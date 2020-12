Oldřich Rambousek: Těšíte se na vakcínu? Já ne! Bohužel nás postupně přinutí ji přijmout

Jen blázen by se těšil na vakcínu, která byla narychlo vyrobena. Navíc nebyla řádně odzkoušena, nejsou známy její nežádoucí účinky či kontraindikace a neprošla řádným schvalovacím procesem. Bohužel se vyrojili tupci, kteří ji tupě propagují a snaží se ovlivnit veřejné mínění. Kdo ty idioty platí? Víte - on ten svět v dnešním podání stojí za hovno, ale ještě se mi do futrálu nechce.

reklama

Určitě někteří z vás namítnou, že i britská královna se nechá očkovat. Prý to řekla. Jenže toto jsou jen slova, a i kdyby ji před našima očima cosi píchli, tak se nikdo z nás nedozví, co ve skutečnosti bylo ve stříkačce za obsah. Tedy opět jen propaganda, aby ovečky ve stádečku uvěřily. Vždyť už několik celebrit bylo k tomuto účelu zneužito. Jistěže to nebylo zadarmo, ale za peníze v Praze dům, tak proč ne.

Je jasným faktem, že kdyby byl takzvaný Covid ve skutečnosti tak nebezpečný, jak se tvrdí, tak už jsou všechny ty celebrity a vládní papaláši dávno očkovaní, protože oni by byli ti první, kdož by měl k vakcíně přístup. Obyčejní lidé by přišli až naposled. Vždy tomu tak bylo a bude, protože peníze a postavení tvoří privilegované a ti privilegovaní mají vždy přednost. To snad víte. Jenže chyba lávky - Babiš nám nechtěně sdělil totiž cosi, co ani možná nechtěl. Možná vám to uniklo, ale on sám uvažuje, že se očkovat nenechá, protože nemá slezinu. To je poněkud zvláštní přístup, neb z logiky věci by právě kvůli chybějící slezině vakcinaci měl podstoupit mezi prvními. Z čeho má ten člověk strach? Babiš je celebrita, peněz má jako šlupek a zastává elitní státní funkci. Ale v tom to právě je. Má vysokou státní funkci, a tím pádem i k informacím, které se obyčejný člověk nikdy nedozví, má jako jeden z mála přístup. Tedy ví. Mě osobně tento jeho postoj utvrzuje v názoru - nedat se očkovat. Něco tu není v pořádku a vlastně sám Babiš na to ukázal. Není ani jedinou celebritou, která se k očkování otáčí zády. Je jich více. Proč asi? To se nebojí Covidu?

Anketa Pojedete na Vánoce k příbuzným? Ano 37% Ne 57% Ještě nevím 6% hlasovalo: 6933 lidí

Nechci tu z očkování dělat kovbojku, ale něco tu řádně smrdí. Neobstojí ani tvrzení některých, co vykřikují, že za komunistů se taky očkovalo. Ano, očkovalo, ale takový humbuk okolo toho nebyl a pamětníci mi jistě potvrdí, že umřelo mnoho lidí, než se vyvinuly vakcíny na záškrt, černý kašel, neštovice, tuberkulóza atp. Vývoj těchto vakcín trval i více než deset let, než započalo vůbec klinické testování. U vakcíny na Covid jsem nikde nezaznamenal, že by bylo nějaké klinické testování vůbec započato. Určitě však nyní zemře daleko méně myší, neboť současná vakcína se bude testovat přímo na lidech.

Docela zvláštní je i to, že takový Izrael (největší spojenec USA) si bere vakcínu jako jeden z mála z Ruska. Proč to? Pfizer je špatná značka? USA neprotestují? Zvláštní! Jenže ono to má, vážení, svou logiku. Před Covidem západ v čele s USA štvaly proti Rusku snad celý svět. Bylo zde vylučování z mezinárodních organizací, a dokonce i obchodní embargo. To proto, aby od Rusů nikdo nemohl nic moc koupit ani jim prodat. Tedy jedinečný způsob, jak Rusy vyloučit i z prodeje vakcíny, která může být dobrá a daleko snadnější distribuce pomalého jedu ze západu, neb poštvané národy nebudou od Rusů nic brát. Tím by se dalo říci, že ony národy mohou spáchat pomalou sebevraždu, aniž by tušili. Proč by si totiž ty farmaceutické západní giganty nechaly podepsat ve smlouvách o dodávkách vakcíny klauzuli, že neponesou žádné případné následky, které vzniknou po podání vakcíny? Ano, kryjí si vlastní zadek, neboť vědí, že je to neodzkoušené svinstvo a nedej bože možná něco úplně jiného. Osobně bych si taky kryl zadek, a to pořádně. Je to možná konspirace, ale zastavte se, prosím, nad tématem a popřemýšlejte. Určitě stojí za to celou věc dobře zvážit, neboť když natáhnete brka, tak už nezvážíte nic.

Dle mého soudu Covid není nemoc. Covid je politika, a tím je daleko nebezpečnější. Nemocní jsme hloupostí a vlastním strachem, nic víc. Ono se dnes totiž všechno jmenuje Covid. To znamená chřipka, nachlazení, angína, zánět horních cest dýchacích atp. Všechno je covid, protože nemocnice a lékaři z toho mají super byznys. A propo, má máma Covid měla. Je jí 84 let, astmatička, cukrovkářka, má dnu a jiné neduhy. Chuť ani čich neztratila, horečku neměla, a to je navíc po operaci kyčelního kloubu. Léčena byla karanténou a byla vyléčena. On se jí ten virus leknul a utek, víme?

Psali jsme: Oldřich Rambousek: Odborový boss Dufek perlí aneb Inteligentní výlevy starého jezedáka Oldřich Rambousek: Globální evropský průšvih narůstá a není řešen Oldřich Rambousek: Proč levice celosvětově ztrácí příznivce Oldřich Rambousek: Vládo a politici, odpovězte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.