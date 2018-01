Pavel Hasenkopf: Nikdo si nevšimnul černé Ukrajinky, která neumí slovo česky?

Policie prošetřuje aktivistku hnutí Femen ... Žena nebyla obviněna. Bylo jí však sděleno podezření z výtržnictví ... Za výtržnictví mohou podle trestního zákoníku v nejpřísnějším případě hrozit až tři roky vězení."

PŘEKLAD: Nechají ji utéct a kdo ji najal se nedozvíme. Stíhání poběží v režimu zkráceného přípravného řízení ... tj.někdo usoudil, že nejsou dány podmínky vazby, že tedy se nebude vůbec zkoumat, zda její obdobné dřívější skutky v zahraničí nezakládají recidivu a nejsou významné pro trestní sazbu (pak by možnost dát ji do vazby ovšem byla, pak by ale také nebylo možno provést pouze zkrácené řízení ... stejně tak policie vůbec nezkoumala a nebude zkoumat, zda nejednala v dohodě s někým dalším, slovy zákona jako člen "organizované skupiny".