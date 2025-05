Pavel Foltán: ČT poplatky jako pilíř absurdistanu?

Inu, ty absurdity, co hlavně od veletrhu vlastizrady s krycím jménem „televizní krize“ nejen ČT a její tehdejší „betlemáři“, ale i politici (někteří „už jen“ tehdejší, ale někteří z nich stále ještě i současní – sic!!!) tu zavedli a ty už tehdy zavedené posléze ještě víc rozvedli do absurdit ad absurdum („Kefalín, a čo vy si predstavujete pod takým slovom absurdný“) tak ty absurdity se v tuzemácku nadále rozvíjejí do kvantových rozměrů (lineární a kvadratické funkce těm absurdistátorům už nestačí). A jednou z těch absurdit ad absurdum je i to 5-1 koaliční navýšení TV poplatků s valorizačním automatem a rozšířením do vesmíru internetu. Chtělo by se opět zvolat SVATÁ PROSTATO.

Inu, je to plán jak při Tour de France na etapy – přesně do detailu je všechno předem „vymyšleno“ a dáno, aby nikdo z těch podaných nevolníků neměl šanci uniknout. Ani hentá oná „emigrace“ už není řešením = našinec už dávno nemá kam emigrovat. Musí už jen platit a platit a platit, ale ne na sebe a své potomstvo, ale na emigranty a imigranty odjinud a na jejich potomstva, mnohem početnější, než to řízeně vymírací tuzemstvo. Vox populi: „Bulíci, máte to, co jste si sami takzvaně zvolili. Tak trpte.“

Teď tu bude řeč o druhé etapě oné TV „tour“ s krycím jménem „must carry“ navelené zákonem v roce 1995 a tedy před onou typiše čechyše 20 letou periodou.

Ta zákonná povinnost „must carry“ se týká hlavně (lidově řečeno) „kabelářů“ neboli kabelových TV (jsou-li tu dneska ještě vůbec na trhu), dále satelitních TV a dnes už asi v nejširším spektru TV trhu především tzv. IPTV (čili TV programů přenášených, resp. šířených tzv. internetovým protokolem – čili dnes už asi většina TV z nabídky na CZ audiovizuálním trhu). Povinnost must carry se týká TV programů „klasicky“ tzv. licencovaných (např. Nova, Prima, atd.) a TV programů bez licence, provozovaných a vysílaných na základě zvláštního zákona (čili zde monopolně ČT – coby TV té tzv. „veřejné služby“ – pohříchu zhusta označované jako „veřejnoprávní“ – což je nejen totální nesmysl, ale je to i záměrná termínová infekce a finta zavádějící nežádoucím směrem ke zmatení a zblbnutí normální veřejnosti – i „o tom až někdy potom“).

Takže ti soukromí provozovatelé vysílání (bez licence) na základě registrace dle zákona (kabelovky, satelitky, IPTV, apod.) musí do všech svých nabídek (základních i rozšířených) zahrnout TV programy ČT – a to i v případě, kdyby to zákazník přímo a výslovně nechtěl. Takže je zákonem dáno, že ten zákazník to prostě v té své verzi (od základní až po tu nejvyšší programovou nabídku) odebírat musí – čili musí to tomu dodavateli zaplatit. Sice se pak na to nemusí dívat, ale musí to zaplatit. Takže je to de facto i de iure povinný odběr toho, co ČT vyprodukuje.

Zákazník tedy nemá žádnou jinou možnost, než odebírat a platit ČT výplody, takže potažmo pak musí platit i ty TV poplatky – protože na trhu není žádná jiná možnost (a to ze zákona) = není tu žádná normální svobodná a nezávislá nabídka, co by právě ty programy ČT neobsahovala. Takže i v tomhle segmentu privátního TV trhu je tím pádem pro malého českého diváka „vymalováno“ a TV poplatky do kasičky ČT platit musí. A basta fidli tralala. Prostě a jednoduše – „svobodné trh jako Brno, kemo“.