Pavel Foltán: Umělá „inteligence“ versus přirozená blbost?

A dál? Inu – zkusme jen tak cvičně, věcně a krátce tuhle tezi zohlednit. A jen tak letmo a polopaticky – pro příklad (i bez ohledu na aktuální techtle mechtle např. nejen té US justice & spol. struktur):

Celá ta slavná tzv. umělá inteligence je marketingová fikce, spíš nepovedená, než povedená (marketingově politicky a zpět, o technologii tu v tomhle směru teď nejde; tedy momentálně). A proč? Inu, tak např. i proto, že globál byznys v oblasti oborů IT (kompletně/komplexně) už delší dobu stagnuje, v tom lepším případě, jinak je už delší dobu v krizi. Podobně jako i ostatní oblasti a obory industriálního byznysu & spol. Ti globál velkovýrobci v podstatě už nemají globál spotřebitelům co nabídnout. A s největší námahou (a velmi draze = dráž, než bude jejich zisk) to ubrzdí nanejvýš pár let. A i tohle se jim už dlouho nevyplácí. A tak zkoušejí další různá šidítka. AI? ÍÁ! No a „nemliš tosamý“ se děje i v politice. V jejím globál totál i lokál politmarketingu.

A teď tedy k jádru pudla – tedy k oné technologii (jak AI/ÍÁ, tak i k techno „an sich“):

Technokraticky – civilizační šidítko s krycím jménem „umělá inteligence“ (contadictio in adjecto) není a nemůže být skutečnou inteligencí (an sich). Nikdy nebylo, není a nikdy nebude. Proč? O tom až (někdy) potom. Stručně, prostě a jednoduše – ta tzv. umělá inteligence je pouze technologie. Technologie. Nic víc, nic míň. Byť by třebas pracovala i na (v současnosti) těch echt nejlepších, např. supra kvantových počítačích s bioprocesory, apod., atd., etc. Je to jen technologie. A její vývoj i aplikaci a „výrobu“ (distribuci, prodej, atd.) někdo musí zaplatit. A kdo to bude? Inu, jako vždy spotřebitel – zákazník – člobrda, co ho před tím totál brutál zválcuje a zblbne henten marketing. Via tzv. AI až do ÍÁ stadia.

A co si při tom šaškózním divadélku myslí strojvůdci henté oné „umělé inteligence“? Tak tedy – jako vždycky: „Ta přirozená blbost těch spotřebních mravenečků to stejně všechno koupí. A ráda. Už je na to natěšená. Už na to stojí fronty v éšopech, a bude stát i na ulicích před píár estrádou k zahájení prodeje. Jako vždycky.“ (A podobně...) Inu, tzv. pokrok tzv. nezastavíš. Víš? Nevíš? Ještě pořád nevíš?!? Tak tedy znova…

A víte, v čem je Achillova pata oné tzv. umělé inteligence? No přece v tom, že je asi tak stejně „inteligentní“, jako je „morální“ ten ajťák, co ji naprogramoval. (A mezi námi, v tom je i kus oné podstaty prostaty difuze vztahu „umělé inteligence“ s přirozenou blbostí. Začíná to cévkováním …) A každý ten konkrétní „programátor“ vždycky nese svou osobní odpovědnost (hmotnou, právní, věcnou, aj.) za to, jak tu AI použil. No a pak je tu ještě svědomí, jakožto alfa a omega všeho v tom směru a smyslu. Memento … (A případná podobnost s politikou apod. je i zde samozřejmě jen čistě náhodná.)

AI? ÍÁ?!?