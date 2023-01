Pavel Foltán: Sarajevo 3 a zase „made in ODS & spol.“?

Hejna vrabců na pražských i jiných střechách už si údajně delší dobu štěbetají mimo jiné i o tom, že prý se připravuje Sarajevo číslo 3 a prý opět v gesci ODS & spol., ale tentokrát nikoli přímo do vlastních řad, ale proti ANO v rámci trendu akce Antibabiš. Údajně by mělo jít o pokus oslabit a rozštěpit v první řadě hlavně poslanecký klub a tím pak následně i celé konkurenční hnutí, coby lídra opozice a nejvážnějšího soka v politice. Cílem prý by mělo být i sesazení Andreje Babiše z funkce v hnutí, vytlačení z poslaneckého mandátu (a tím i zbavení poslanecké indemnity) no a jeho vymizení z politiky vůbec.

Dalším cílem této akce by údajně mělo být získání 12 poslanců z poslaneckého klubu ANO za účelem posílení hlasovacího potenciálu 108 hlasů, kterým zatím pěti-koalice disponuje. A tím i dosažení kýžené ústavní většiny v Poslanecké sněmovně na nutné kvorum 120 hlasů. To by prý mělo zajistit 5-koalici možnost k zahájení plánovaných změn v Ústavě, ústavních zákonech a ústavním pořádku za účelem většího upevnění moci 5-koalice a jejích mocenských struktur. Zatím těch 120 hlasů ve Sněmovně (tj. tu ústavní většinu) ta současná 5-koalice nemůže sehnat. A ve všech směrech už ji tlačí jak čas, tak i řada vnitrostátních i zahraničních okolností. Takže ta 5-koalice už svým způsobem dostala pod zvýšený tlak sama sebe.

Údajně jde hlavně o několik cílů, kterých má 5-koalice dosáhnout. Předně jde o tzv. „obrannou smlouvu“ s USA, co by měla podepsat ministryně obrany Černochová při návštěvě předsedy strany a vlády Fialy ve Washingtonu, přičemž termín té návštěvy se blíží. Text oné „obranné smlouvy“ prý se už delší dobu připravuje, a to bez vědomí veřejnosti (takže prý i za řízeného nezájmu médií, zejména těch tzv. mejnstrýmových a jinak spřátelených mediálních kruhů, včetně ČT a podobných). To je samozřejmě terčem kritiky některých politiků z řad opozice i řady svobodných a nezávislých médií.

Vox populi - čili hlas lidu (co se o té utajované akci už dozvěděl z těch neoficiálních zdrojů - asi ve stylu hlášky z filmu „tady se všechno rozkecá“), tak ten hlas lidu prý už té smlouvě dal „krycí jméno“ podle jedné historické paralely z nepříliš oblíbené a velmi traumatické části dějin tohoto národa, co starší ročníky mají ještě v živé paměti - a to tzv. „zvací dopis číslo dvě“. Mladší ročníky - pokud jim to neřekli ve škole při dějepisu - ať se doma zeptají svých rodičů, a ty ještě mladší ročníky svých prarodičů - ti jim to řeknou z osobní zkušenosti. A ti z nich, co se nebojí vzpomenout si na tu historickou pravdu, jaká tehdy byla, jak ji na vlastní kůži prožili ve skutečnosti a teď nemají strach to vyslovit (jakoby „vyprávěj“), tak ti jim řeknou, co to byl ten tehdejší „zvací dopis“ za účelem přikrytí a „zdůvodnění“ příchodu cizích vojsk na území naší vlastní - tehdejšího Československa. Nebojácní pamětníci jim řeknou i to, co to byl i ten tzv. „dopis 99 pragováků“ a další krycí tahy pro invazi armád Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968 na dlouhá desetiletí. A kdo má skutečně dobrou paměť a má odvahu říct pravdu otevřeně, tak ten dodá i to, že tehdy ty invazní armády Varšavské smlouvy musely při své činnosti na území ČSSR striktně dodržovat naše zákony, a to po celou dobu své přítomnosti.

