Oldřich Rambousek: To šíření paniky mezi lidmi je obtěžující. Běžte s tím už k šípku

Tak, dámy a pánové z elit, které nevidíme, nechte už toho! Už jste si odzkoušeli naivitu lidí i jejich schopnost podléhat dezinformačním tlakům, tak už běžte konečně do pr... Otestovali jste si určité možnosti 5G, natiskli jste si nové miliardy ničím nekrytých peněz, které nyní dostanete snadno do oběhu, zahájili jste plošný maping lidí na základě takzvaných chytrých karantén, či se vám na čas povedlo zbrzdit čínskou a ruskou ekonomiku. To vám to stále nestačí?

A co vy ostatní? Vy, běžní občané? Taky věříte na koronavirus a jeho katastrofální dopady? Já v ten koronavirus věřím, ale trochu jinak, a je mi smutno z toho, jak jsou lidi schopní zblbnout, a ještě jeden druhému záměrně škodit. Ano, narážím na ty hloupé jedince, kteří si myslí, že rouška je středem vesmíru a že je tím pravým prostředkem ochrany lidí. Ona to je zatím jen zkouška, na co jsou lidé ochotní skočit, přičemž jsou sledovány jejich všeobecné reakce.

Nepopírám, že koronavir existuje, těch je celá řada a žijí na planetě zemi už odpradávna. Že viry umějí mutovat? Známá to věc. Že lidé už dávno umějí viry modifikovat, není snad nutno říkat, a po světě jsou tisíce laboratoří, které se tímto svinstvem zabývají. Nejhorší ze všech jsou laboratoře pro vojenské účely, kde se pracuje s viry jako s vojenským materiálem a jsou vytvářeny různé modifikace s využitím jako zbraně hromadného ničení. Únik takového viru či jeho tajné zkušební použití na obyvatelstvu nelze nikdy vyloučit. Jako bývalý voják jsem viděl mnohé. Viděl jsem i záběry z testů, prováděných na zvířatech, a to především na opicích, neb ty mají k člověku nejblíž. Samozřejmě že se testuje i na lidech, ale ti o tom buď nevědí, nebo jsou k tomuto účelu využíváni lidé s takovou mentální retardací, že nejsou schopni nikomu podat adekvátní informace. K těmto účelům se používají v některých zemích i vězni, kteří nemají šanci na propuštění a jejich použití končí většinou smrtí. Jsem jedním z těch, kdo některé takové záběry z testů viděl, a věřte, že existují. Že se na veřejnost nedostanou, je samozřejmé, protože kdyby to lidé viděli, tak by bylo hodně zle. Utajené testy vyvíjených virů se provádějí skrze sofistikované krycí manévry, aby v případě jakékoliv nehody bylo neprokazatelné, kdo za takovou akcí skutečně stojí.

Ti, co jsou tolik vyplácaní z roušek a jsou schopni kvůli nim i udávat lidi, jsou idioti a nic na tom nemění ani to, že to nařídil stát a policisté místo práce policistů buzerují lidi. Jak jsem již dříve psal, tak rouška je ochranou, ale slabou. Nekryje totiž sliznici očí a žádná látka není schopna zcela zamezit průniku viru, pokud nemá absorpční vložku s materiálem, zabíjejícím viry. Tyto roušky obyvatelstvo nemá! Rouška bohužel může snadno poškozovat zdraví a od ministerstva zdravotnictví mi přijde nekorektní, že tyto informace lidem nedává! Že se s rouškou blbě dýchá a že je obtěžující, víme všichni, ale to by se dalo vydržet. Mnohem horší je skutečnost, že rouška s rostoucím časem svého použití de facto slouží jako pomnožovač virů a bakterií. V roušce je totiž díky našemu dechu teplo a vlhko, což je ideální prostředí pro množení různých breberek. Tyto potvůrky, které se obyčejně zcela neškodně rozptýlí v prostředí, díky roušce vdechujeme zpět do našeho těla, čímž zmnožujeme počet bakterií a virů ve vlastním těle. Problematický je i fakt, že se díky roušce mohou dostat do plic i střevní bakterie a viry, což je opět rizikové. V tomto směru skutečně lituji alergiky, neb tento stav může uživatele roušky dostat do fatálních problémů.

S oblibou procházím data i z ostatních zemí, kde koronavir údajně způsobil epidemii. Samozřejmě porovnávám data s oficiálních zdrojů, ale také z těch méně oficiálních.

Nejsou zde jen dílčí rozpory, ale někdy rozpory zcela zásadní. Nedivím se, že už se v některých zemích bouří lékaři, ale také odborná veřejnost, a nad oficiálně poskytovanými daty nevěřícně kroutí hlavou. Už i některé vědecké kapacity hovoří o cíleném vyvolávání paniky bez závažných důvodů. Nesouvisí to s uváděním 5G sítí do provozu? Pro někoho možná konspirace, ale jak víme, tak 5G sítě jsou již natolik výkonné, že za vyvolání specifických podmínek mohou být využity jako nástroj k ovlivnění psychiky a chování obyvatelstva, načež je možné, že mohou cíleně i poškozovat zdraví lidí. Vyvstává tady otázka, proč zrovna tak vyspělá země, jako je Švýcarsko nebo Japonsko, pozastavily budování 5G sítí a zastavily jejich spouštění. Mně osobně přijde jako vzácná shoda náhod spouštění 5G sítí a akce koronavir. Je to skutečně jen náhoda, nebo záměr? Co zakrývá co? Jak nejlépe otestovat na lidech novou technologii a její specifika, aniž by si něčeho všimli? To se musí přikrýt něčím, co vyvolá zcela zásadní psychologický efekt, a tím panika bezesporu je. Lidi zblbnou a panika následně vyvolává strach, což je velmi silný fenomén. Starší lidé se díky svým životním zkušenostem ale jen tak hned neleknou, tak co s nimi? Omezíme tedy jejich pohyb a zavřeme je doma! Nemá to logiku?

Máme tu i další poměrně zajímavou teorii, která naznačuje, že za současným stavem stojí krize kapitalismu v globálním pojetí. Je všeobecně známo, že kapitalismus má již delší dobu problémy a že se pohybuje blízko hrany propasti. Mocní tohoto světa chtějí stále víc a také udržení lidí v poslušnosti stojí stále více peněz. Kde je stále brát? Samozřejmě se vytisknou nové a ničím nekryté peníze, ale důležité je vytvořit věrohodný příběh, proč a jak se uvedené peníze natiskly a jakým legitimním způsobem se dostaly do oběhu. To je totiž zásadní věc.

Občan totiž nesmí ztratit důvěru v měnu, i když už to jsou jen bezcenné potištěné papírky. Prudce tedy zpomalíme ekonomiku a svedeme to na koronavir. Koronavir nemluví a nelze ho potrestat. Prostě ideální prostředek. Následné ztráty ekonomiky budou státy řešit úvěry, čímž nově natištěné a v podstatě bezcenné papírky dostaneme do oběhu a deficit likvidity bude smazán, což zaručí, že šmejd nadále zůstane u moci a kapitalismus také. Jde tedy o přežití systému na základě umělého zadlužování zemí. No, a že v tomto koronavirus svůj účel plní, to si pište!

Dílčích možností je tedy víc. Dle mé analýzy má celý ten pandemický chaos politickoekonomické pozadí, jejímž cílem je udržení kapitalismu jako celku. Asi si řeknete, a co my na tom změníme? Asi nic moc, ale pitomce bychom ze sebe dělat nemuseli.

