Pavel Foltán: Senátní ZOO a tragikomika výsměchu voličům?

Tolik aktuálně, stručně a věcně vox populi – k tématu protlačení henté oné „Velké Mediální Novely“ (alias „VeMeNo“) slovutnou 5-1 koaliční většinou Senátu – řečeno s pohádkovým klasikem „vítězství Pyrrhy“ – jak by leckdo možná i s gustem případně mohl připomenout např. senátoru Smoljakovi & spol. z kavárny, ale my to ani teď a tady neuděláme. A proč taky, že? (I proto, že karma je zdarma.) Vox populi má jasno:

Leckdo leckde by asi moc nepochodil s pokusem vyvrátit hlasu lidu logický závěr, že velikost oné tzv. „Velké“ mediální novely tkví nejspíš hlavně v tom, že s ní budou asi už brzy velké problémy. A to hlavně pro ty „poddané“ v tom „podhradí“ a pak i pro tu vládně-koaličně zbídačenou a zdevastovanou státní pokladnici, zadluženou daleko za obzor „perspektivy“ bezperspektivnosti celé řady budoucích generací, přičemž na jejím horizontu není (už dávno) znát jen pouhé zaoblení zeměkoule, ale už i zakřivení vesmíru. Ostatně – ecce ecce, jak někteří 5-1 koaliční kapitáni a jejich lodivodky už i hromadně vyklízejí ty luxusní kajuty Titanicu, a to (dole v lodní kuchyni) se teprve připaluje základ pro předvolební guláš. (A kdo podle staré námořní praxe opouští loď první? Ptá se vox populi.)

Lid není vůl – válka je vůl. A lid si na webu senat.cz zjistí, kdo a jak při tom cumbefél předem jasném schvalování toho „VeMeNe“ hlasoval. A podle toho se pak jistě lid i zachová i v příslušných volbách = těch podzimních do Sněmovny (jejichž termín ale Hrad zatím tajnosnubně tutlá), i v těch volbách dalších = senátní nevyjímaje. A nota bene – považte, když rozprava o tom VeMeNi v senátním plénu trvala celé 4 hodiny (slovy čtyři hodiny) sic! Toť výkon hodný kaligulí jízdárny. Uf. „Volejte sláva, a tři dny se radujte.“ Mohl by opět podotknout někdo jízlivý, ale my to nebudeme, a to ani teď.

Senátu se na ploše akce „VeMeNo“ povedlo (mimo jiné) například:

1. Rozdělit společnost (znovu a ještě víc). Platit poplatky (kavčí daň) budou i firmy – větší / menší = ganz egál. A podobně jako v TV aj. mediální reklamě ty firmy si pak to zvýšení nákladů (za ty poplatky) promítnou do cen svých výrobků, služeb, prací, atd. – čili ve finále to zase zaplatí zákazník = občan, volič, daňový a poplatkový poplatník. („Bohuš kópil děckám kolotoč, a už tam blbnó celé tédeň.“)

2. Část rozdělené společnosti spojit proti sobě. Zdevastovaná střední třída s vlivnou částí firem (středních i větších) už nebudou mít zájem tolerovat existenci Senátu – čili jeho konec brzy (spíš dříve, než později) bude už jen otázkou času.

3. Poněkud si rozhašteřit Hrad = lid v podhradí bude čekat, že Hrad se pochlapí (?) a bude to VeMeNo vetovat. „A když ne, tak to ten trůn pod hradním pánem bude mít u lidu ještě víc nahnutý, než to už delší dobu má.“ Inu, když se tu společnost snaží dělit partička diletantů, „tak to holt dopadá, jak to dopadá.“ A to tady ještě ani zdaleka není (konec konců) konec všem koncům. Zdá se, že konce konců jsou tu ještě na začátku. A lid chce chléb a hry. A co se stane, když je nedostane?

4. Připomenout lidem divoký Východ přišedší z divokých Západů na východ hned po VLSR = Velké Listopadové Sametové Revoluci (krycí jméno „převrat“) asi tak, jak to v roce 1993 zpíval Karel Kryl v tom songu, co od té doby dodnes nenávidí všichni ti rádoby mocipáni z té rádoby neo-vrchnosti – čili v songu „Demokracie“, kde tu dobu Karel velmi přesně vystihl a popsal: „… ti kteří kradli po léta / teď dvojnásobně kradou …“ a postupem času to hentí oní tržní komsomolci (jak jsme jim s Karlem i s Egonem říkali už tehdy) aktualizovali z „dvojnásobně“ na „stonásobně“ – a jedou na rekord až do aleluja, včetně zeťáků a spol. aneb „padouch, nebo hrdina, my jsme jedna rodina“.

Přičemž to připomenutí se dotkne všech rodin v kocourkovsku-tuzemácku např. i tím, že stejně, jako před 33 lety na ty lidičky dole ten „tatíček stát“ přenese práci navíc v hlídání termínů a provádění agend, co pro ně za ty daně a poplatky mají dělat právě ty instituce, co si lidi celý život velmi draze platí. Před 33 lety to byly agendy v oblasti daňových přiznání všech typů. Teď jsou to (nově) už i poplatky. Lidičky si teď každoročně budou muset hlídat, o kolik jim zase ten tatíček stát zvednul inflaci, a když to bude víc, než o 6 % meziročně (což bude „asi určitě“ vždycky), tak lidičky pak honem poběží na správce inkasa zase změnit výši toho poplatku směrem nahoru o tu inflaci. A když to neudělají, tak bude hrozit exekuce kavčí dravčí – spousta lidí už to z Kavek zažila na vlastní kůži (a plezír to pro ty lidičky nebyl). A první tyhle estrádní manévry čekají všechny (poctivě platící) domácnosti aktuálně už teď = už do konce dubna, protože ty poplatky ta 5-1 koalice nechala zvednout s účinností už od začátku letošního května. Takže ty domácnosti na to mají asi tak týden, protože alespoň další týden bude trvat provedení těch změn těm inkasním ouřadům (asi víte, jak poslední dobu „funguje“ např. „Česká“ pošta & spol.).

