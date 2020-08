P. C. Roberts: Neřekli nám, čím vším za multikulturalizmus zaplatíme

Když bílí džentlmenští liberálové, aniž se nás ptali, zda s tím souhlasíme, vkládali do naší společnosti rozmanitost a multikulturalizmus, neřekli nám, co nás to bude stát a jak moc to kvalitu našeho života poníží.

reklama

Neřekli nám, že tou cenou bude ztráta veřejné bezpečnosti, práva a pořádku ve společnosti, jak dokazuje příklad z Minneapolisu, kde vedení policie doporučilo občanům „vzdát se svých mobilů a peněženek jestliže je od vás lupiči budou vyžadovat, nehádat či neprat se s nimi a učinit to, co po vás požadují“.

Ve městech a státech kontrolovaných Demokraty poskytli vládnoucí úředníci lupičům a vzbouřencům, kteří vypálili části měst a ukradli všechno, co dokázali unést, beztrestnost, čímž je povzbudili k ještě divočejším zločinům. Policie s určitými omezeními, které jí Demokraté stanovili, nyní veřejnosti sděluje, že její bezpečnost je odvislá od toho, jak ochotně vykoná to, co od ní kriminálníci budou vyžadovat. Jestliže budou chtít klíče od vašeho auta, dejte jim je. Jinak vás mohou zabít.

Anketa Je pro vás podstatné, koho ve volbách podporují umělci a jiné známé osobnosti? Ano 2% Ne 97% Podle toho kdo 1% hlasovalo: 12354 lidí

Když džentlmenští bílí liberálové vkládali do naší společnosti rozmanitost a multikulturalizmus, nejen, že se nás neptali, jestli s tím souhlasíme, ale ani nám nesdělili, co všechno nás to bude stát. A to nejen nás, ale i naši historii. Nu a teď vidíme, že tu historii budeme muset kompletně přepsat. Preferovaní rozmanití příslušníci naší společnosti po nás teď žádají, abychom je vyzvedávali jako ty, kteří byli rasistickými bílými lidmi (kterými jsme téměř my všichni), nespravedlivě poškozováni. Čímž jsme fakticky byli ze dne na den pasováni na rasistické utlačovatele. Kdysi byl tento pohled módní pro liberální univerzity, ale nyní je vtloukán do hlav veřejnosti i školáků skrze Projekt 1919 deníku New York Times.

Liberální bílí džentlmeni nám neřekli ani to, že se musíme vzdát našich veřejných památníků. A to proto, že většinou připomínají lidi bílé a jde tedy o připomínky bílých pánů, které z tohoto důvodu musí být strženy. A to nikoli k potěše většiny americké populace, ale k potěše menšiny rozmanitých a multikulturních cizinců, přivedených do naší země bílými liberálními džentlmeny proto, aby zničili náš život.

Nyní je náš život tedy zničen a jsme natolik indoktrinováni sami proti sobě a natolik nám vymyli mozky a natolik nás obtížili naší vinou, že jsme jak emocionálně tak politicky slabí na to, abychom s tím dokázali něco udělat.

Svět nebude litovat zániku amerického impéria, které bylo více hegemonií než impériem. Ale bílí džentlmenští Američané budou litovat rozpadu své veřejné bezpečnosti, svých příjmů, své sebeúcty a svého vytržení ze své vlastní země, kterou právě v těchto dnech předávají přistěhovaleckým uchvatitelům.

(vybral a přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: P.C. Roberts: Federální odvolací soud zrušil rozsudek smrti pro Džochara Carnajeva P. C. Roberts: Trump vlezl do pasti, nastražené establishmentem P.C. Roberts: Máme druhý laciný lék proti koronaviru? P. C. Roberts: Prchněte z New Yorku, dokud je čas. Bude to teď už jen horší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.