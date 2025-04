Pavel Foltán: Česká televize podle Hradní vize? aneb Jak to vidí vox populi

Mediálně-politickou a politicky mediální hitůvkou v tuzemácku je už pár měsíců tzv. Velká mediální novela (dle vox populi krycí jméno „VeMeNo“) z dílny 5-1 koalice s otiskem palce motýlkáře od Nosticů, co zhruba před týdnem prošla Senátem, kam vstoupila coby kůň bílý po krkavčím grošovaný a vystoupila coby velbloud dvouhrbý, a to „rovně na Hrad“ (citováno s Miloušem Jakešem z Červeného Hrádku) k podpisu. Anebo k NEpodpisu? Krycí jméno k vetu? „Děti, ze by“…?!?

Už ale (zhruba asi tak týden) před senátní expedicí senátního lichokopytníka drabaře byla z Hradu do médií vypuštěna informace, že hradní exgenerál Petr Pavel by rád kandidoval i do příští volby prezidenta republiky (ačkoli prý ne zas tak dávno pronikla informace, že příště už kandidovat nebude – inu, jak říkával už Napoleon Bonaparte „situace na bojišti se mění každým okamžikem“).

Na popředí (tím spíš asi ještě víc i na pozadí) shora zmíněných faktů se rýsuje i pár zajímavých souvislostí – hned na první pohled. Tak například:

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 16% Nemám 75% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 1213 lidí

Ten oficiálně neoficiálně ohlášený plán znovu kandidovat přichází jen po dvou letech výkonu mandátu (a tedy tři roky před jeho koncem uplynutím doby). „A není to málo, Petře Pavloviči?“ Ta informace o tom plánu znovu kandidovat i příště přišla zhruba týden před tím, než Senát vypustil toho svého drabaře na Hrad k tomu podpisu. „A není to brzo?“ Tou dobou celým podhradím & okolím křížemkráž dávno rezonoval odpor lidu ke koaličním velbloudům a jiným zvěřincům, jak zpívával Karel Kryl: „…v kraji hnízdí hejno krkavčí…“– a i všem „píáristům“ v zámku i v podzámčí a jinde tedy musí být okamžitě jasné, že kdo podepíše cosi, jako např. tohle „VeMeNo“, tak ten ani za tři roky u lidí už nemá šanci na znovuzvolení kamkoliv, čili hrady a zámky nevyjímaje. Jo, ledaže by i zde něco/všechno nebylo nějak (úplně a podobně) jinak. Jak? Tak například…

Nejde-li tu jen o to, že hradní exgenerál jen „zkouší bdělost a ostražitost voličů“, pak by se leckde leckomu taky možná mohlo zdát, že to ani z hlediska taktiky a strategie hradního „píárka“ opět není řešení z těch nejlepších a nejšťastnějších. Zejména také v souběhu aktuálních okolností hlavně v podhradí a jeho okolí. Pokud by tedy jaksi nemělo jít o cosi jako „signál“, že se i za ty tři roky s těmi volbami asi ještě kalkuluje...

Tolik stručně z vox populi.