v mozku autisty? Vždyť s tímto problémem si lámou hlavy mnohé lékařské kapacity a nevědí! Autista má v mozku svůj svět a málokdy do něho pustí někoho zvenku. Dětství a sny jí tedy mohla vzít největší měrou její nemoc. Mnohé by o ukradeném dětství mohly vyprávět třeba děti z Etiopie, Čadu, Eritrei, Sýrie, Iráku, Srbska či třeba Libye. Ano, tyto děti mají právo hovořit o ukradeném dětství a zničení jejich snů, ale Greta? Jedině snad důsledkem její nemoci, ale jinak ne, protože na rozdíl od výše uvedených dětí si žila v blahobytu a bez válek. Na to autor jejích projevů pozapomněl. Opomenul záměrně i to, kdo je největším zlodějem dětství a snů. Je to bezesporu kapitál a kapitalismus, který vytvořil mocenské struktury, schopné každého svinstva. Je to právě kapitál a kapitalismus, kdo brutálním způsobem drancuje celou planetu a krutým způsobem vykořisťuje lidi a národy. Neštítí se ani zabíjet, viz Irák, Libye, Srbsko, Sýrie a teď je na tapetě Írán. Neříkej mi, Greto, že to při své nadměrné inteligenci nevíš.

Jsem docela rád, že se za obhajobu Gretiných projevů postavilo několik takzvaných českých osobností. Alespoň víme, kdo je kdo. Úplně otevřeně jste totiž veřejnosti sdělili, kdo vlastně jste a co jste za špínu. Prozradili jste, že patříte ke skupině prodejných námezdních dělníků mocenských struktur, snažících si za každou cenu udržet moc nad lidmi, a to klidně i za cenu dezinformací, lží a marketingových tahů. Všichni lidé však nejsou blbci, pane Klusi, Bango či pane Hrušínský. Vy jste ubohé děvky mainstreamu, který využívá vaši mediální známost, a vy si chcete z toho všeho urvat také něco pro sebe. Neuvědomujete si však fakt, že Greta je jiná liga, a vy jste oproti ní jen okresním přeborem. Máte však smůlu, protože česká společnost vás již delší dobu vnímá jako parazity společnosti.

Závěrem si dovoluji vás, občany, vyzvat. Neodsuzujte Gretu. Je to ještě dítě bez zkušeností, a navíc je vážně duševně nemocná. Byla a je sprostě zneužívána k politickým a mocenským účelům. Odsoudit bychom měli ty, kdo Gretu do toho vmanévrovali, ty, kdo ji platí, a ty, kteří se neštítí zneužívat děti ke svým mocenským hrám.

