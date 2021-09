Pavel Foltán: Achillova pata Výroční zprávy ČTK atd.?

reklama

Výroční zpráva ČTK je standardní záležitost (zákonná povinnost Četky) periodicky se opakující každoročně prakticky po celou dobu existence ČTK, coby tzv. zpravodajské agentury veřejné služby (čili už cca. po dobu 30 let). Součástí obsahu Výroční zprávy ČTK je i tzv. Zpráva o činnosti Rady ČTK (coby tzv. kontrolního orgánu, který má ze zákona zastupovat legitimní zájmy veřejnosti v dané oblasti).

Za uvedenou dobu zavedené praxe podávání Výročních zpráv ČTK k projednání a k event. schválení (resp. jiné formě akceptace) ve fóru Poslanecké sněmovny ČR se ta Výroční zpráva ČTK rok od roku provádí v zavedeném formátu víceméně (v té 30 leté praxi) zaběhnutého vzorce, v jehož každoroční aplikaci se logicky většinou mění ekonomická čísla podle aktuálního výsledku hospodaření ČTK coby právnické osoby s vlastní právní subjektivitou a tedy i s vlastní odpovědností za svou činnost. No a do této míry je (za těch už asi tak 30 let) pro veřejnost ta Výroční zpráva ČTK periodicky poněkud jednotvárná. A logicky ani není divu. Takže tomu (a zase logicky) odpovídá i míra pozornosti, kterou té zprávě chce věnovat unavená veřejnost, a kterou té zprávě povinně (a to ze zákona) musí, resp. měla by, věnovat i komplexně přeexponovaná Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Organickou a nedílnou součástí té Výroční zprávy ČTK je dlouhodobě zavedená tzv. Zpráva o činnosti Rady ČTK, co v obsahu té Výroční zprávy působí víceméně jakoby marginálně, přehlédnutelně, a někomu by se možná mohlo i zdát, že skoro zbytečně. A při tom právě tahle jakoby drobná kapitolka v té Výroční zprávě by měla být – jak tou veřejností, tak i tou Poslaneckou sněmovnou – ostře sledovaná. Ale kdo ví, proč tomu (za těch 30 let) stále ještě tak není? Kdo se vyzná v problematice (tj. v teorii a v praxi) systémů, tak ten ví, že právě tohle by měla být funkční zpětná vazba. Jenže – jak se zdá, tak stále ještě není. A proč? Inu, kdo ví? Možná, že někdo nechce…

Anketa Co si myslíte o slovním útoku Andreje Babiše mladšího? Je to provokace ze strany DEMOBLOKU 88% Šlo o náhodu 4% Trapná režie Víta Klusáka 5% Začátek dalšího marného útoku na premiéra 3% hlasovalo: 5420 lidí

Tu „dílčí“ Zprávu o činnosti Rady ČTK jaksi „tradičně“ píše předseda Rady (v případě té letošní v tom pořadí aktuální zprávy tj. za rok 2020 je to Bc. Soukup) a to sám, bez toho, že by se na koncepci, obsahu, psaní, atd. té víceméně stručné kapitolky s ním podílela celá Rada (čili všichni její členové). Takže i v letošní praxi – předseda Rady napíše tu „slohovku“ (jak to prý kdosi kdesi měl nazvat), no a pak si jí za pár dní na zasedání Rady nechá posvětit svým pětirukým hlasovacím kolektivem (tzn. bez titulů a podle abecedy – členové Rady: Bazalová, Gáborová, Mareček, Soukup, Wenigerová), což mu na prosazení většiny svých věcí stačí, protože tahle Rada má 7 členů a usnáší se (dle zákona) většinou hlasů svých členů – takže ačkoliv 2 členové (tj. Foltán a Žantovský – mimochodem jediní erudovaní a zkušení ze své dlouhodobé praxe v mediální regulaci) jsou obvykle a logicky proti té hlasovací mašině (jak to prý opět kdosi kdesi nazval), tak sami 2 nemají šanci v podstatě nic (byť i cokoli v zájmu veřejnosti) prosadit právě v této sestavě této Rady ČTK – inu…

