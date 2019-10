P. C. Roberts: Svědek kolapsu

Předseda britské Labour Party Corbyn předpokládá, že zvýší svou naději stát se příštím britským premiérem, když slíbí, že otevře hranice své země všem dalším cizím příchozím a všechny je zde pohotově ubytuje, což by ovšem Británii, jako takové, přineslo zkázu. Ale Corbyn je přesvědčen o tom, že právě tohle je ona platforma, která labouristům přinese vítězství ve volbách.

Současný francouzský prezident, německá kancléřka a téměř všichni šéfové EU uvažují stejně. Takže Evropy už nebude. A jedině Maďarsko, Itálie a Polsko nesouhlasí a trvají na tom, že zůstanou Maďary, Italy a Poláky i nadále.

Demokratická strana USA Corbynův postoj sdílí. Jedním z důvodů, který stojí za jejím usilováním zbavit Trumpa úřadu je ten, že Trump jako hlava výkonné moci se pokouší zpřísnit imigrační zákony USA. A tak se prokazuje, že američtí demokraté trpí zvláštní vadou: vidí jen to nejbližší, co se jejich zraku nabízí, a důležité je jen to, co mohou získat právě teď: víc peněz, když vyšlou své pracovní příležitosti za oceán a když otevřou své hranice pro lidi příchozí, kterým budou moci platit méně, než platí lidem svým.

A Ameriko - buď sbohem.

Ale až se to blízké a krátké prodlouží na dlouhé, ocitne se země v rukou imigrantů Třetího světa.

Sněmovna reprezentantů schválila impeachment proti prezidentu Trumpovi, i když si byla dobře vědoma faktu, že pro něj nemá žádné důkazy, a že Senát tudíž impeachment neschválí. Ale nicméně tak učinila, a to ve víře, že něco z bláta, které na prezidenta během projednávání impeachmentu nahází, se na jeho figuře uchytí a zvýší tak šance demokratů v příštích volbách. A současně sníží šance Trumpa na znovuzvolení prezidentem.

Pokud jde o ono obvinění, že ukrajinský prezident byl požádán o laskavost výměnou za peníze, mluví záznamy naprosto jasně. A to tak, že Biden dal ukrajinskému prezidentovi šestihodinovou lhůtu na to, aby splnil, oč je žádán (šlo o Bidenovu žádost, aby ukrajinské soudy stáhly z agendy trestní stíhání Bidenova syna), anebo přijde o miliardu dolarů posbíraných z kapes amerických daňových poplatníků. Vždyť Biden se tímto vyděračstvím, které mělo úspěch, Radě pro zahraniční vztahy otevřeně pochlubil, a jeho chlubná řeč je zachycena i na videu na internetu. A sám ukrajinský žalobce poskytl místopřísežné svědectví o tom, že byl ze svého úřadu vypuzen na Bidenův příkaz. (šlo o žalobce, který předtím vyšetřoval ukrajinskou firmu, z níž Bidenův syn „vytáhl“ závratné sumy peněz – a to výměnou za „ochranu“, kterou této korupčnické firmě Biden st. přislíbil).

Ale co slyšíme z médií, zvláště pak ze CNN nebo NPR? Slyšíme, že útoky na Bidena jsou jen politikařením, ale že útoky na Trumpa jsou takového druhu, že vyžadují, aby byl zbaven úřadu.

Takto tedy vyhlíží celkový obraz demokratické strany a celkový obraz amerických médií, popírajících pravdu a spoléhajících na „výživnost“ opakovaných lží, jež mají všechny důvěřivé přesvědčit o tom, že volba demokratů je volba správná. Nu a až přijde čas, kdy i Američané přijmou Corbynovu platformu, naplní se i osud Spojených států.

USA i Velká Britanie byly kdysi svobodnými národy oddanými občanských svobodám, morálnímu svědomí, svobodnému vyjadřování názorů, křesťanským morálním hodnotám a vládě práva.

Nic z toho už ale nezbylo. Britský soud vyhodil ze zaměstnání britského lékaře za to, že odmítl nazvat 180 cm vysokého a vousy zarostlého muže „madam“, a odsoudil ho za „ nevíru v transgenderizmus, což se neslučuje s lidskou důstojností a je v rozporu se základními právy jiných lidi.“ (ZDE)

Řečeno jinak: doktor nesmí používat svůj vlastní mozek, protože do úvahy se berou jen mozky lidí ve vyšších postaveních. A jestliže vás udivuje dnes už totální neexistece investigativní žurnalistiky ve Velké Britanii a její zkomírající podoba v USA, nahlédněte do dokumentů britského ministerstva obrany, ve kterých jsou investigativní novináři označeni za hrozbu britské národní bezpečnosti.

Svoboda tisku je tedy shledána jako neslučitelná s národní bezpečností. Kterýmžto výrokem jsou osudy Juliana Assange a Manninga už nadobro zpečetěny.

Jak nedávno napsala Karen Kwiatkowska: „Je čas utéct!“

Ale kam? Vždyť v celém západním světě je to stejné“.

(vybral a přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

