Pavel Foltán: Lid není vůl. Válka je vůl

... to je "pouze" jedna z řady forem hybridní války, co vedou proti lidstvu v globále a proti vlastnímu obyvatelstvu na euro úrovni a v národních úrovních (další formou je kovidismus vakcinismus, obohacující migrantismus, atd., atd., atd. - no a jako pojistku pro případ nezdaru v hybridní válce - bez vyhlášení podle pravidel a regulí válečného práva - si tedy schovávají tu "klasickou" válku v Evropě - tu tzv. "demokracii přinášející, duhovou, humanitární, quasi misionářskou, apod." - co už si vyzkoušeli porůznu jinde ve světě (i v Evropě - bývalá Jugoslávie ...) za předchozích cca. 33 let .... - čili zhruba asi tak“.

A k jinému statusu, odkazujícímu na jakýsi článek z jakéhosi média o tom, že kdesi zase vědci objevili novou mutaci starého viru, nešlo stručně nepoznamenat snad jen to, že jestlipak třebas náhodou tam někde zas brzy nebude nějaká olympiáda, z níž by nějaký ten třebas NATOpýr cosi neroznesl podobně, jako z té vojenské olympiády v době asi tak dva roky nazpět, když to kdosi z jakéhosi ostrova dálkovým ovladačem téhle zeměkoule odstartoval jak na plejstejšnu.

Přeberte si to. A zkuste to vyvrátit. Třeba pak s překvapením uvidíte, k čemu dojdete.

Za to bienále už většině uživatelů selského rozumu na téhle pozemské kuličce už asi došlo, že něco, případně všechno (jako obvykle) je úplně jinak, než co hlásá PŠM a VUML z média mejnstýmu – slovem není tu pandemie, ale je tu panmédyje. Účelově řízená, propagandisticky cílená. A že i čím dál menší část logicky myslící populace pozemšťanů ještě věří těm geblsovsko-medgelovsky očkovaným pohádkám v rámci té panmédyje globálního brajnvošingu (lokálně specificky sofistikovaného).

Možná, že totiž nejen leckde leckdo, ale třebas i kdekdo kdekoliv (i jinde) by si už asi uměl představit, že kdyby to tu bylo normální jako dřív (tedy před tím), tak že by se asi „poctivej normální malej českej člověk“ a spol. v „poctivý normální malý český hospodě“ mohl normálně bavit například i o tom, že kdyby ti „ředitelové zeměkoule“ museli tu hybridní válku vyhlásit a řádně vést podle těch pravidel těch mezinárodních paragrafů pro vedení těch válek, tak že by možná do toho preventivně radši ani nešli. A byl by pokoj. Jenže co dneska s nějakým tým hentým oným právom a hentou onou spavedlnosťou? Prečo? Preparát?! A co kdyby ten „malej českej člověk“ a spol. si při tom u toho „malýho českýho poctivýho piva z malejch českejch poctivejch pivovárků“ řekl, že už toho má až po krk, a že už se tím fejknjůvsem z toho médyjamejnstrýmu v rámci henté oné jejich panmédyje očkovat nedá a nedá a nedá. Abastafidlitralala! No a vůbec – was heisst henten oný fejknjůvs?!? A kdo má tedy opravu tu Pravdu? Má ji ta nahatá Pravda, anebo ta Lež, co při koupeli v řece času Pravdě ukradla šaty a teď chodí po světě převlečená za Pravdu a lže a lže a lže …?

Proč malý český člověk nesmí do těch malých českých hospůdek na to malé české pivo? Kdo ví? „Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku …“ A co když by si třeba ten malý český člověk právě tam uvědomil a hned to tam taky rozkecal, (protože i podle henté oné hlášky z filmu „tady se všechno rozkecá“), že kdyby lidi víc, než Kavky a ty jejich zprávy, sledovali třeba i videopřenosy i videozáznamy z jednání Rady ČTK, tak že by se třeba dozvěděli, že tam zrovinka tuhle jeden zkusil ostatním vsunout, aby ta Rada ČTK stimulovala toho generálního ředitele ČTK resp. aby mu jakože dala radu, aby ČTK zřídila „záložku o fake news“, kde tedy bude upozorňovat lidi na henty oné fejknjůvs, že aby ten malej českej blbej národ v tom konečně měl jasno. A za účasti „neziskovek“. A že právě tohle bude ta „veřejná služba“ pro tu veřejnost. Inu, zákon – nezákon, voluntarismus má jasno … Ale u mě nechytačka. Ani omylem.

Čili ten pokus mu tam jaxi nevyšel, protože jak mimo jiné i odborník na dezinformace kolega Petr Žantovský, tak i já (z hlediska třicetiletých zkušeností v oboru mediálního práva) jsme toho řekněme novice v mediální regulaci argumentačně usadili do reálu, v důsledku čehož se (pod tíhou naší argumentace) hned poté od toho jeho „zámyslu“ musela distancovat i přítomná trojice z té jeho stabilní „hlasovací pětikolky“ (jak tomu údajně kdosi kdesi přiléhavě přezdívá). Nicméně povedlo se jim „aspeň“, že prý tedy to TÉMA bude odloženo na příště. No a tak se veřejnost asi má na co těšit …

Malý český rockový člověk by k tomu třeba poznamenal s Katapultem „někdy příště“ a hned by dodal, že „válka je vůl“. Lid není vůl. Dodávám já skromně, ale fakticky.

Takže memento…