Takže teď konkrétně k dotčené Výroční zprávě ČTK resp. ke Zprávě o činnosti Rady ČTK – o které se hlasovalo na zasedání Rady ČTK v úterý 22. června 2021 a obě ty zprávy tam byly postupně prohlasovány tou hlasovací většinou. Členové té Rady tu zprávu (čili texty obou těch zpráv) dostali mailem pár dní před tím zasedáním. I to už ostatně o ledasčem vypovídá samo. Mimochodem – já osobně mám asi desetiletou vlastní profesionální zkušenost s vyhovořením, projednáváním a také schvalováním Výroční zprávy o činnosti RRTV – takže mohu srovnávat. A stručně řečeno je to nebe a dudy – jak se lidově říkává. RRTV je ústřední orgán státní správy a praktiky po těch 30 let provozované v Radě ČTK by ve státní RRTV prostě nemohly být (ani ve snu) myslitelné, natožpak realizovatelné. Neříkám, že jsem k činnosti RRTV nikdy neměl připomínky, či výhrady – zejména k těm sestavám té tzv. Pospíchalovy, či té Krejčího Rady, ale když já byl členem a místopředsedou RRTV, tak se ty výroční zprávy (za ta léta, co jsem byl ve funkci osobně u toho) připravovaly alespoň 2 měsíce – čili určitě na 4 zasedáních Rady RRTV a projednával se v té Radě bod po bodu té dlouhé, obsáhlé a složité výroční zprávy (ta se s tou zprávou o činnosti Rady ČTK skutečně nedá srovnat – avšak to ani bakalář Soukup, ani ten jeho hlasovací kolektiv neví – oni s tím nemají tu osobní zkušenost, ani erudici = vzdělání a praxi, oni v RRTV nikdy nebyli, natož dlouhodobě, mediální právo neznají, atd. atd. atd.) – tehdy v RRTV při sestavování a projednávání té výroční zprávy byli všichni dotčení pracovníci z úřadu RRTV přinejmenším po dobu těch 2 měsíců vždycky pilně „na značkách“ a museli po každém zasedání Rady RRTV zapracovat všechny připomínky členů Rady a ty své texty těch svých kapitol té zprávy za své oddělení museli tvrdě obhajovat – a ne vždy to pro ně bylo snadné. To byla skutečně odpovědná profi práce v profi prostředí. Ale bohužel – v Radě ČTK ten pocit a tu zkušenost už přes 3 roky ve své funkci nemám – a od začátku (čili už od března 2018 dodnes) to bohužel jsem stále nucen kritizovat – a je to kdožvíproč stále horší a tlaky na mne jsou stále tvrdší a neomalenější. A to jen proto, že po nich už 3 roky nekompromisně a profesionálně chci pouze to, aby se v činnosti Rady ČTK dodržoval právní rámec, včetně platných zákonů, aby se ctila a prováděla čistota procedury, aby všichni členové té Rady řádně hájili zájmy veřejnosti (což je ze zákona jejich pospání = i povinnost), a nikoli hlavně jen zájmy ČTK, kterou ostatně mají kontrolovat. Ale to se zjevně komusi nehodí.

V tom směru se neslo i projednávání té zprávy ČTK a zprávy Rady ČTK na zasedání toho 22. června letošního roku. Obsah textu oné Zprávy o činnosti Rady ČTK z pera Bc. Soukupa cca. na 2,5 stranách normo-textu byl pro mne (coby profesionála s tou 30 letou mediální, a zejména mediálně právní praxí, a zkušeného harcovníka v CZ mediální regulaci) zcela neakceptovatelný a tedy v následném hlasování nepřijatelný. V textu toho svého „návrhu“ té zprávy se bakalář Soukup i letos dopustil řady chyb a vad, které jsou nemyslitelné a nepřijatelné v profesionální praxi (a nota bene pak při výkonu veřejné funkce v rámci kontrolní činnosti při zastupování zájmů veřejnosti). Jen tak namátkou – neobjektivita a nevyváženost, neúplnost, subjektivismus nejen v celkovém přístupu, zjevné sledování osobních (či skupinových) zájmů, zavádějící formulace směrem k pokusům o vyvolání negativních nálad, pozic a reakcí vůči mé osobě, atd. – což se pak projevilo i v rozpravě o tom návrhu té zprávy u některých dalších členů toho „hlasovacího kolektivu“. Do toho textu si bakalář Soukup napsal velmi zjednodušeně a schematicky hlavně to, co tam on v rámci svých osobních zájmů potřeboval. Ale už tam nenapsal řadu objektivních skutečností, včetně toho, co se v činnosti Rady ČTK za rok 2020 reálně stalo a jak to bylo doopravdy. Inu … Krom toho text Soukupova návrhu té zprávy obsahuje i pojmy, které zákonná úprava nezná, jsou neodborné, čili neprofesionální a neměly by tudíž být součástí oficiálního materiálu, předloženého k projednání v Poslanecké sněmovně – i to jsou podstatné „detaily“, které právě ta moje profesionální čest vnímá jako nemožné, a pro mě tudíž neakceptovatelné. Já bych se od něco takového nepodepsal ani omylem. Čili pro ten Soukupův návrh bych rovněž nemohl ani omylem hlasovat.

