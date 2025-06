Alena Maršálková: Boj občanů s úředníky a politiky o pozemky za stovky milionů

Úřady odmítají zrušit ochranné hlukové pásmo, přesto, že je tam zbytečné. Vlastníci pozemků bojují za svá práva už několik let, mají v rukou dva pravomocné rozsudky soudů, přesto ministerstvo dopravy dál hraje roli mrtvého brouka a letiště si zase hraje na nástupce armády. Zdá se to až neuvěřitelné, ale vzhledem k tomu, že jde o České Budějovice, tak se není čemu divit. Co se skrývá za nečinností úředníků? Plní něčí úkoly či příkazy? Nejde zase o politickou sofistikovanou hru, jak získat pozemky za směšnou cenu a pak z nich udělat lukrativní pozemky za stovky milionů korun? Pozorně čtěte, protože tahle ta rozehraná partie o pozemky, stojí za to.

„Je třeba na úvod říct, že žádné regionální letiště v ČR nemá ochranné hlukové pásmo. Brno odbavilo v loňském roce 700 tisíc pasažérů, České Budějovice 55 tisíc. Brno nemá hlukové pásmo, Ostrava nemá hlukové pásmo, Karlovy Vary ho nemají, ale mají ho České Budějovice v nevídaném rozměru. Pojem nevídaný rozměr obhájím odborným názorem, pracovníků Úřadu pro civilní letectví, kteří chtěli z moci úřední to ochranné hlukové pásmo zrušit, že je těžko zdůvodnitelné, nadbytečné, nafouknuté,“ vysvětluje občanský aktivita, bývalý náměstek primátora města České Budějovice, který bojuje proti bezpráví kolem ochranného hlukového pásma, protože tam je zákon ohýbaný tak, že ho to doslova děsí.

Jak a kdy vzniklo ochranné hlukové pásmo kolem letiště

„V době, kdy jsem byl náměstkem primátora, tak se řešilo, co bude s armádou a letištěm. Bylo na rozhodnutí armády, jestli letiště zruší, zachová, nebo co bude dál. Proč? To bylo proto, že v Českých Budějovicích byly unikátní dílny vybaveny strojně, personálně na opravy letadel. To byl moment, kdy armáda uvažovala ve své době, že tady bude vojenské letiště se smíšeným provozem. Takové, jako je dnes v Pardubicích,“ vzpomíná občanský aktivista. Ministerstvo obrany proto požádalo o vydání územního rozhodnutí o ochranném pásmu letiště Planá u Českých Budějovicích. Tehdejší stavební úřad v Českých Budějovicích rozhodnutí vydal a právní moc nabylo v polovině roku 1995.

Územní studie Rožnov, návrh řešení území se zákresem hlukových pásem letiště

Tehdy k tomu zpracovala hlukovou studii firma TECHSON Praha, s.r.o. Ta byla ve dvou úrovních. První pro civilní letadla, toto pásmo je menší, a pak je obrovský okruh pro vojenské potřeby, protože civilní letadla jsou míň hlučné. Co je však divné, že se někde ztratila její výpočtová část. „Chybí část hlukové studie č.j. T/Z-47/93, kde výpočty byly provedeny podle hlukových norem letounů TU 154 a IL 62, které se již nepoužívají a mají trojnásobnou hlučnost proti současně používaným letounům. Zápis o chybějící dokumentaci jsem učinil do sbírky listin Stavebního úřadu České Budějovice v září 2023. Tím je znemožněno jakékoliv srovnávání výchozího stavu a nových studií zpracovaných po roce 2020. Je to náhoda?“ pokládá si otázku občanský aktivista.

Územní rozhodnutí stanovilo, že v ochranném pásmu se nebudou povolovat a umisťovat novostavby zdravotnických objektů, školských objektů, objektů pro individuální i hromadnou rekreaci, objektů pro přechodná ubytování a pro bydlení včetně jednotlivých bytů. To pro danou oblast znamenalo veliké omezení, a hlavně znehodnoceny vyšší desítky hektarů pozemků nejenom restituovaných, ale i ostatních vlastníků, a to bez náhrady.