5. 5-1 koalice tou svou akcí „VeMeNo“ udělala medvědí službu nejen Sněmovně, a Senátu, a Hradu, a kavkám na Kavkách a v okolí, v čele se Součkem, ale hlavně i sama sobě. Na tom senátním „parkúru“ velmi neprozíravě klopýtla při taktice tzv. „úkrokem stranou“ (opět ani zde to my jízlivě nepřipomeneme ani tomu senátoru Smoljakovi & spol. – to za nás udělají jiní – a rádi, že jo). A tím „úkrokem stranou“ si ta 5-1 koalice aktuálně i perspektivně poněkud nadrobila do vlastního hnízda svých zájmů tím, že píárovým podfukem hodila vinu i na celou parlamentní opozici (včetně sněmovní, ale i nesněmovní) – tedy na tu, co už od dětství nejedla vtipnou kaši. No a taková tu asi není všude, ačkoliv některá tu možná někde bude. No, a ta, co jedla tu vtipnou kaši, ta neskočila té 5-1 koalici na ten špek s tou kvázi „novelizací Ústavy“ o tom, že ten NKÚ bude muset onu ČT kontrolovat, což prý doposud nemusel. Lež jako věž, milí milánkové! Neboť v rámci platného právního rámce jurisdikce ČR ten NKÚ může, mohl a měl (sic!) tu ČT kontrolovat už dávno. Ergo už od počátku. A o té fligně s tou 5-1 koaliční novelou Ústavy ještě bude řeč příště – do voleb času dost i na to. A možná, že to bude i jedna zajímavost za druhou. Jak říkal už starej Lotrando: „… A morcec hadry, to jsou událostě!“ (Což ale ani teď a tady – a zrovna zrovinka my – opět nebudeme ani tomu senátoru Smoljakovi korektně připomínat, že?)

6. 5-1 koalice tou svou senátní akcí „novela Ústavy“ otevřela tzv. Pandořinu skřínku, a to přinejmenším v tom, že LID ergo voliči, občané a daňoví poplatníci teď – a to už i do těch podzimních voleb do Sněmovny (sic!) budou od všech stran a hnutí, (co to v těch volbách na lidi zkusí) požadovat, aby v rámci té „ČT / NKÚ novely Ústavy“ byla i novelizace Ústavy ohledně referenda (tzv. obecného) a bez debat. A stačí málo = jen aby se toho tématu chytli P.R. manažeři jak sněmovní, tak i celé tzv. „neparlamentní“ opozice – pokud samože ta opozice nějaké schopné P.R. manažery vůbec má – ale (řečeno s Karlem Krylem) „to je jejich pivo“. Nicméně doufejme, že má. (Ačkoliv to zatím tak nevypadá). „Ale to je jejich pivo. Rozlitý.“

7. Senátu se konec konců na ploše 5-1K akce „VeMeNo“ aktuálně povedlo i to, že sám sobě i svým cumbefélníkům, chleborádcům & spol. rozehnal i ty poslední zbytky předvolebních, volebních, i povolebních mlhovin pro to dosavadní piklekutí, co jim tu předchozích 35 let procházelo v partičkách různých formací. A nejenom i podle vox populi asi nebude náhoda (co objektivně neexistuje) ani v tom, že souběžně s akcí „VeMeNo“ se jaksi prolátlo mimo jiné i to, že doposud urputně hájený STEM přišel o poslední zbytky důvěryhodnosti u veřejnosti vlivem bohatých penězotoků z USAID – a aby toho nebylo málo – tak se i s tím prolátlo něco v tom směru i na jednoho člena správní rady STEMu málem už s novinářskou svatozáří po léta vtloukanou veřejnosti do hlav (i z bulvárních pavlačí masových médií). To je pro tu mejnstrýmovou mediální propagandu na úrovni VUMLu a PŠM vskutku rána přímo na komoru. Teď už tomu STEMu asi nikdo nic neuvěří. Tedy nikdo z normálních lidí, co ještě myslí logicky a samostatně svým vlastním selským rozumem. Takže jak ten STEM, tak i zbytek jeho světa si ty svoje volební průzkumy (apod. šméčka) může strčit za klobouk – lze slyšet čím dál víc a hlasitěji z vox populi. A kdyby „náhodou“ tomu STEMu & spol. ty jejich „průzkumy“ vyšly, tak nikdo z normálních lidí neuvěří volebním výsledkům podle těch průzkumů. A to už by asi mohla být mnohem zajímavější situace, než jak by se to zatím ještě teď mohlo zdát. Už i jen (ale i nejen) proto, že to kuch-handl 5-1 koaliční VeMeNo po senátní estrádě ve stylu ajnkeslbuntes propagandisticky vrací ČR a její občanskou společnost o nějaké půlstoletí zpět někam do velmi neslavně proslulé a společensky vnímané doby tzv. normalizace i s jejími kulisami, atmosférou, i reakcí společnosti ve formě pasivní rezistence. Zatím … Ostatně v tom duchu z vox populi zní už nějakou dobu jeden bonmot – cituji: „Víte, kde začíná pravda? Pravda začíná tam, kde končí signál České televize.“ Konec doslovné citace.

Pavel Foltán