Během rozpravy k dotčenému bodu při zasedání toho 22. června i kolega Žantovský kritizoval ten Soukupův text a jeho přístup zejména v tom směru, že jde v podstatě o subjektivní přístup směřující proti mé osobě (a nota bene v mé nepřítomnosti). Takže kolega Žantovský tam opakovaně sdělil, že takový návrh textu té zprávy nepodpoří. Ale nebylo mu to nic platné – logicky (jako už „tradičně“) byl pak zase přehlasován. Já osobně jsem se nezúčastnil rozpravy k dotčenému bodu, protože jsem z toho zasedání byl řádně omluven. Avšak i přes to (v souladu s jednacím řádem) jsem k tomu bodu využil svého práva tzv. „náhradního hlasování“ – což je v této Radě standardní možnost. A v rámci tohoto procedurálního způsobu jsem hlasoval proti tomu Soukupovu návrhu té jeho zprávy o činnosti té „jeho“ rady.

Jenže – při hlasování ten můj legitimní hlas Bc. Soukup ignoroval a nezohlednil – a výsledek hlasování sdělil tak, že ten jeho návrh byl schválen v poměru 6 hlasů pro a 1 (tj. kolega Žantovský) že se zdržel – čili předsedající Bc. Soukup vůbec nesdělil do záznamu (ten se veřejně přenáší na webu Četky), ani do zápisu, že 1 hlas (čili ten můj hlas) byl proti tomu jeho návrhu. To prokazatelně znamená (a ze záznamu je to ověřitelné), že to hlasování nebylo regulérní, bylo zmateční, a lze je tedy považovat za pochybné, a potažmo i neplatné. A to je dost podstatná vada dotčené procedury, protože to zpochybňuje i následující hlasování o celé Výroční zprávě ČTK, jejíž je ta Zpráva o činnosti Rady ČTK obsahovou součástí. A je-li zpochybnitelná, či pochybná dotčená část celé té Výroční zprávy ČTK, pak to zpochybňuje i tu VZ ČTK jako celek. To si však zjevně Bc. Soukup neuvědomuje a neřeší to. Kdo ví, možná je to pod jeho rozlišovací schopnost. Ale i to je chyba. A to dost podstatná.

Ještě k tomu hlasování o bodu Výroční zpráva ČTK – i k tomuto bodu jsem formou „náhradního hlasování“ procedurálně musel nepodpořit onu VZ ČTK a to už logicky právě proto, že jsem k té její součásti = k předchozímu bodu Zpráva o činnosti Rady ČTK byl nucen hlasovat proti. Takže z toho důvodu jsem se tedy logicky v následném bodu o celé VZ ČTK zdržel hlasování. A podobně to udělal i kolega Žantovský.

Takzvaně „v kostce“ ke shora popsanému problému lze konstatovat, že to schválení obou těch zpráv je dubiózní a tedy potažmo i právně problémové. A potenciálně pak nelze vyloučit ani kumulaci dalších problémů. Totiž – v úterý 7. září ráno má schůzi Volební výbor PSP a má tam prý projednávat i bod Výroční zpráva ČTK – a tak když tam VoV tu výroční zprávu nechá beze všeho projít a doporučí ji ke schválení v plénu PSP, pak by asi nešlo vyloučit ani eventualitu, že by poslancům – členům VoV někdo někde mohl připomenout, že tím i oni převzali svůj díl odpovědnosti za tu dubiozitu a za tu event. neregulérnost, zmatečnost a event. neplatnost dotčeného hlasování oné části Rady ČTK = i odpovídajícími důsledky z toho plynoucími pro celou tu VZ ČTK. No, a jak prý k tomu kdosi kdesi poznamenal, tak „to by pak pro poslance a pro jejich strany asi nebyl další nejlepší tah měsíc před volbami do Sněmovny.“ No comment.

JUDr. Pavel Foltán

člen Rady ČTK, mediální analytik, mediální právník

Psali jsme: Pavel Foltán: Vox populi - Četka jako generátor chyb? Pavel Foltán: Achillovka mediokracie? Otázky bez odpovědí Pavel Foltán: Co může a chce (?) skrýt kovidová mlha Pavel Foltán: Goethe, Napoleon, Senát, Sněmovna, volič

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.