V tom je ale „drobný“ rozdíl od té nyní připravované „obranné smlouvy“ s USA - tzv. „zvacího dopisu č. 2“ - jak se mu prý už lidově říká, protože tahle nová „smlouva“ by prý mimo mnohé jiné měla těm cizím vojskům (asi USA, asi i NATO - zatím to nikdo lidem oficiálně neupřesnil) zajistit výjimku z jurisdikce ČR, čili výjimku z dodržování našich zákonů, které by tedy ta cizí vojska při své činnosti na území ČR nemusela dodržovat. Což je bezprecedentní zcela jasné prolomení právního principu tzv. teritoriality a dále mj. také neuvěřitelné znevýhodnění občanů a obyvatel ČR, což tu nebylo už od konce 2. světové války - přesněji od března 1939 do května 1945, kdy tu hitlerovské Německo zavedlo tzv. „Protektorát Čechy a Morava“ a na Slovensku tzv. „Slovenský štát“ - všechno v tom duchu bylo tehdy a pak i od té doby v celém světě i u nás vnímáno celospolečensky jako fatálně katastrofální porušení všech principů mezinárodního práva, co do suverenity států, jejich občanů a obyvatel. A tak je tu ve vox populi nastolena logická otázka - kdo a proč to u nás právě teď chce znovu bez vůle a souhlasu lidu nařídit a politicky protlačit. Hlas lidu je schopen i na to sám ihned odpovědět - inu, protože ani tohle by v žádném svobodném státě nikdy nemohlo projít v demokratickém a nezmanipulovaném referendu. A prý se povídá i to, že hlas lidu má údajně k tomu tématu i tvrdší názory a připomínky. Takže kdo ví, jestli už brzy i kolem toho nebude poněkud „veselo“ nejen pouliční. Kdo to vyvrátí?

Ta akce „Sarajevo 3“ prý podle některých hlasů nejen z politické opozice má vládě & spol. usnadnit i uzákonění povinných zbrojních výdajů ve výši 2 % z HDP - čili další velké každoroční zadlužování občanů a daňových poplatníků, z nichž to logicky pak tvrdě pocítí ty (v důsledku politiky této vlády) stále více chudnoucí nízkopříjmové, ale už i střední vrstvy obyvatel. Takže to by logicky nepřispělo ani k ekonomické pohodě a dobré kondici hospodářství v ČR - to zvýšení výdajů na zbrojení by znamenalo jen dovozy - nákupy z ciziny, čili podporu cizích zbrojních komplexů a cizích ekonomik na úkor daňových poplatníků v ČR a potažmo na úkor našich dětí, vnuků, i dalších generací, protože ty dluhy jsou astronomické a byly by ještě nepředstavitelně vyšší.

A hlas lidu se ptá: „Kdo to zaplatí? Tihle ministři? Tahle pěti-koalice? Osobně?“

Ta akce „Sarajevo 3“ údajně také má té 5-koalici a její vládě zajistit i další „produkty“ jejich politiky, jako např. úpravu, anebo přijetí zákonů a dalších opatření k omezení občanských práv a svobod, jako je například svoboda slova a svoboda projevu (a jak zaznívá z vox populi - i svoboda po projevu). Povídá se prý, že by jim to mělo údajně usnadnit i eventuální mobilizaci mužů a mladíků z ČR v případě války, či v případě cizích vojenských akcí směrem na východ, apod., a tak dále …

Inu, mezi lidmi už se povídá ledacos. Jde o to, kdo a jak věrohodně ty věci těm lidem vysvětlí, vyvrátí, kdo a jak je zbaví nejistoty, obav, pochybností, strachu, a všech těch dalších negativních emocí. Zatím to bohužel vypadá tak, že se tu s lidmi otevřeně a po pravdě nikdo nechce bavit - tedy nikdo z těch, co jsou za to bohatě placeni z daní občanů - a co za to mají nést a ponesou osobní zodpovědnost, až většině lidí dojde jejich (doposud kdožvíproč) svatá trpělivost. A to ještě zatím nepromluvila ona u nás velmi příslovečná mlčící většina. I o tom už se prý mezi lidmi ledacos říká …