V dokumentu z roku 1995 je ještě jedna důležitá pasáž, která hraje v celé kauze zásadní roli a týká se platnosti dokumentu. V bodě 8 je doslova uvedeno: „Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. V případě podstatných změn požádá navrhovatel o změnu tohoto rozhodnutí. Pokud pomine důvod, pro který je toto rozhodnutí vydáváno, rozhodne stavební úřad o ukončení jeho platnosti.“ A teď si představte, že ten důvod pominul před 20 lety, ale to hlukové pásmo kolem letiště dosud nikdo nezrušil!

O deset let později

Armáda opustila letiště v roce 2005 a ministerstvo obrany ho bezúplatně předalo Jihočeskému kraji. Ten v srpnu téhož roku založil akciovou společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s. a je jejím jediným akcionářem. O pár let později se občané obrátili na tehdejšího hejtmana Jiřího Zimolu s výzvou, aby změnil nebo zrušil uzemní rozhodnutí z toho roku 1995 o ochranném pásmu. V dopise ze dne 24. srpna 2009 jim odpovídá tehdejší 1. náměstek Martin Kuba, že provozovatel letiště požaduje respektování stávajících protihlukových opatření. Jinými slovy, ochranné pásmo tam zůstane! Proč? Když se nelítalo?

Do hry vstoupil v roce 2020 Úřad pro civilní letectví ČR. V říjnu vydal z moci úřední veřejnou vyhláškou Návrh opatření obecné povahy, kterým zaniká „Ochranné hlukové pásmo letiště České Budějovice.“ V odůvodnění se mimo jiné uvádí, že existence ochranného hlukového pásma letiště je při zhodnocení historického, současného i budoucího provozu letiště České Budějovice, zejména pak restriktivních opatření v území vyplývajících z platného územního rozhodnutí, jen stěží obhajitelná, a to s ohledem na požadavky proporcionality každého opatření obecné povahy.

Na toto opatření reagoval právník Jihočeského letiště. Mgr., Ing. Martin Zvěřina vymyslel, že když není v zákoně napsáno zřizuje, mění a ruší, tak Úřad pro civilní letectví nemůže zrušit ochranné hlukové pásmo. Všechny orgány státní správy od ministerstva dopravy po hygienu jeho „právní názor“ akceptovaly. V únoru 2022 proto Úřad pro civilní letectví řízení zastavil.

Ovšem doslova pikantní je jeho zdůvodnění. Tak si představte, že úředníci v něm konstatují, že se jim nepodařilo dosáhnou dohody mezi provozovatelem letiště, kterého zastupoval právě Zvěřina a krajskou hygienou. A byl to právník Zvěřina, který se obrátil na ministerstvo dopravy a žádal o opatření proti nečinnosti Úřadu pro civilní letectví. Ministerští úředníci jednali rychle a rozhodli o zastavení do 5 dnů. Právník Zvěřina je opravdu „bedna“. Nejprve se odmítá domluvit, věc natahuje a pak si stěžuje na nečinnost úředníků, kterým nedodal dohodu.

Také vám to připadá jako v Kocourkově? Proč brání úředníci zrušení něčeho, co už není potřeba a zbytečné? No, ale když si představíte, o co tady vlastně jde??? „To je jednoduché. To letiště je úžasně velká plocha, to jsou hektary a hektary pozemků. Nezastavěných je nejméně 15 hektarů, tzn. 150 pozemkových parcel, kdy cenový diferenciál mezi pozemkem zatíženým hlukovým pásmem a nezatíženým dělá podle mého odhadu 3 až 4 tisíce za metr čtvereční. Já jsem tady kupoval pozemek za 1100 metr, dneska se prodává za 10 tisíc. Když to vynásobíte, tak jde o 300 až 600 milionů korun,“ počítá občanský aktivista.

