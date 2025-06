Pavel Matocha: Světová jednička šachu přijede do Prahy

Letošní šachový festival ČEZ CHESS TROPHY se odehraje na konci června v mimořádně nádherných prostorách – zápas velmistrů bude od 26. do 27. června hostit secesní palác Obecní dům v centru Prahy a alternativní simultánka se odehraje 28. června v bývalé alchymistické dílně na Pražském hradě.

Aktuální světová jednička do 18 let, velmistr Ediz Gürel a společně s lídrem české reprezentace posledních více než 18 let Davidem Navarou odehrají v sobotu 28. 6. od 15:00 ve Slévárně Pražského hradu alternativní simultánku 25 šachistům.

Všechny partie zápasu budou v Obecním domě komentovat velmistr Sergej Movsesjan a mistr Lukáš Vlasák a všechny partie budou online vysílány i na webu praguechess.cz a na ČT Sport plus. Diváci si v Obecním domě budou moci prohlédnout i výstavu obrazů starých mistrů s šachovou tematikou či koupit šachové knihy, které nejsou v knihkupectvích běžně v prodeji.

Chcete-li si s velmistry zkusit zahrát (místo stojí 1.200 Kč), ozvěte se rychle e-mailem na prazska.sachova@gmail.com.

Nebo se přijďte jen podívat (vstup je zdarma) a v přilehlé Vikárce si dejte dobré jídlo a výbornou plzničku.

Alternativní simultánka velmistrů je součástí šachového festivalu ČEZ CHESS TROPHY 2025, v jehož rámci se velmistři Ediz Gürel a David Navara utkají v zápase na 8 partií v rapid šachu ve dnech 26. a 27. června v Obecním domě v centru Prahy. Zápas bude po oba dny probíhat od 15:00 do přibližně 19 hodin a mohou jej navštívit diváci. Vstupenky (á 120 Kč, resp. 80 Kč děti, studenti a důchodci) budou v prodeji na místě akce.

„Tento pražský šachový festival pořádáme každoročně od roku 2003, kdy tehdy teprve osmnáctiletý David Navara dokázal porazit šachového mohykána Viktora Korčného. A o dva roky později jsme festival poprvé pořádali pod hlavičkou ČEZ CHESS TROPHY, tehdy čelil David Navara ještě větší šachové legendě, bývalému mistru světa Anatoliji Karpovovi. Během těch 22 let se český reprezentant posunul do středního věku a patří již mezi ty starší velmistry v první světové stovce a jeho soupeři jsou často o generaci mladší než on. A tak tomu bude i letos, kdy naším hostem a Davidovým soupeřem bude turecký velmistr Ediz Gürel,“ říká organizátor festivalu Pavel Matocha, zakladatel Pražské šachové společnosti a ředitel společnosti Šach Mat.

