Pavel Foltán: Okamura for president?

„OKAMURA FOR PRESIDENT“ zaznělo z vox populi (hlas lidu) hned poté, co 5-1 vládní koalice ve středu 12. února v noci protlačila tzv. „vydání k trestnímu stíhání“ Tomia Okamury, předsedy SPD a poslance. Zároveň z vox populi k tomu zazněla i poznámka, jestli se ta vládní 5-1 kolka nesekla v datu, že to mělo být 25. Února čili symbolicky přesně, ale že i tak to vyjde nastejno. Tolik vox populi v první reakci.

Kdo průběh té sněmovní schůze sledoval v přímém přenosu na You tube, ten ví, jaký to mělo průběh, a že tam byla řečena celá řada velmi zajímavých informací o ještě zajímavějších skutečnostech a souvislostech, o kterých ale („světe, div se!“) posléze na pavlačích bulvárního bulváru mééédyja mejstrýmu ani muk. Stejně jako v oněch tzv. médiích „veřejné služby“. A to včetně ČTK (sic!) – ta podle názoru z vox populi: „Jen způsobila několik vět víceméně bulvárně pavlačových, ale k té podstatě věci, a toho, co se na té sněmovní schůzi skutečně dělo – a co by veřejnost měla vědět – o tom z té ČTK nevypadlo ani slůvko – inu, ČTK typicky jako vždycky.“ Jak tuhle část plnění zákonné povinnosti „veřejné služby“ obratem vyhodnotil názor z vox populi.

No a pro ty, co na YT v přímém přenosu celou tu 5-1 vládně koaliční akci neviděli na vlastní oči, tak pro ty je tu citace několika velmi zajímavých poznámek z vox populi – takže ocitováno:

„1. Celá koaliční akce je přesně podle mustru ANTIBABIŠ – no a tak tu máme novou akci ANTIOKAMURA – a ta pro její velitele a jejich hlásné trouby dopadne taky blbě.

2. Na té sněmovní schůzi předsedkyně imunitního výboru četla stanovisko výboru a četlo se i to policejní obvinění. A i z toho vyplynula celá řada velmi zajímavých faktů a skutečností. Nezávislí právníci se zkušeností z praxe trestního práva z toho museli mít husí kůži, asi jako při čtení Orwellových románů jako 1984 nebo Farma zvířat.

3. Poslanci na té schůzi slyšeli mimo jiné informaci, že Okamuru vyšetřuje policejní útvar podle jeho názvu i protiteroristický! Vyrábí snad někdo z Okamury i teroristu?

4. Na jednání imunitního výboru se dostavil jak ten policista z toho protiteroristickýho, tak i dozorující státní zástupce. A ti tam řekli, že kromě trestního stíhání Okamury už mají připravené i trestní stíhání proti SPD a brzy ho zahájí. Normální právníci, co mají nějakou tu paměť národa, si při tom asi reflexivně museli vybavit ten 25. Únor a také jméno Urválek, což byl prokouš, co v 50. letech poslal na smrt i Miladu Horákovou, i Rudolfa Slánského, a ty další oběti těch tehdejších politických čistek. Kolotoč dějin?

5. V rámci té své sněmovní akce ANTIOKAMURA ta 5-1 vládní koalice asi nečekala, co všechno zazní během té schůze – čili co všechno se může veřejnost dozvědět – i přes to masmediální vymlčení, jemuž se lidově říká cenzura.

6. Kreátoři & hlásní troubové 5-1 vládní koalice podcenili fakta, pokud je vůbec znají. A podcenili skutečnost, že lid není vůl. Válka je vůl. A kdo to neví, ten taky. Protože celá ta akce ANTIOKAMURA včetně vykonstruování toho trestního oznámení stojí na velmi hliněných nohou. A pro zkušenější trestní právníky to asi bude bonbónek.

7. Koalové podcenili mohutně i to, že dobří a zkušení opoziční odborníci na přípravu volebního guláše klidně můžou tuhle koalici v tom guláši uvařit jak ty pověstné žáby.

Pro šikovné píáristy a marketéry to bude radost. Od těch koalů už asi nemohli dostat lepší nahrávku na smeč.

8. Kdo jedl vtipnou kaši a umí číst i mezi řádky aktuálních událostí a jejich souvislostí, tomu asi už svítá i v tom, proč tak náhle a tak rychle skoro logicky bezdůvodně došlo k výměně vedení Nejvyššího státního zastupitelství (dříve Generální prokuratura). To by po té sněmovní schůzi mohlo naznačovat i nový druhý důvod. První důvod mohla veřejnost vnímat jako prevenci nynějších mocipánů a jejich party souručenců, aby měli nejvyšší support až do roka a do dne se třeba ta pozornost vyšetřovatelů otočí proti nim. A ten další aktuální důvod je zdá se v tom, aby se ani Okamura, ani SPD z důvodu trestního stíhání nemohli zúčastnit voleb do Sněmovny, co budou v září. Ta hystericky panická hrůza v té 5-1 koalici už nejde skrýt a už je zcela neututlatelná.

9. Koalové fatálně podcenili tak trochu holubičí, tak trochu husitskou, ale i tak trochu švejkovskou povahu tohoto národa. To se těm koalům vymstí. Na podzim přijdou o Sněmovnu a zhruba tak do 4 až 6 let přijdou i o Senát, a za 3 roky přijdou i o Hrad a z těch mocenských struktur včetně infrastruktury už tady nebudou mít nic. Koalové si právě ten Hrad sami odstřihli už teď, a právě tou svou fatální chybou té ideologicko – politické arestizace Okamury, a tou současnou výhružkou arestizace SPD a šmahem s tím i strašením ostatní opozice. To je pro ty koaly cesta do pekel. I proto, že v USA už nešéfuje nesvéprávná, totál brutál dezorientovaná, top neschopná loutka v rukou těch, co je teď Trump štandopéde pošle tam, kam patří. Trump dobře zná situaci tady v ČR, i českou mentalitu. Jak tu pozitivní, tak tu druhou. Takže ani ta svita těch koalů si nemůže malovat, že jim Trump dá azyl. Možná tak v resortu Guantánamo – Camp Delta. No a tam asi budou sjíždět úplně jinou čáru.

10. I kdyby se koalům a jejich štráfrechtlich strukturám povedlo nějak ohnout právo i spravedlnost a zavřít Okamuru na ty 3 roky, tak mu to pintklich vyjde na kampaň i do těch prezidentských voleb, což by právě tady mohlo zafungovat ve stylu malé české tradice – aneb Okamura = mučedník – aneb Okamura for president. A každej ať si to přebere sám.“

Tolik citace desatera postřehů a poznámek z vox populi.

Ten záznam z té sněmovní schůze (středa 12.02.2025 večer) si na You Tube najděte a pozorně se na to podívejte. A podumejte o tom. Kdo ví, možná i vás napadne ta už velmi známá, no a čím dál citovanější Orwellova věta z jeho Farmy zvířat, že „všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější“. Co tomu říkáte? Jste v klídku a v pohodě?