Co se dělo v akciovce Jihočeské letiště?

Představenstvo akciové společnosti, která je vlastněna Jihočeským krajem, takže by se dalo předpokládat, že aspoň někdo na hejtmanství zná zákony, rozhodlo 26. října 2021, že je právním nástupcem orgánu branné moci státu. Ano, tato obchodní společnost, registrovaná Obchodním soudem se začala takto veřejně prezentovat a uvádět to ve svých listinných materiálech.

A co na to kancelář ministryně obrany, na kterou se obrátil náš občanský aktivista? Odpověděla, že nemovitý majetek bývalého letiště Planá byl darovací smlouvou převeden na Jihočeský kraj a společnost Jihočeské letiště a.s. není právním nástupem Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy České Budějovice. Opakuji není!

A co na to právník letiště? Pojem právní nástupce prý používají výhradně při sjednávání smluvních vztahů s vlastníky pozemků. Takže právník Zvěřina, potažmo akciovka uvádí vlastníky pozemků v omyl? Nebo jsou uzavírané dokumenty jen cárem papíru?

Výjimka? Ty se mi líbíš, tobě ji dám, ty se mi nelíbíš, tobě ne!

Představenstvo letiště se doslova utrhlo z řetězu! V říjnu 2021 oznámilo stavebníkům, že jejich povolení a umístění novostaveb v ochranném hlukovém pásmu, je výjimečně možné. Se souhlasem letiště prý dostanou na stavebním úřadě České Budějovice výjimku. Ano, čtete správně. Takže v době, kdy platí územní rozhodnutí o hlukovém pásmu, ve které se nesmí stavět domy k bydlení, bude stavební úřad se souhlasem letiště, udělovat výjimky! Přesto, že letiště není účastníkem stavebního řízení, právnička kanceláře primátorky města České Budějovice, oznamuje stavebníkům, že stavební úřad pokládá provozovatele letiště za právního nástupce Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy České Budějovice.

Tak třeba právníci v Českých Budějovicích neznají zákony? Protože právník letiště šel dál za hranu zákona! Podmínkou pro udělení výjimky bylo podepsání dohody s vlastníkem pozemku o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích. A v této dohodě letiště opět vystupuje jako právní nástupce Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy České Budějovice. A aby těch absurdit nebylo málo, tak jen pro pořádek opakuji, že letiště není ze zákona účastníkem stavebního řízení. Tím je mimo jiné hygiena a ta proti výstavbě v hlukovém pásmu nemá námitek.

Občanský aktivista se obrátil v roce 2023 také na hejtmana Jihočeského kraje, proč není zrušeno ochranné pásmo. Ředitel Krajského úřadu Lukáš Glaser mu odepsal, že je plánován značný rozvoj letiště jak v oblasti charterové, linkové i cargo dopravy včetně rozvoje území letiště, a proto je předčasné řešit rozsah hlukového pásma. A ochotně mu to prý vysvětlí samotný šéf hejtmanství. „Martin Kuba mě nikdy nepřijal, 3x jsem to urgoval,“ konstatuje aktivista.

Když nejednají úřady, musí jednat soud!

A tak se po všech neúspěšných pokusech o jednání, řešení problematiky ochranného pásma s kompetentními úřady, obrátili vlastníci pozemků na soud. Cílem bylo, aby soud zrušil usnesení Úřadu pro civilní letectví ČR z února 2022, kterým zastavil řízení o vydání opatření obecné povahy o zániku ochranného hlukového pásma letiště. Připomeňme si, že to bylo zastaveno na pokyn ministerstva dopravy, na které se obrátil právník letiště Zvěřina. „Na první rozsudek se čekalo dva roky. Je v něm uvedeno, že Zvěřina je kulantně řečeno, korunovaný …, protože když má někdo možnost zřizovat, tak stejným opatřením změní, zruší předchozí rozhodnutí,“ říká aktivista. Vlastníci u soudu uspěli. Rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví o zastavení bylo zrušeno a věc byla vrácena ministerstvu dopravy.

Ale i tam mají zřejmě jihočeští podnikatelé, úředníci a politici své spřízněné duše, protože v dubnu 2024 Úřad pro civilní letectví, který je podřízen ministerstvu dopravy, vydal nové rozhodnutí, kterým znovu zastavil správní řízení o zrušení ochranného hlukového pásma. Naštěstí pro vlastníky pozemků už nebyl v té době tento úřad kompetentní ve věci rozhodovat. Od 1. ledna 2024 je jim Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), podřízený opět ministerstvu dopravy.

„V prosinci 2024 nabylo právní moci poslední soudní rozhodnutí, kterým se nařizuje ministerstvu dopravy, aby nařídilo, že správní řízení o zrušení ochranného hlukového pásma běží dál, a to od toho roku 2020 a vrátilo příslušnému orgánu věci k dojednání, tedy DESÚ. Rozhodnutí soudu je už půl roku v právní moci a nic se neděje. Napsal jsem proto na ministerstvo dopravy dotaz podle zákona 106, kterému orgánu veřejné správy vydá pokyn k pokračování správního řízení z roku 2020,“ dodává odhodlaně občanský aktivista.

A světe div se, ministerští úředníci mu odpověděli, že 2. června obdrželi jeho žádost o informace a tentýž den, tedy 2. června, několik měsíců pravomocný rozsudek postoupili DESÚ a současně ho vyzvali k pokračování v řízení o vydání předmětného opatření obecné povahy. Co myslíte, kdyby ministerstvu náš aktivista nenapsal, jak dlouho by ležel pravomocný rozsudek někde na dně šuplíku?

Ptáte se, kde je zakopaný pes a co za tím vším je?

„Já si netroufám říci, co zatím je! Já jen vím, že je to všechno protiprávní. Nejstaršímu vlastníkovi je 80 let, má 150 stavebních parcel. A v samotním důsledku může jít až o jednu miliardu korun,“ říká aktivista. Jenže teď jsou ty pozemky za mnohem nižší cenu, jsou zatíženy ochranným hlukovým pásmem, není jisté, že potenciální zájemce o výstavbu dostane výjimku. „Víte, co to znamená? To je jednoduchý signál, protože se má měnit územní plán, ti hoši hrají čas, protože čekají, že se mi to nepovede prostřelit.“

Takže co se může stát. Úřady budou pořád dělat mrtvého brouka, městští zastupitelé schválí nový uzemní plán s ochranným pásmem kolem letiště, ve kterém se nesmí stavět a vlastníkům těchto pozemků někdo nabídne, že je koupí. Nebo se třeba ti vlastníci sami rozhodnout je prodat a mít po mnoha letech handrkování s úředníky klid! Ovšem bude to za nižší cenu. Lidé sice budou mít konečně klid od úřední šikany, ale přijdou o miliony korun. A když budou pozemky v těch „správných“ rukou, najednou úřad, který patří pod ministerstvo dopravy, tedy pod ministra Martina Kupku z ODS, začne pracovat a ochranné hlukové pásmo zruší. Pak si jiný Martin z ODS, tentokrát jihočeský hejtman Kuba se svým parťákem Petrem Marošem svolají své stranické ovečky v městském zastupitelstvu a schválí změnu územního plánu. Všem Budějčákům pak oba plamenně vysvětlí v médiích, že to dělají pro jejich blaho a rozvoj města a kraje. Po zrušení hlukového pásma budou mít pozemky mnohonásobně vyšší cenu, ale ty desítky, stovky milionů korun už půjdou do těch „správných" rukou. No není to krásně a sofistikovaně připravený plán?

„Úřad nepracuje! Už se to táhne 5 a půl roku a nikdo nic neví! Také nikdo neví, kde je kompletní spis letiště. Tady zase vidíte, hrát, prodlužovat, hrát o čas!“ smutné konstatování aktivisty nakonec.